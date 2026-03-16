Prohibieron hasta fines del mes de junio la pesca de la merluza

La prohibición de la pesca de merluza regirá desde el 1 de abril al 30 de junio de 2026

Desde el 1 de abril al 30 de junio de 2026, quedará prohibida la pesca de la especie merluza (Merluccius hubbsi) y el uso de artes de pesca de fondo en un sector delimitado de la Zona Común de Pesca entre Argentina y Uruguay.

Esta medida abarca un área específica definida por cinco puntos geográficos y responde a la necesidad de preservar las concentraciones de ejemplares juveniles de esta especie.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación de la resolución 01/2026, en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay. La desición ambién prohibe el uso de redes de media agua durante el horario nocturno en el mismo sector.

Según lo dispuesto, la veda se aplicará en la zona comprendida entre los puntos 35°00’S - 52°27’W, 35°07’S - 52°10’W, 36°27’S - 53°45’W, 37°38’S - 54°56’W y 37°38’S - 55°51’W. Se informó que toda transgresión a la resolución será considerada un incumplimiento grave.

La decisión surge tras investigaciones conjuntas entre Argentina y Uruguay, realizadas bajo el marco del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Los estudios confirmaron la presencia de áreas de concentración de juveniles de merluza en la Zona Común de Pesca, lo que motivó la recomendación de la Subcomisión de Recursos Vivos para establecer una veda temporal.

El documento indica que la medida busca contribuir a la conservación y explotación sostenible de la merluza. La restricción temporal pretende proteger las áreas donde se concentran los ejemplares jóvenes, garantizando la continuidad y recuperación del recurso pesquero.

La resolución instruye que se comunique la decisión tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina como al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, siguiendo los procedimientos habituales entre ambos países.

La resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Récord histórico de pesca del calamar

La noticia se conoce horas después de que se revelara un dato clave respecto a la pesca en la zona. En el primer bimestre del año la captura de calamar illlex, una de las especies más valiosas y atractivas del Mar Argentino superó las 120.000 toneladas, casi duplicando los registros de igual período de 2025, según informó la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.

Los niveles de captura de la especie, por volumen la más abundante de la pesca marítima del país, pasaron de 62.221 a 123.679 toneladas. “El crecimiento se observó en todos los puertos, alcanzando en estos dos meses, casi la totalidad de lo desembarcado en todo el 2025”, dice el comunicado oficial.

Además, el informe resalta que el aumento de los niveles de captura se observa “en todas las flotas, tanto la de dedicación exclusiva en esta especie (los llamados “poteros”), como la de arrastre”.

La flota potera, que en 2025 ya había tenido muy buenos rendimientos, alcanzó en los dos primeros dos meses el 60% de lo capturado en todo el año pasado, en tanto que la flota arrastrera ha superado el 75% de su marca anual.

Según el informe de la Secretaría, el fenómeno responde al incremento de la abundancia de los recursos. La pesca de calamar se efectúa durante su “temporada” que va de enero a agosto, pero en los últimos años se ha concentrado mayormente en el verano. Este año ha encontrado concentraciones récord con respecto a la serie histórica. Otras especies también mostraron una suba en el primer bimestre de este año, como diferentes áreas de captura de merluza hubbsi, que tuvieron aumentos interanuales de captura interanuales de 21 a 96 por ciento. También de raya y abadejo mostraron una buena performance.

Estos datos se complementan con los del Indec, que registró en enero un aumento interanual del 53,7% en pesca marítima y un 32,5% en acuicultura. La situación impactó sobre el índice de producción industrial pesquero (IPP) que ya en enero había mostrado un aumento del 49,9% interanual, propulsado por el incremento del 53,7% del mismo indicador referido a la pesca marítima y en particular por la captura de moluscos, familia a la que pertenece el calamar illex argentinus o pota argentina, un molusco cefalópodo considerado uno de los invertebrados marinos más importantes para la pesca comercial en el Atlántico Sur.

A su vez, el calamar es la especie que más atrae el interés de la flota pesquera china “de aguas distantes” que pesca al borde y ocasionalmente al interior del “Mar Argentino”, como se denomina el área de hasta 200 millas marinas desde la costa continental que es “Zona Económica Exclusiva” para los buques de bandera nacional.