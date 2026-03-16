La lupa sobre la polémica de Unión-Boca: la falta previa por la que debió ser anulado el gol de Merentiel

El gol de Boca por el que protestó todo Unión

En su visita a Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Boca Juniors caía 1-0 ante Unión por el gol de Julián Palacios. Sin embargo, a los 12 minutos del complemento, logró la igualdad a partir de Miguel Merentiel. No obstante, la acción estuvo cargada de polémica.

Marcelo Weigandt envió un centro pinchado al corazón del área, Adam Bareiro ensayó una tijera que dio en el travesaño y el uruguayo tomó el rebote de derecha y, con un remate de sobrepique, venció al arquero Matías Mansilla para firmar el 1-1.

No obstante, en el inicio de la secuencia ofensiva, mientras peleaba la pelota, Lautaro Blanco tomó de la camiseta a Palacios para asegurarse la posesión. Se observa claramente la sujeción del ex lateral de Rosario Central. Allí se inicia la fase de ataque que luego continúa con el balón siempre en los pies de jugadores del Xeneize, hasta que la jugada termina en el gol de Merentiel.

Por la acción y la fuerza aplicada, la sujeción tuvo las características necesarias para considerarla infracción. El árbitro Yael Falcón Pérez no la detectó. En este caso, el VAR, que estuvo a cargo de Lucas Novelli, debió revisar el inicio de la acción aplicando el protocolo de APP (Attacking Possession Phase). Al detectar la posible infracción, correspondía invitar al árbitro a realizar una OFR (On-Field Review) para que analizara la jugada en el monitor.

De haber revisado la acción, el árbitro habría podido verificar que la sujeción tuvo la intensidad suficiente para considerarse falta. En consecuencia, el gol debió ser anulado por infracción en el inicio de la fase de ataque.

Inmediatamente tras el gol, todo el plantel de Unión rodeó a Falcón Pérez para reclamarle la falta. Sin embargo, el juez no fue llamado a revisar por el VAR y sostuvo su decisión: convalidó el tanto que decretó el resultado final, más allá de que ambos equipos contaron con posibilidades para modificar el resultado.

La infracción de Lautaro Blanco a Julián Palacios antes del gol de Merentiel para Boca ante Unión (Captura de TV)

“Más allá de algunos fallos que nos perjudicaron, nos costó entrar en partido. Enfrentamos a un rival de mucha jerarquía y no hay que desmerecer lo que hicimos. Hay que seguir”, señaló el arquero Mansilla tras el encuentro.

“Merecimos un poco más, pero estos partidos son así, difíciles. Me quedo con sensaciones raras. Vamos partido a partido, nos vamos un poco tristes porque empatamos”, amplió Palacios, quien terminó siendo amonestado por protestar la acción del empate.

Con la igualdad, el Tatengue quedó segundo en la Zona A con 16 puntos, a seis del líder Vélez Sarsfield. Y Boca surge en el sexto escalón, con 14. Ambos se están clasificando a los playoffs.