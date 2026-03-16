Deportes

La lupa sobre la polémica de Unión-Boca: la falta previa por la que debió ser anulado el gol de Merentiel

Lautaro Blanco tomó de la camiseta a Julián Palacios en el inicio de la secuencia de posesión de la visita

Guardar
  • El gol de Boca por el que protestó todo Unión

En su visita a Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Boca Juniors caía 1-0 ante Unión por el gol de Julián Palacios. Sin embargo, a los 12 minutos del complemento, logró la igualdad a partir de Miguel Merentiel. No obstante, la acción estuvo cargada de polémica.

Marcelo Weigandt envió un centro pinchado al corazón del área, Adam Bareiro ensayó una tijera que dio en el travesaño y el uruguayo tomó el rebote de derecha y, con un remate de sobrepique, venció al arquero Matías Mansilla para firmar el 1-1.

No obstante, en el inicio de la secuencia ofensiva, mientras peleaba la pelota, Lautaro Blanco tomó de la camiseta a Palacios para asegurarse la posesión. Se observa claramente la sujeción del ex lateral de Rosario Central. Allí se inicia la fase de ataque que luego continúa con el balón siempre en los pies de jugadores del Xeneize, hasta que la jugada termina en el gol de Merentiel.

Por la acción y la fuerza aplicada, la sujeción tuvo las características necesarias para considerarla infracción. El árbitro Yael Falcón Pérez no la detectó. En este caso, el VAR, que estuvo a cargo de Lucas Novelli, debió revisar el inicio de la acción aplicando el protocolo de APP (Attacking Possession Phase). Al detectar la posible infracción, correspondía invitar al árbitro a realizar una OFR (On-Field Review) para que analizara la jugada en el monitor.

De haber revisado la acción, el árbitro habría podido verificar que la sujeción tuvo la intensidad suficiente para considerarse falta. En consecuencia, el gol debió ser anulado por infracción en el inicio de la fase de ataque.

Inmediatamente tras el gol, todo el plantel de Unión rodeó a Falcón Pérez para reclamarle la falta. Sin embargo, el juez no fue llamado a revisar por el VAR y sostuvo su decisión: convalidó el tanto que decretó el resultado final, más allá de que ambos equipos contaron con posibilidades para modificar el resultado.

La infracción de Lautaro Blanco
La infracción de Lautaro Blanco a Julián Palacios antes del gol de Merentiel para Boca ante Unión (Captura de TV)

Más allá de algunos fallos que nos perjudicaron, nos costó entrar en partido. Enfrentamos a un rival de mucha jerarquía y no hay que desmerecer lo que hicimos. Hay que seguir”, señaló el arquero Mansilla tras el encuentro.

“Merecimos un poco más, pero estos partidos son así, difíciles. Me quedo con sensaciones raras. Vamos partido a partido, nos vamos un poco tristes porque empatamos”, amplió Palacios, quien terminó siendo amonestado por protestar la acción del empate.

Con la igualdad, el Tatengue quedó segundo en la Zona A con 16 puntos, a seis del líder Vélez Sarsfield. Y Boca surge en el sexto escalón, con 14. Ambos se están clasificando a los playoffs.

Temas Relacionados

UniónBoca JuniorsTorneo AperturaMiguel MerentielYael Falcón Pérezdeportes-argentina

Últimas Noticias

Juan Estévez celebró el título en el M15 de La Plata

El bonaerense superó en la final al brasileño Joao Fernández por 7-5 y 6-4 y levantó su sexto trofeo en este tipo de competencias

Juan Estévez celebró el título

12 frases de Coudet tras el triunfo de River Plate ante Sarmiento: qué mejoró el equipo y el contundente mensaje a los juveniles

El entrenador analizó la victoria en su regreso al Monumental. Desde su desembarco, el Millonario sumó los seis puntos en disputa

12 frases de Coudet tras

Con el anillo como protagonista, la especial dedicatoria de Aryna Sabalenka a su prometido tras coronarse en Indian Wells

La tenista N° 1 del mundo venció en tres sets a Elena Rybakina y se refirió a su pareja, Georgios Frangulis, tras su consagración

Con el anillo como protagonista,

Empujó al técnico porque lo reemplazó e hizo un escándalo en el banco: la llamativa secuencia en la derrota del Milan

La reacción de Rafael Leão tras ser sustituido por Massimiliano Allegri generó polémica en el triunfo de la Lazio por la Serie A

Empujó al técnico porque lo

Buen centro de Kendry Páez y taco de Driussi: el gol con el que River Plate abrió el marcador frente a Sarmiento

El delantero del Millonario puso el 1-0 a los 40 minutos del primer tiempo en el Monumental

Buen centro de Kendry Páez
DEPORTES
Juan Estévez celebró el título

Juan Estévez celebró el título en el M15 de La Plata

12 frases de Coudet tras el triunfo de River Plate ante Sarmiento: qué mejoró el equipo y el contundente mensaje a los juveniles

Con el anillo como protagonista, la especial dedicatoria de Aryna Sabalenka a su prometido tras coronarse en Indian Wells

Empujó al técnico porque lo reemplazó e hizo un escándalo en el banco: la llamativa secuencia en la derrota del Milan

Buen centro de Kendry Páez y taco de Driussi: el gol con el que River Plate abrió el marcador frente a Sarmiento

TELESHOW
Quién es La Maciel, la

Quién es La Maciel, la nueva integrante de Gran Hermano: figura de las redes y dueña de una fuerte historia de vida

Premios Oscar 2026: Conan O’Brien le dedicó un saludo especial al público argentino

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity: los cuatro semifinalistas que quedaron cerca de la gran final

La fiesta de revelación de género de Mica Lapegüe y su novio, Tomás Bartolomé: “Me muero del amor”

Fito Páez se reencontró con el público rosarino en un show para 300 mil personas en el Monumento Nacional a la Bandera

INFOBAE AMÉRICA

¿El movimiento antiaborto se originó

¿El movimiento antiaborto se originó en la Antigua Roma?

La belleza de la semana: “La mañana de la ejecución de los streltsí”, de Vasili Súrikov

Macron exigió a Irán reabrir el estrecho de Ormuz y cesar los ataques en la región tras la muerte de un soldado francés

Trump advirtió que la cumbre con Xi Jinping podría retrasarse si China no colabora en la reapertura del estrecho de Ormuz

El obispo Silvio Báez, desterrado por la dictadura de Ortega, calificó de “ciegos” a quienes creen que los sistemas políticos son eternos