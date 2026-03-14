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Quién es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: errores, tensión y una dura devolución

Después de un complejo desafío, un participante del certamen culinario fue eliminado por el jurado y quedó en la puerta de la gran final

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Un participante fue eliminado de MasterChef tras un duro desafío

Tensión, nerviosismo y estrés, ese es el clima que predomina en las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe). Es que, a tan solo días de la gran final, los participantes saben que cualquier mínimo error puede llevarlos a abandonar el programa. Sin embargo, este viernes, el jurado tomó la difícil decisión de eliminar a dos competidores, los cuales se despidieron del programa envueltos de emoción.

Tal como en otras circunstancias, el desafío del día puso en juego a las cajas misteriosas. Tal es así que, al llegar a sus respectivas estaciones, los competidores encontraron la caja de madera.

Sin embargo, cuando todos se disponían a ver qué había adentro, Damián Betular comentó: “Las cajas misteriosas las van a levantar después, recién a los 30 minutos de cocinado, porque esta noche queremos que preparen dos platos en 60 minutos. Uno de los platos con los ingredientes que van a traer del mercado, y el otro plato con los ingredientes que tienen en esa caja. Importantísimo, no se puede mezclar el plato que tiene que traer las cosas del mercado, con el plato que tienen que realizar con los ingredientes debajo de la caja. Solo les vamos a adelantar que debajo de esa caja hay un ingrediente, salchicha parrillera, lo tienen que usar sí o sí”.

La emoción de Marixa Balli al ser eliminada de MasterChef

A su vez, Germán Martitegui comentó: “Como ven, disponen de las dos estaciones. Casi una cocina profesional. Un plato se va a cocinar en una mesada con unos ingredientes, y el otro en la otra mesada con los demás ingredientes. A partir de los 30 minutos, cuando hayan levantado la caja, se van a tener que mover entre las dos estaciones. Sean muy estratégicos, hoy hay que pensar en los tiempos”. Impactada por la situación, Sofía La Reini Gonet dijo frente a cámara: “No es solo doble plato, sino que en 60 minutos”.

Luego, con la idea de motivar a los competidores, Nara exclamó: “Se tienen que superar ustedes mismos. Ya dieron todo en esta competencia, no sé qué más podrían dejar acá. Son unos profesionales del car...”.

Tras 60 minutos de mucha tensión, el jurado probó cada uno de los platos y tomó una decisión. Los primeros en ser llamados fueron Sofía Gonet, Emilia Attias y Ian Lucas. “Tres platos con varios errores señalados, pero lo hicimos para que lleguen con todo a la final, siguen en competencia”, comentó Germán Martitegui.

La dura devolución que recibió Marixa Balli

Luego, los especialistas convocaron a Maxi López, Turco Husaín y Marixa Balli. Ante las miradas de tensión y nerviosismo, Donato de Santis expresó: “Es una instancia complicada. Hay muy pocos detalles que los hacen distintos. Los platos definen todo”.

En ese marco, el jurado explicó que habían tomado la determinación de que López avance a la siguiente instancia. Fue entonces que, con las miradas puestas en el futbolista y la figura de la música tropical, Martitegui pronunció: “Uno va a seguir con Maxi y otro se va afuera para siempre. El cocinero que abandona la cocina de MasterChef Celebrity es Marixa Balli”.

Al escuchar la decisión del jurado, Marixa expresó ante sus compañeros: “La verdad que todo el equipo que hay aquí también es impresionante y ha sido un placer compartir toda esta etapa. Para mí fue algo increíble, una experiencia única. Lo volvería a hacer porque soy audaz. Creo que nos deja a todos los participantes una, una enseñanza de vida increíble. Es lo más lindo que me pasó en el último tiempo. Estoy muy, muy feliz y son todos un amor”.

Con la idea de generar un clima de alegría, Wanda Nara propuso: “Para que sea una despedida alegre, como vos te merecés. vamos a hacer la última cachaca todos juntos. Vengan, chicos. Marixa se merece una despedida a lo grande”. Así, Balli se despidió en un clima de contención y felicidad.

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