América Latina

Ecuador lanzó una operación conjunta con Estados Unidos contra el narcotráfico en el país que se extenderá durante dos semanas

La iniciativa forma parte de una alianza internacional contra el crimen organizado que reúne a 17 países y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó durante una cumbre celebrada a comienzos de este mes

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Ecuador lanzó una operación conjunta
Ecuador lanzó una operación conjunta con Estados Unidos contra el narcotráfico que se extenderá durante dos semanas (AP)

El gobierno de Ecuador inició el domingo una operación de dos semanas contra el narcotráfico con apoyo de Estados Unidos, en una nueva acción conjunta contra los carteles que operan en el país sudamericano.

La iniciativa forma parte de una alianza internacional contra el crimen organizado que reúne a 17 países y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó durante una cumbre celebrada a comienzos de este mes. El operativo coincide con el refuerzo de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre Washington y Quito.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, uno de los aliados más cercanos de Trump en América Latina, impulsó durante los últimos dos años una estrategia orientada a debilitar las redes del narcotráfico, en particular las dedicadas al tráfico de cocaína. Sin embargo, los índices de delitos vinculados a esa actividad, como homicidios, desapariciones y extorsiones, no registraron una reducción significativa.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, anunció el martes el inicio de una “ofensiva muy fuerte” en las zonas más afectadas por la violencia asociada al narcotráfico. Las autoridades desplegaron cerca de 30.000 soldados en diferentes regiones del país, con apoyo de vehículos blindados y helicópteros, según imágenes difundidas por el gobierno.

Reimberg describió la situación como un conflicto abierto contra las organizaciones criminales. “Estamos en guerra”, afirmó el ministro. También pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios durante el desarrollo del operativo. “No corran riesgos, no salgan, quédense en casa”, señaló.

El ministro del Interior ecuatoriano,
El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, anunció el martes el inicio de una “ofensiva muy fuerte” en las zonas más afectadas por la violencia asociada al narcotráfico (EFE)

Como parte de las medidas de seguridad, el gobierno ecuatoriano impuso toques de queda nocturnos durante dos semanas en varias provincias costeras consideradas focos de actividad criminal. Las restricciones rigen en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, territorios donde las autoridades registran altos niveles de violencia vinculada al narcotráfico.

Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre el alcance exacto de la cooperación militar con Estados Unidos en esta operación. Tampoco aclararon si efectivos estadounidenses participan directamente en territorio ecuatoriano, como ocurrió en operaciones previas durante la presidencia de Noboa.

A comienzos de este mes, fuerzas estadounidenses y ecuatorianas realizaron ataques conjuntos dentro de Ecuador contra objetivos vinculados al crimen organizado. Esa cooperación se suma a otras iniciativas recientes orientadas a fortalecer la capacidad del país para enfrentar a los carteles de la droga.

La semana pasada, el FBI anunció que abrirá una oficina en Ecuador con el objetivo de investigar delitos relacionados con el crimen organizado, el lavado de dinero y la corrupción. El organismo trabajará en coordinación con la policía ecuatoriana en el desarrollo de investigaciones y operaciones contra redes criminales.

Ecuador se convirtió en un punto clave en las rutas internacionales del narcotráfico. Aproximadamente el 70% de las drogas producidas en Colombia y Perú, el mayor y el segundo mayor productor de cocaína del mundo, respectivamente, transitan por territorio ecuatoriano antes de dirigirse a otros mercados.

Las autoridades atribuyen ese papel logístico a la ubicación estratégica del país, sus puertos sobre el océano Pacífico y la presencia de organizaciones criminales que operan en coordinación con carteles internacionales.

(Con información de AFP)

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