7 frases de Úbeda tras el empate de Boca ante Unión: del por qué salió Ascacíbar al “cambio defensivo” de Braida por Merentiel

Claudio Úbeda se fue conforme por lo que demostró Boca Juniors en el complemento ante Unión (Fotobaires)

Boca Juniors empató con Unión en Santa Fe y continúa lejos de los primeros lugares de la Zona A del Torneo Apertura. Pese a que sumó su segunda igualdad, luego de la última ante San Lorenzo en La Bombonera, el Xeneize acumula siete partidos sin perder y al menos en esta fecha se aseguró terminar entre los primeros ocho del grupo.

Claudio Úbeda valoró el partido, sobre todo por lo que mostró el equipo en el segundo tiempo, pero reconoció que no se va conforme por el empate. “Tuvimos cuatro o cinco situaciones, llegamos y pudimos haberlo ganado. Tuvimos más posesión de pelota y control del juego y muchas aproximaciones en el complemento. No me voy conforme, no me gusta empatar estos partidos, los queremos ganar. Sí entendemos que podríamos habernos llevado la victoria", analizó en la conferencia de prensa.

Sobre las chances que dilapidó el equipo, afirmó: “Me ocupa que tengamos que ser más certeros a la hora de finalizar, pero me preocuparía más si no generáramos situaciones, y sí las generamos. Hay que encontrar la fortuna de empezar ganando o concretar las situaciones que tenemos”. La línea defensiva, al igual que ante el Ciclón, sufrió desacoples. Sin embargo, el DT aclaró: “Son cosas que uno tiene que corregir, sabíamos que Unión llevaba por banda y centraba mucho, la mayoría de los centros los resolvimos con seguridad”.

Uno de los temas cuestionados por los hinchas en las redes sociales fueron los cambios que realizó el entrenador en el complemento. El ingreso de Ander Herrera por Ascacíbar al comienzo de la etapa y Braida por Merentiel sobre el final. “Le molestó el isquiotibial (por Ascacíbar). Me comunico visualmente con él y me hizo seña de la molestia y por eso fue el cambio. La de Braida fue para poder llegar por la banda derecha, que no la teníamos tan ocupada y llegar más con profundidad. Notamos que Tomi (Aranda) estaba cansado, por eso salió por Velasco, y al final Merentiel había hecho un desgaste importante".

Sobre las críticas de quienes entendieron que fue un cambio defensivo, aclaró: “No fue un cambio defensivo, todo lo contrario, quisimos poner frescura para tener uno contra uno y asistir a nuestros delanteros, y buscar ganar el partido como se vio en el segundo tiempo, que fuimos a buscar el resultado”.

Antes de terminar, Claudio Úbeda contó dónde deberán hacer hincapié esta semana. “Trabajar mucho más las finalizaciones. Sin embargo, hubo un par que fueron virtudes del arquero de Unión, que sacó pelotas muy buenas. Hay que también darle la virtud, hay que achicar ese margen y poder convertir más".

Y concluyó sobre cómo encararán los próximos días: “Tenemos una semana larga para trabajar mucho y corregir errores y potenciar las cosas buenas que venimos haciendo. Lamentablemente no lo podemos reflejar en el resultado, pero siguen apareciendo cosas buenas en el equipo”.

Unión y Boca empataron 1-1 en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe, en un encuentro correspondiente a la undécima fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo local abrió el marcador cerca del final del primer tiempo por medio de Julián Palacios, mientras que el Xeneize logró la igualdad en el complemento por intermedio de Miguel Merentiel, en un partido intenso y con alternativas en ambos arcos.

El empate dejó a Unión como escolta de Vélez en la Zona A, a seis puntos, mientras que Boca extendió su racha invicta a siete partidos, aunque con varios empates, y se encuentra a ocho de la cima. La próxima fecha, el Xeneize recibirá a Instituto en La Bombonera (domingo 22 a partir de las 20 horas). El Tatengue visitará, un día antes, a Defensa y Justicia (17:45 horas).