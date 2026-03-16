El secretario de Energía de Estados Unidos afirmó que la guerra con Irán podría terminar “en las próximas semanas” (REUTERS)

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que la guerra con Irán podría terminar “en las próximas semanas”, en medio de la interrupción del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y del aumento de los precios del petróleo tras el bloqueo de ese paso estratégico por parte del régimen de Teherán.

“Creo que este conflicto terminará en las próximas semanas. Podría ser antes incluso”, aseguró Wright el domingo en una entrevista con la cadena televisiva ABC News.

El funcionario se refirió a la guerra iniciada tras la ofensiva sorpresa lanzada contra Irán el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. Wright sostuvo que el conflicto terminará en un plazo relativamente corto y defendió la evaluación del gobierno estadounidense sobre las consecuencias que tendría el cierre del estrecho de Ormuz.

Según explicó, la interrupción del transporte marítimo en ese paso estratégico constituye un impacto que Washington contemplaba antes del inicio de la ofensiva contra la República Islámica. “Éramos conscientes de que habría una disrupción a corto plazo”, afirmó el secretario de Energía durante la entrevista.

El funcionario consideró que la situación actual representa un “sufrimiento a corto plazo” que, según su visión, resulta necesario para que Oriente Próximo no sea un rehén de la política de Irán.

“Creo que este conflicto terminará en las próximas semanas. Podría ser antes incluso”, aseguró Wright el domingo en una entrevista con la cadena televisiva ABC News (REUTERS)

El estrecho de Ormuz constituye un paso estratégico para el comercio mundial. Por esa vía marítima circula más de un quinto del comercio mundial, lo que convierte cualquier interrupción del tránsito en un factor de impacto para el transporte internacional de mercancías.

El régimen de Irán bloqueó el estrecho tras el inicio de la ofensiva contra su territorio, una decisión que impulsó los precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril. El aumento en el precio del crudo se produjo en medio de la interrupción del transporte marítimo a través de ese paso estratégico.

El secretario de Energía también se refirió al impacto que, según su evaluación, tendrá la situación actual sobre el escenario geopolítico. Para Wright, el aumento en los precios de la gasolina provocado por el bloqueo del estrecho de Ormuz cambiará la situación geopolítica en el mundo “para siempre”.

Durante la entrevista, el funcionario abordó además la posibilidad de que una coalición de países envíe navíos para reabrir el estrecho de Ormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el sábado esa opción.

Consultado sobre esa posibilidad, Wright sostuvo que la idea resulta comprensible debido a que numerosas naciones dependen de los productos que circulan por el estrecho.

Para Wright, el aumento en los precios de la gasolina provocado por el bloqueo del estrecho de Ormuz cambiará la situación geopolítica en el mundo “para siempre” (RETUTERS)

“Es lógico”, afirmó el secretario de Energía al referirse a la posibilidad de que varios países participen en una operación para garantizar el tránsito por esa vía marítima. El funcionario indicó que el resto de los países también dependen de los productos que circulan por el estrecho de Ormuz, lo que explica el interés internacional en su reapertura.

Wright también respondió a preguntas sobre el posible papel de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región. Consultado sobre la posibilidad de que esas tropas participen en la reapertura del estrecho, señaló que trabajarán para alcanzar ese objetivo.

Según explicó, las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región contribuirán a reabrir ese paso estratégico. “En un futuro no muy lejano”, afirmó el secretario de Energía al referirse al momento en que podría producirse ese escenario.

El funcionario precisó que el objetivo principal en este momento consiste en destruir la capacidad militar de Irán.

(Con información de Europa Press)