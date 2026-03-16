Japón informó que no prevé enviar buques de guerra para escoltar petroleros en el estrecho de Ormuz

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón (REUTERS)

El Gobierno de Japón informó este lunes que no evalúa ordenar operaciones de seguridad marítima en el estrecho de Ormuz, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera a varios países que envíen buques para proteger a los petroleros que atraviesan esa ruta estratégica tras el bloqueo impuesto por Irán.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, explicó la posición del Ejecutivo ante el Parlamento y señaló que Tokio no contempla actualmente desplegar barcos para escoltar buques en la zona.

“En la actual situación con Irán, no estamos en este momento considerando emitir una operación de seguridad marítima”, declaró Koizumi durante la sesión.

El pedido de Washington se conoció el sábado, cuando Trump anunció una misión naval para escoltar petroleros en el estrecho de Ormuz y solicitó apoyo de otros países afectados por el cierre del paso marítimo.

“Con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial enviarán buques a la zona”, afirmó el presidente estadounidense al referirse a la iniciativa.

El estrecho de Ormuz constituye una vía clave para el transporte de petróleo desde Medio Oriente hacia los mercados internacionales. El régimen de Irán cerró de facto ese paso en represalia por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Teherán.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, explicó la posición del Ejecutivo ante el Parlamento y señaló que Tokio no contempla actualmente desplegar barcos para escoltar buques en la zona (REUTERS)

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, también se pronunció sobre la posibilidad de ordenar una misión naval en la zona y advirtió que una operación de seguridad marítima enfrentaría obstáculos jurídicos. “Sería extremadamente difícil legalmente”, afirmó la jefa del Gobierno.

El envío de las Fuerzas de Autodefensa japonesas al exterior representa un asunto políticamente sensible en el país. Japón mantiene una constitución pacifista adoptada en 1947 que renuncia a la guerra como instrumento de política estatal.

Esa constitución, redactada bajo ocupación estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, limita el uso de fuerzas militares fuera del territorio nacional y cuenta con respaldo entre una parte significativa del electorado japonés.

Dentro del gobernante Partido Liberal Democrático también surgieron advertencias sobre la posibilidad de desplegar buques en el estrecho de Ormuz. El jefe de políticas de la formación, Takayuki Kobayashi, sostuvo que el nivel requerido para autorizar una decisión de ese tipo resulta muy elevado.

“El umbral es extremadamente alto”, afirmó Kobayashi al referirse a la posibilidad de enviar barcos japoneses a la zona.

El estrecho de Ormuz constituye una vía clave para el transporte de petróleo desde Medio Oriente hacia los mercados internacionales (REUTERS)

La dependencia energética de Japón explica la atención que el Gobierno presta a la situación en el estrecho de Ormuz. El país figura como la cuarta economía del mundo y ocupa el quinto lugar entre los mayores importadores de petróleo.

De acuerdo con los datos citados, el 95% del petróleo que importa Japón procede de Medio Oriente. Además, el 70% de ese suministro atraviesa el estrecho de Ormuz, lo que convierte a esa ruta marítima en un corredor esencial para la seguridad energética japonesa.

Mientras Tokio descarta por ahora una participación naval, Australia también anunció que no enviará buques a la zona para escoltar a los petroleros.

La ministra de Transportes australiana, Catherine King, informó que el Ejecutivo no desplegará embarcaciones en el estrecho de Ormuz para proteger a los buques frente a ataques iraníes, según recogió la cadena pública australiana ABC.

(Con información de AFP)