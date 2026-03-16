La sorpresiva aparición de María Becerra en el show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza Argentina que fue furor

La sorpresiva aparición de María Becerra durante el show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza Argentina generó furor entre los fans del festival (Video: Lollapalooza Argentina 2026/ Flow)

La noche de Sabrina Carpenter en Lollapalooza Argentina tuvo todos los condimentos de un show pensado para quedar en la memoria de sus fans: hits coreados de punta a punta, cambios de look, una puesta en escena precisa y uno de esos momentos inesperados que rápidamente explotan en redes sociales. En medio de su presentación, la estrella pop estadounidense eligió a María Becerra para protagonizar uno de los segmentos más comentados de su gira y desató la euforia del público con una escena que mezcló complicidad, sorpresa y un guiño directo a la Argentina.

Todo ocurrió durante uno de los pasajes más celebrados del show de Carpenter, el momento de los ya famosos “arrestos” sobre el escenario. Ese recurso se convirtió en uno de los sellos de su tour Short n’ Sweet: con unas esposas rosas y una frase pícara, la cantante selecciona a alguien del público para convertirlo en su “Juno girl” de la noche. La dinámica, que ya tuvo como protagonistas a celebridades internacionales como Anne Hathaway, Nicole Kidman, Salma Hayek, Gigi Hadid, Millie Bobby Brown y hasta integrantes de TWICE, se volvió una de las más esperadas de cada recital. Nadie quiere perderse quién será la elegida o el elegido de la noche, y menos en una fecha tan especial como la de Buenos Aires.

Sabrina Carpenter eligió a María Becerra para su icónico segmento de los “arrestos”, consolidando uno de los momentos más virales de Lollapalooza Argentina

En Lollapalooza Argentina, Sabrina no tardó en encontrar a su protagonista. Desde el escenario, con el tono juguetón que caracteriza esa parte del show, comenzó a hablarle a una espectadora en medio del fervor del público. “¿Maria? Maria. Oh, so bonita”, dijo, provocando un estallido inmediato entre los presentes. La reacción creció todavía más cuando la cámara enfocó a María Becerra, que estaba entre el público disfrutando del recital y que enseguida entendió que toda la atención estaba puesta sobre ella.

Lejos de pasar desapercibida, la Nena de Argentina se convirtió en el centro de una escena que combinó el asombro con la alegría. Sabrina le preguntó de dónde era, mientras desde abajo el público respondía con gritos y ovaciones. Instantáneamente, María se desabrochó el abrigo y dejó ver un corset decorado por la bandera argentina. En otro gesto que fue leído como una caricia directa al país, la cantante se permitió bromear: “Bueno, ¿puedo ser de ahí yo también?”. El clima ya era de fiesta total y la frutilla del postre llegó enseguida.

María Becerra fue convertida en la “Juno girl” argentina de la noche ante una ovación multitudinaria durante el espectáculo pop en Buenos Aires

Con el estadio rendido a sus pies y con María en estado de euforia absoluta, Sabrina lanzó la pregunta definitiva: “No sé si alguna vez te han arrestado, María… Pero, ¿me harías el honor de ser la ‘chica Juno’ más bella de Argentina esta noche?”. La respuesta del público fue inmediata. Gritos, celulares en alto, ovación y una catarata de reacciones que terminaron de transformar ese momento en uno de los más virales del festival. Así, María quedó oficialmente convertida en la “Juno girl” argentina de la noche, en una postal inesperada y explosiva entre dos de las artistas pop más populares del momento.

Las imágenes no tardaron en multiplicarse. En los videos que comenzaron a circular en redes y medios, se la pudo ver a María primero con una sonrisa incrédula, después saludando a Sabrina y finalmente disfrutando a pleno de la situación mientras el público la celebraba casi tanto como a la artista principal. El gesto de Carpenter también fue leído como un reconocimiento a la figura de Becerra, una de las cantantes argentinas con mayor proyección internacional y una presencia inevitable dentro de cualquier gran evento musical del país.

El segmento de los “arrestos” con esposas rosas, sello del tour de Sabrina Carpenter, brilló en Lollapalooza con María Becerra como protagonista local

El episodio cobró aún más fuerza porque ese juego de los “arrestos” tiene una historia propia dentro de la gira de Sabrina. Con el correr de los recitales, esa parte del espectáculo dejó de ser un detalle simpático para convertirse en una tradición seguida minuto a minuto por sus fans: allí se pudo ver el entusiasmo de Anne Hathaway en el Madison Square Garden hasta el paso de Nicole Kidman por el show de Nashville. También aparecieron Baby Spice, Ayo Edebiri, Clairo, Olivia Dean, Joe Keery, Declan McKenna, Corey Fogelmanis y otras figuras que se sumaron al juego. En ese mapa de nombres internacionales, la aparición de María Becerra en Buenos Aires sumó un capítulo latino y elevó todavía más el impacto local de la escena.

Pero la elección no solo fue celebrada por lo sorpresiva. También funcionó como un cruce potente entre dos universos pop que dialogan con naturalidad en la actualidad. Sabrina Carpenter viene consolidándose como una de las artistas más fuertes de la escena global, con una identidad cada vez más definida y una gira que explotó en convocatoria y repercusión. María Becerra, por su parte, ya dejó de ser solamente un fenómeno argentino para convertirse en una figura regional con llegada mundial. Que sus caminos se cruzaran en un festival multitudinario como Lollapalooza Argentina tenía algo de inevitable, pero la forma en que ocurrió superó cualquier expectativa.