Crimen y Justicia

Desarticularon otra banda narco familiar que operaba en Córdoba

Hay tres detenidos en la localidad de San José de la Dormida. Entregaban la droga vía delivery

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Un oficial de la Fuerza
Un oficial de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detiene a un individuo en el marco de un operativo contra una banda narco, con vínculos familiares, en la provincia de Córdoba (El Doce.tv)

Una banda narco familiar fue desarticulada en San José de la Dormida, localidad situada en el norte de Córdoba, durante un operativo realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Las acciones, coordinadas tras más de un año de investigaciones, derivaron en la detención de tres personas mayores de edad y el cierre de tres puntos de venta de drogas.

Las detenciones se concretaron en el marco de una serie de allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas sobre calles Pedro Juárez y Pública s/n, dentro del barrio Norte. El procedimiento fue dirigido por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoceTV, durante los registros, los efectivos incautaron plantas de cannabis sativa, una suma de dinero en efectivo, una motocicleta y elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Con respecto a las personas arrestadas, se trata de dos mujeres y un hombre, todos familiares entre sí. En línea con la reconstrucción de los hechos, funcionaban como una organización establecida para la distribución y venta de estupefacientes en la zona. Uno de los aprehendidos ya contaba con antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

La banda empleaba la modalidad de delivery para distribuir la droga en distintos sectores de San José de la Dormida. Según la investigación del MPF, los implicados hacían entregas a domicilio y, en varias ocasiones, utilizaban una motocicleta para el traslado de los estupefacientes. Esta táctica buscaba minimizar los riesgos de detección y ampliar el alcance del negocio ilegal dentro de la localidad.

Un oficial de la Fuerza
Un oficial de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y un perro de la unidad K9 inspeccionan un domicilio durante un allanamiento contra una banda narco familiar en Córdoba (El Doce.tv)

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes intervino en la causa y ordenó el traslado de los detenidos, junto a todos los elementos secuestrados a la sede judicial correspondiente.

Los tres imputados quedaron a disposición de la Justicia bajo la acusación de comercialización de estupefacientes, en el marco de la Ley N° 23.737.

A partir de ahora, la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales, tendientes a dilucidar la extensión de la red y posibles vínculos con otras personas o estructuras dedicadas al tráfico minorista en la región.

Los elementos secuestrados, entre ellos drogas, dinero y vehículos, serán sometidos a peritajes en el marco de la instrucción judicial.

Hace una semana, la FPA desarticuló otra banda familiar, pero en Corral de Bustos, también provincia de Córdoba. Los operativos culminaron con la detención de seis personas, el cierre de cuatro puntos de venta de droga y el secuestro de distintos elementos vinculados a la actividad ilícita. El despliegue, resultado de diez meses de investigación, sorprendió a los vecinos por la simultaneidad de los procedimientos y la magnitud de la estructura desbaratada.

Durante la madrugada del operativo, los habitantes de Corral de Bustos presenciaron una movilización inusual de efectivos y vehículos oficiales. Las órdenes de allanamiento alcanzaron inmuebles ubicados en Corrientes al 900, Colón s/n, Catamarca al 800 y Defensa s/n, en diferentes barrios de la ciudad.

La investigación reveló que la banda no solo operaba desde las viviendas allanadas, sino que también realizaba entregas a domicilio, lo que permitió a los responsables ampliar su red y dificultar el rastreo policial.

Según informó el portal El Doce.tv, los agentes secuestraron un arma de fuego calibre .32, dos vehículos supuestamente utilizados para el delivery de drogas y diversos elementos probatorios.

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