Teleshow

El reclamo de Gustavo Garzón contra los recortes en discapacidad: “¿Cómo les digo a mis hijos que no hay plata?”

El actor cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei y expuso la realidad que afrontan los profesionales y trabajadores que asisten a sus mellizos Juan y Mariano, que tienen síndrome de Down

Guardar
Gustavo Garzón posa sonriente junto
Gustavo Garzón posa sonriente junto a sus hijos en una playa de arena clara, con el mar azul de fondo bajo un cielo despejado.

Gustavo Garzón se manifestó contra los recortes en el área de discapacidad que llevó a cabo el gobierno de Javier Milei. A partir de la experiencia personal de dos de sus hijos, los mellizos Juan y Mariano, que tienen síndrome de down, el actor puso sobre la mesa la problemática con el objetivo de visibilizarla. Y aseguró que tuvo que organizarse con otros padres para enfrentar la situación ante la falta de respuestas del Estado.

En charla con Sebastián Wainraich y el equipo de Vuelta y Media (Urbana Play), Garzón reflejó la crisis que atraviesa el sistema de atención a la discapacidad en Argentina. Su testimonio expuso con claridad el impacto que tiene el congelamiento de salarios y la falta de recursos en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias.

Gustavo Garzón criticó la política del gobiero para personas con discapacidad (Video: Vuelta y Media. Urbana Play)

Según relató Garzón, los recortes afectan a todos los profesionales que acompañan a los mellizos de 37 años, fruto de su relación con la recordada Alicia Zanca: “Han congelado los sueldos de toda la gente que trabaja con nuestros hijos, que para nosotros es esencial”. El actor puntualizó que esta situación no solo afecta a los médicos, sino también a otros profesionales y trabajadores cuya labor resulta fundamental. “Mis hijos van a un centro de día, que ahora ya achicaron el horario de clase porque no pueden pagarle a los docentes. Tienen un transportista que no puede ni pagarse la nafta. La psicóloga, la fonoaudióloga, todos tienen todo congelado y siguen en la actividad por amor, por vocación o porque no les queda remedio, porque no hay trabajo en el país, porque nadie puede hacer otra cosa que lo que hace, porque si no se mueren de hambre también”.

Gustavo Garzón con los mellizos
Gustavo Garzón con los mellizos Juan y Mariano, fruto de su relación con Alicia Zanca (Instagram)

El protagonista de Un hombre solo es demasiado para un hombre solo subrayó lo que considera un destrato hacia los trabajadores del sector: “Es muy lamentable lo que pasa, la falta de reconocimiento al trabajo de esta gente, que son profesionales que han dedicado la vida a eso, que lo hacen con mucho amor. A mí me han salvado la vida, me han contenido. Yo sé lo que valen. Valen mucho y para mis hijos son muy necesarios”. Relató cómo sus hijos esperan con entusiasmo asistir a sus terapias, y cuestionó el mensaje que transmite el Estado al pagar bajos salarios: “Pagar mal es destratar, es decir: vos no valés nada”.

El actor cuestionó la justificación oficial de falta de fondos y la comparó con otros gastos estatales: “Mentira que el Estado no tiene plata, porque uno ve al presidente con cuarenta y dos coches atrás, con cinco camiones celulares. Y decís: ¿por qué no usan la mitad y pagan a la gente que necesita lo que le tienen que pagar?.

Tamara, la hija de Gustavo
Tamara, la hija de Gustavo Garzón y Alicia Zanca con sus hermanos Juan y Mariano (Gentileza Tamara Garzón)

En este sentido, advirtió que el incumplimiento de las leyes pone en riesgo la institucionalidad del país y criticó la falta de responsabilidad estatal: “Son leyes sancionadas que el Gobierno no cumple. Entonces, si el Gobierno no cumple las leyes, ¿qué se puede esperar de los habitantes comunes? ¿Si el argumento es que no hay plata le digo a mis hijos que no tengo plata para darles de comer? No, yo tengo que buscar la plata porque soy responsable de ellos, por algo los tuve y tengo que conseguir el alimento. Y ellos son responsables porque se presentaban a elecciones para gobernar un país y supuestamente darle bienestar a su gente”.

Ante la falta de respuestas, Garzón y otros padres buscaron soluciones alternativas: “Tenemos una fábrica de pizzas donde trabajan mis hijos y diez personas con discapacidad. Fundé la escuela de Tami”, contó en referencia a su hija Tamara Garzón. Y agregó: “Yo pongo la energía para darle felicidad a ellos. Y si lo que mis hijos necesitan no lo veo, lo invento”.

Temas Relacionados

Gustavo GarzónJuan GarzónMariano GarzónSíndrome de down

Últimas Noticias

El plan de entrecasa de Evangelina Anderson mientras Ian Lucas celebraba su cumpleaños

La modelo compartió en sus redes sociales la intimidad de su apacible noche de viernes mientras el youtuber festejaba sus 27 años

El plan de entrecasa de

Bikini, relax y accesorios de lujo: el estilo de Wanda Nara en su escapada romántica a Maldivas

La empresaria sigue disfrutando de la isla junto a Martín Migueles y mostró la intimidad de su mini luna de miel

Bikini, relax y accesorios de

La conexión especial de Djo con sus fans bajo el sol de Lollapalooza Argentina: “Ustedes están locos”

Joe Keery, quien interpreta a Steve Harrington en la popular serie, se lució con su proyecto musical y se sorprendió con el fervor del público

La conexión especial de Djo

Las lágrimas de Andrea del Boca al recordar la última charla con su padre: “Estoy muy sensible, lo extraño”

Días antes de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Nicolás, la actriz se abrió a sus compañeros de Gran Hermano y reveló las palabras que le dijo antes de partir

Las lágrimas de Andrea del

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Luego de ir juntas al teatro a ver Company, las conductoras se preparan para un nuevo doblete televisivo. Espectáculo, música e historias de vida que ya son un clásico

Quiénes son los invitados de
DEPORTES
Un regreso y varias bajas:

Un regreso y varias bajas: la lista de concentrados de Boca Juniors para visitar a Unión en Santa Fe

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Lionel Messi buscará su gol 900 en la visita del Inter Miami al Charlotte FC por la MLS: hora, TV y formaciones

Gran gol y asistencia de chilena: el show del Diablito Echeverri en la victoria del Girona ante Athletic Bilbao

El impresionante remate teledirigido de Nahuel Molina que se clavó en el ángulo y le dio el triunfo al Atlético Madrid

TELESHOW
El plan de entrecasa de

El plan de entrecasa de Evangelina Anderson mientras Ian Lucas celebraba su cumpleaños

Bikini, relax y accesorios de lujo: el estilo de Wanda Nara en su escapada romántica a Maldivas

La conexión especial de Djo con sus fans bajo el sol de Lollapalooza Argentina: “Ustedes están locos”

Las lágrimas de Andrea del Boca al recordar la última charla con su padre: “Estoy muy sensible, lo extraño”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Cuotas que oscilan entre $50

Cuotas que oscilan entre $50 y $150 serán canceladas por familias beneficiadas con proyecto habitacional en El Salvador

El Oscar 2026 a mejor película extranjera no es solo una competencia entre ‘Valor sentimental’ y ‘El agente secreto’

Panamá inaugura FabLab agrícola para crear soluciones tecnológicas

El ranking de los cruceros más limpios del mundo según inspecciones sanitarias de Estados Unidos

El secreto mejor guardado del sur de África: cascadas, baobabs y costumbres milenarias