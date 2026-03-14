El reclamo de Gustavo Garzón contra los recortes en discapacidad: “¿Cómo les digo a mis hijos que no hay plata?”

Gustavo Garzón posa sonriente junto a sus hijos en una playa de arena clara, con el mar azul de fondo bajo un cielo despejado.

Gustavo Garzón se manifestó contra los recortes en el área de discapacidad que llevó a cabo el gobierno de Javier Milei. A partir de la experiencia personal de dos de sus hijos, los mellizos Juan y Mariano, que tienen síndrome de down, el actor puso sobre la mesa la problemática con el objetivo de visibilizarla. Y aseguró que tuvo que organizarse con otros padres para enfrentar la situación ante la falta de respuestas del Estado.

En charla con Sebastián Wainraich y el equipo de Vuelta y Media (Urbana Play), Garzón reflejó la crisis que atraviesa el sistema de atención a la discapacidad en Argentina. Su testimonio expuso con claridad el impacto que tiene el congelamiento de salarios y la falta de recursos en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias.

Gustavo Garzón criticó la política del gobiero para personas con discapacidad (Video: Vuelta y Media. Urbana Play)

Según relató Garzón, los recortes afectan a todos los profesionales que acompañan a los mellizos de 37 años, fruto de su relación con la recordada Alicia Zanca: “Han congelado los sueldos de toda la gente que trabaja con nuestros hijos, que para nosotros es esencial”. El actor puntualizó que esta situación no solo afecta a los médicos, sino también a otros profesionales y trabajadores cuya labor resulta fundamental. “Mis hijos van a un centro de día, que ahora ya achicaron el horario de clase porque no pueden pagarle a los docentes. Tienen un transportista que no puede ni pagarse la nafta. La psicóloga, la fonoaudióloga, todos tienen todo congelado y siguen en la actividad por amor, por vocación o porque no les queda remedio, porque no hay trabajo en el país, porque nadie puede hacer otra cosa que lo que hace, porque si no se mueren de hambre también”.

Gustavo Garzón con los mellizos Juan y Mariano, fruto de su relación con Alicia Zanca (Instagram)

El protagonista de Un hombre solo es demasiado para un hombre solo subrayó lo que considera un destrato hacia los trabajadores del sector: “Es muy lamentable lo que pasa, la falta de reconocimiento al trabajo de esta gente, que son profesionales que han dedicado la vida a eso, que lo hacen con mucho amor. A mí me han salvado la vida, me han contenido. Yo sé lo que valen. Valen mucho y para mis hijos son muy necesarios”. Relató cómo sus hijos esperan con entusiasmo asistir a sus terapias, y cuestionó el mensaje que transmite el Estado al pagar bajos salarios: “Pagar mal es destratar, es decir: vos no valés nada”.

El actor cuestionó la justificación oficial de falta de fondos y la comparó con otros gastos estatales: “Mentira que el Estado no tiene plata, porque uno ve al presidente con cuarenta y dos coches atrás, con cinco camiones celulares. Y decís: ¿por qué no usan la mitad y pagan a la gente que necesita lo que le tienen que pagar?”.

Tamara, la hija de Gustavo Garzón y Alicia Zanca con sus hermanos Juan y Mariano (Gentileza Tamara Garzón)

En este sentido, advirtió que el incumplimiento de las leyes pone en riesgo la institucionalidad del país y criticó la falta de responsabilidad estatal: “Son leyes sancionadas que el Gobierno no cumple. Entonces, si el Gobierno no cumple las leyes, ¿qué se puede esperar de los habitantes comunes? ¿Si el argumento es que no hay plata le digo a mis hijos que no tengo plata para darles de comer? No, yo tengo que buscar la plata porque soy responsable de ellos, por algo los tuve y tengo que conseguir el alimento. Y ellos son responsables porque se presentaban a elecciones para gobernar un país y supuestamente darle bienestar a su gente”.

Ante la falta de respuestas, Garzón y otros padres buscaron soluciones alternativas: “Tenemos una fábrica de pizzas donde trabajan mis hijos y diez personas con discapacidad. Fundé la escuela de Tami”, contó en referencia a su hija Tamara Garzón. Y agregó: “Yo pongo la energía para darle felicidad a ellos. Y si lo que mis hijos necesitan no lo veo, lo invento”.