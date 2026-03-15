Así fue la fiesta romántica y elegante que Antonela Roccuzzo organizó por su cumpleaños en Miami

Antonela Roccuzzo mostró la intimidad de su fiesta de cumpleaños con Lionel Messi y sus hijos en Miami (Instagram)

Las celebraciones familiares de los Messi siempre despiertan curiosidad, pero esta vez el centro de todas las miradas fue Antonela Roccuzzo. La empresaria y modelo rosarina eligió compartir con sus seguidores una serie de imágenes que revelaron la intimidad y el cariño que rodearon su cumpleaños en Miami. En un clima donde primaron los gestos afectivos y la estética cuidada, Antonela abrió las puertas de su hogar para mostrar detalles de una fiesta que, lejos de la ostentación, priorizó los vínculos y los pequeños momentos.

Las imágenes del cumpleaños de Antonela en Miami recorrieron las redes sociales y generaron interés internacional. Aunque la fecha real de su cumpleaños fue el 26 de febrero, la empresaria decidió compartir recién ahora las fotos de esa jornada especial. El festejo tuvo lugar en su residencia de Miami, junto a sus seres queridos y amigas. Lionel Messi y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro estuvieron presentes en el entorno íntimo, acompañando cada momento de la celebración.

Antonela Roccuzzo posó feliz frente a su torta de cumpleaños y varios ramilletes de flores de colores (Instagram)

El álbum personal de Antonela comenzó con el look elegido para la ocasión. Ella posó sonriente frente a una gran torta de crema, rodeada de flores y velas doradas. El conjunto fue luminoso y minimalista: un top blanco de escote halter y un pantalón denim tiro alto en tono claro. El maquillaje fue natural, el cabello lució suelto con ondas suaves. La propuesta reflejó su estilo personal y resultó perfecta para el clima de Miami y el tono relajado del evento.

El menú elegido por Antonela Roccuzzo para su cumpleaños fue con platos frescos y sabrosos (Instagram)

La decoración del cumpleaños captó la atención de los seguidores. La entrada de la casa se ambientó con arreglos florales en tonos blanco, amarillo y rosa pastel. Un enorme cuadro con la imagen de sus tres hijos decoró el lugar principal. Los niños aparecieron sonrientes, vestidos con trajes formales. Antonela decidió enmarcar ese recuerdo y colocarlo en un sitio destacado, mostrando el valor emocional de la escena familiar.

La mesa de la celebración siguió la estética romántica de la fiesta. Un mantel con rayas verdes y rosas, individuales de tela con puntas redondeadas, platos verde pastel, servilletas rosadas con tulipanes tejidos y cubiertos dorados compusieron un espacio pensado para compartir. En el centro, pequeñas macetas blancas con rosas y flores silvestres reforzaron la atmósfera fresca y natural del festejo. El menú incluyó avocado toast, ceviche tropical, mango sushi roll y burrata salada, opciones ligeras y acordes al entorno festivo.

El rincón más comentado del cumpleaños de Antonela Roccuzzo fue uno que tenía un amplio cuadro con sus tres hijos (Instagram)

Uno de los momentos centrales fue la presentación de la torta de cumpleaños. El pastel principal se decoró con fotografías impresas que recorrieron distintos instantes de la vida de Antonela, formando un collage alrededor del segundo piso del diseño. Flores en tonos rosados rodearon la base y la parte superior, junto a una letra “A” que hacía alusión a su nombre. Los colores rosa pastel y verde se repitieron en la torta, acompañando el estilo elegante y romántico de la fiesta. La figura de Lionel Messi apareció como protagonista, convirtiéndose en uno de los detalles más comentados por los seguidores.

La celebración dejó ver un evento pensado desde lo emocional y lo estético, más que desde lo ostentoso. Antonela abrió una ventana a su vida privada, mostrando imágenes que conquistaron a sus millones de seguidores en redes sociales. Entre los detalles personales, también compartió las lecturas que la acompañaron en esos días: la saga “Black bird academy” y dentro de ella, los títulos “Temor a la luz” y “Temor a la oscuridad” de Stella Tack.

La original torta de cumpleaños de Antonela Roccuzzo: fotos de su familia con Lionel Messi y sus hijos (Instagram)

En días recientes, la familia Messi también celebró el cumpleaños de Ciro, el hijo menor. Antonela publicó en su cuenta de Instagram dos fotos que mostraron a Ciro: en una apareció con la camiseta rosa del Inter Miami, en la otra, de bebé, con la camiseta amarilla del FC Barcelona. El mensaje fue breve: “Feliz cumple Bebé. Ya son 8 años viéndote crecer. Estamos muy orgullosos de vos Ciro! Te amamos mucho”. El posteo recibió miles de reacciones y comentarios, como el de Bizarrap: “Crack Ciro!!! Feliz cumple”, y el de Jorgelina Cardoso: “Que pases hermoso día”.

Ciro creció en Miami, rodeado del presente deportivo de su padre y el nuevo escenario de la familia. El niño se consagró campeón con el Inter Miami en la Adidas Champions Cup 2026, integrando el equipo Sub-8 del club. La familia festejó el logro y compartió la alegría con sus seguidores. La vida cotidiana de los Messi en Miami se nutre de celebraciones, fútbol y momentos compartidos.