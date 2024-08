Tras la cirugía, Lucía Galán viajó a España para continuar con su rehabilitación: “A empezar de nuevo”

Tras sus problemas de salud Lucía Galán viajó a España (Video: Instagram)

A dos meses de ser intervenida quirúrgicamente por un quiste en el páncreas, y superar días de internación en terapia intensiva, Lucía Galán afronta su recuperación para volver a los escenarios lo antes posible. Mientras disfruta de la compañía de su hija, la artista compartió un tierno video en sus redes sociales en el comienzo de un viaje sanador. El mismo tiene por objetivo devolverle todas sus fuerzas para encarar el resto de los shows de la gira junto a su hermano, Joaquín Galán.

Además de reencontrarse con su hija, Lucía continuará con la rehabilitación física y respiratoria que tiene que hacer para subirse al escenario en el mes de octubre. Así lo reflejó Galán en el video que compartió en su cuenta de Instagram donde relató cómo es su estado de su salud, contó cuál es el objetivo del viaje y reflexionó sobre su futuro.

“Estamos en el aeropuerto, rumbo a Madrid, acá Ro vino a acompañarme y a pasar unos días conmigo”, comenzó diciendo la actriz, mientras se preparaba para abordar un vuelo que la llevaría a la capital de España. En el video se la puede ver caminando por los pasillos del aeropuerto Ezeiza con su hija Rocío, quien actualmente está instalada en la ciudad de Madrid.

Si bien el viaje tendrá momentos de placer, toda la atención de la integrante de los Pimpinela estará concentrada en mejorar su estado actual. En ese sentido, Lucía aseguró que tiene pensado dar todo lo que tiene en su arsenal para recuperarse: “Voy a trabajar para recuperarme, tengo que hacer mucha gimnasia, recuperar la masa muscular que perdí y la capacidad pulmonar”, dijo y reveló que volverá al país durante la primera semana de octubre para comenzar los ensayos de los espectáculos que tiene planeados.

La felicidad de Lucía Galán durante su viaje a Madrid (Foto: Instagram)

“Feliz de viajar con Ro para compartir unos días en Madrid hasta la primera semana de octubre que vuelvo para trabajar. Muchas gracias a todos y sigamos trabajando en la medicina preventiva”, continuó, dejando en claro que si no se hubiese realizado dicho estudio en su momento, hoy la historia sería distinta y su salud correría peligro.

“Yo no llegué a tener cáncer porque lo detectaron a tiempo por una resonancia que me hicieron por una infección en los bronquios. Ahí apareció el quiste. Si no hubiera hecho esa resonancia, y el técnico no hubiera tomado también el abdomen, es muy difícil que hubiera podido seguir adelante”, cerró prometiendo compartir con sus seguidores algunas postales desde la ciudad española.

En sus historias, la mujer subió dos fotos: en la primera se la puede ver sentada en su asiento del avión del lado de la ventana, luciendo un conjunto deportivo de color negro, el pelo recogido y una sonrisa de oreja a oreja. En el caso de la segunda historia, se trata de una imagen que sacó su hija al aterrizar, donde se puede ver que no se sentaron juntas, pero igualmente disfrutaron del vuelo.

El pedido de Joaquín Galán tras los problemas de salud de su hermana

La recuperación de Lucía fue un proceso lento, que llevó dos meses y medio, y en cada paso de esta etapa Joaquín estuvo junto a ella para ayudarla en lo que necesitara. Por eso, el artista compartió con sus seguidores cómo hizo para superar ese difícil momento familiar.

“Yo no soy de rezar, pero converso con Dios y le pedí que le diera fuerza a Lucía”, comenzó contando en sus redes para luego agregar: “Sufrí por ella. Verla tan decaída me daba bronca, pero ya pasó lo peor”, cerró el cantante, que tuvo que hacerse cargo también de la reprogramación de los shows para poder presentarse de la mejor manera posible ante los seguidores del dúo.