Willy Quiroga de Vox Dei anunció su retiro de los escenarios por problemas de salud: “Una noticia que jamás quise dar”

Willy Quiroga anunció su retiro de los escenarios musicales

Willy Quiroga, el legendario cantante y bajista de Vox Dei, anunció a través de un video en sus redes sociales que se retirará de los escenarios por motivos de salud. El diagnóstico de una enfermedad que le impide seguir cantando y tocando fue el detonante para que el músico de de 84 años comunicara la noticia de manera emotiva, lamentando que ya no podrá continuar con la banda.

Sentado, al aire libre y mirando a cámara, comenzó explicando: “Hola, amigos. Desgraciadamente, tengo que darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar y continuar con la banda”

En su mensaje, Quiroga agradeció a todos los amigos y fanáticos por el apoyo brindado a lo largo de tantos años de carrera y destacó: “Realmente se los agradezco de todo corazón, pero ya no puedo continuar, desgraciadamente no es una noticia buena que yo les quiera dar”, expresó con tristeza. Aunque no detalló la enfermedad que padece, sí mencionó que cumplirá con los compromisos ya pautados, y su retiro oficial será el 24 de agosto en un evento en San Miguel.

Willy Quiroga brindará un último show antes del retiro debido a problemas de salud

“Mil perdones, pero la vida tiene esas cosas y jamás te avisa”, expresó el músico sobre este próximo silencio escénico. Incluso, dijo que también que asistirá a otros dos eventos en dos provincias distintas, donde recibirá reconocimientos, aunque no actuará en ellos. “Además de todo esto, hay dos lugares que tengo que ir sí o sí. Aunque no voy a tocar, voy a estar sentado ahí en el escenario, que son San Juan y Mendoza. Me van a entregar un reconocimiento que, si ustedes comprenden, yo creo que me lo merezco”, señaló el músico frente a cámara.

Para finalizar, añadió: “Estas son noticias que uno no quiere dar nunca, pero suceden y quiero agradecerles también por tanto amor, cariño y reconocimiento a todos los que me han apoyado. Amigos y fans de las redes, un abrazo muy grande para ustedes, un saludo”.

La publicación del video generó una oleada de respuestas en las diferentes redes sociales, donde miles de seguidores expresaron su cariño y apoyo al artista, ya que para muchos su retiro marca el fin de una era, a la vez que crecieron y vivieron al ritmo de las canciones de Vox Dei, emblemática banda de rock argentino cuyo paso dejó una profunda huella, especialmente con el álbum La Biblia, uno de los trabajos más importantes del cancionero local, celebrado por su mensaje de paz universal.

La Legislatura de la Ciudad declaró en noviembre de 2022 a Willy Quiroga como Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura

A lo largo de su carrera, Quiroga fue reconocido y querido tanto por su talento como por su carisma, convirtiéndose en una figura fundamental de la historia de la música en la Argentina. Y así lo demuestran los mensajes no solo de fans, sino de compañeros de ruta, como el caso de Nito Mestre, quien expresó: “Mi querido Willy, un abrazo gigante. Y seguí disfrutando de lo que hiciste y de lo mucho que te queremos”. Además, Emilio del Guercio también destacó: “¡Willy querido! Brindo por vos y todos nuestros años sosteniendo la llama del buen Rock argentino. Abrazo muy grande”.

En noviembre de 1970, durante la primera edición del festival B.A. Rock en Buenos Aires, Vox Dei presentó un adelanto del álbum La Biblia, el cual recibiría elogios hasta el día de hoy. Solo unos meses antes, la banda había lanzado su primer disco, Caliente, que los posicionó junto a Almendra y Manal como una de las pioneras del nuevo género musical en la Argentina.

El trabajo incluía la canción clásica Presente, que se convertiría en un himno de la música contemporánea argentina y en una de las canciones más icónicas del rock, alcanzando la posición número 7 según una encuesta conjunta realizada por MTV y la edición argentina de la revista Rolling Stone. Además, el disco contenía otro tema destacado, Canción para una mujer (que no está), que también se consolidaría como un clásico de la banda.