Enojo en el canal de streaming La Casa por una decisión de Zaira Nara: “Nos sentimos traicionados”

El reclamo de Lizardo Ponce a Zaira Nara por haber festejado su cumpleaños en Luzu TV

Este jueves 15 de agosto, Zaira Nara cumplió 36 años y lo festejó de una manera muy particular: asistió al programa Nadie dice Nada, que se transmite por Luzu TV. Al ingresar al estudio, vestida con prendas oversize, una gorra y una carterita roja, toda la mesa comandada por Nicolás Occhiato le cantó el “Feliz cumpleaños”.

Luego de la charla en torno a su aniversario y también a la actualidad, la homenajeada sopló las velitas sobre una torta -acompañada por su amiga Momi Giardina, quien se puso unos lentes de contacto color verde en su honor- y fue aplaudida una vez más. Pero lo que pareció simpático y divertido, una manera original de festejar un cumpleaños, llevaba consigo una polémica: el malestar de La Casa, el canal de streaming con el que Zaira tiene un contrato vigente.

La hermana de Wanda Nara fue hasta hace unos meses una de las conductoras de Rumis, el ciclo que hoy encabezan Lizardo Ponce y Sol Pérez. De hecho, al enterarse que la menor de las Nara celebró su cumpleaños en el programa de Occhiato, le tiraron un palito en vivo. “Hablando de cumpleaños, le mandamos un saludo a Zaira, que se confundió de dirección, pero le mandamos un beso enorme. ¡Zaira, te amamos! Era en Juncal, pero te amamos igual”, dijo Ponce.

Según pudo averiguar Teleshow, Nara todavía tiene un contrato en dólares vigente con La Casa. De hecho, conduce un programa que hasta el momento tuvo dos emisiones, llamado Zaira en tu casa. La última salió al aire hace un mes y la conductora fue recibida por Verónica Lozano en su hogar. A este ciclo le quedan todavía tres envíos pendientes, por eso el malestar de todos los integrantes de La Casa con Zaira es muy grande, incluyendo a las autoridades de la señal. Incluso, por lo bajo se dice que la cumpleañera “faltó a su palabra” y que “no tiene códigos”.

Zaira Nara festejó su cumpleaños en Luzu TV

Antes de la polémica

Zaira comenzó su cumpleaños realizando una cena en un reconocido restaurante ubicado en el barrio de Palermo, especializado en comida japonesa. En un ambiente relajado, la exconductora de La peña de Morfi (Telefe) pasó las primeras horas de su cumpleaños acompañada de cuatro de sus amigas, entre las cuales estaba su hermana Wanda.

A pesar de no haber estado en la celebración, Facundo Pieres, actual pareja de Zaira y ex de Paula Chaves, no dejó pasar la ocasión para saludar públicamente a su novia y declararle su amor. El polista primero compartió una foto de ellos dos en una de las vacaciones que compartieron en el último tiempo y escribió: “Feliz cumpleaños negrita”, junto a un emoji de corazón.

El segundo mensaje también es de unas vacaciones, pero en esta ocasión se la puede ver teniendo problemas para guardar una bicicleta mientras se ríe por su falta de talento para eso. “No nací para este tipo de actividades”, fue todo lo que puso la conductora ante el recuerdo que eligió su novio para celebrar un nuevo año de vida.

Zaira Nara celebró su cumpleaños con Wanda Nara (Instagram)

Otro saludo en las redes que no faltó fue el de Nora Colosimo, la madre de las hermanas Nara, quien le dedicó un emocionante posteo en su cuenta de Instagram, haciendo un compilado de varios momentos que vivieron juntas a lo largo de los años, pasando por momentos inolvidables, como cuando estaba embarazada de la modelo o las postales de las vacaciones en familia. “Zai de mi vida, quiero una vez más decirte lo orgullosa como mamá que estoy de vos. Es un montón lo que lograste y lo que haces cada día”, expresó Colosimo.