El presidente de la DAIA advirtió sobre Irán: “Ha demostrado amenazar de forma constante a las democracias”

La DAIA lanzó una campaña nacional en Argentina contra el antisemitismo, resaltando que se trata de un delito penado por la Ley de Antidiscriminación 23.592

La situación en Medio Oriente se mantiene dinámica, con posturas y decisiones de Israel, Estados Unidos, Irán y grupos armados que continúan generando múltiples repercusiones a nivel global. Mauro Berenstein, presidente de la DAIA, visitó los estudios de Infobae en Vivo A las Nueve y profundizó sobre la situación regional y la respuesta de la comunidad judía argentina frente a los acontecimientos.

“Tenemos, por un lado, grupos terroristas que actúan bajo el terror, como es Hezbolá, como había sido Hamás en su momento. Y después una guerra dolorosa, porque siempre la guerra es dolorosa, entre el Estado de Israel, acompañado con Estados Unidos, y el régimen autocrático de Irán”, explicó Berenstein.

Al mismo tiempo señaló que el régimen iraní representa una dictadura que “ha demostrado amenazar en forma continua a los modelos democráticos” y remarcó el rol de Occidente: “Tanto Israel como Estados Unidos lo que terminan haciendo es defendiendo los valores occidentales”.

El presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, advirtió sobre la permanente amenaza que representa Irán para las democracias y el papel clave de Israel y Estados Unidos en la región

Panorama regional y amenazas actuales

Berenstein ejemplificó la amenaza a Israel a través de la existencia de un reloj en Irán que indica cuánto tiempo supuestamente restaría para la existencia del Estado judío.

Relató: “En algún momento parecía como algo que se buscaba desde el punto de vista de provocación, pero lo cierto es que cuando va pasando el tiempo y Irán empieza a desarrollar la búsqueda de armas nucleares, cuando empieza a hablar de que son grupos que financian al terrorismo y buscan la destrucción de un Estado, finalmente es entender que esto, que parece como una teoría provocadora, puede llegar a llevarse a la práctica si es que Irán llega a tener armas nucleares”.

Consultado sobre las posibilidades de resolución del conflicto, Berenstein manifestó: “Obviamente todos queremos que termine”, y reafirmó: “El anhelo que todos tenemos es que Irán termine siendo un Estado democrático, con culturas diversas que, bajo una democracia, respete la vida”.

Al analizar la reciente propuesta de Donald Trump, Berenstein indicó: “15 puntos en la búsqueda de paz. Siempre uno busca la paz, pero con ciertas condiciones. Las condiciones en principio es la aceptación de Estado, que no se avance sobre el armamentismo nuclear, porque las personas que hoy están gobernando Irán son personas que atentan contra la humanidad”.

Asimismo, se refirió a la conducta internacional de Irán tras ataques recibidos, dijo: “Cuando se ve atacado, empieza a atacar al mundo entero sin importar. Atacó prácticamente Medio Oriente en su conjunto, bases militares, pozos petroleros. La búsqueda del caos”.

Percepción de la comunidad judía y situación en Argentina

El presidente de la DAIA compartió la expectativa de la colectividad judía en Argentina frente al conflicto: “Nadie quiere una guerra. Obviamente, busca que una guerra no se extienda. Ayer impactó un misil en Tel Aviv. Generó un montón de víctimas. Las guerras son dolorosas siempre, nadie busca eso”.

Añadió que existe una “búsqueda de solución” para que Irán acepte los puntos básicos que garanticen la convivencia y la seguridad: “Ojalá que en algún momento Irán termine aceptando los puntos básicos, que lo que hace es garantice que la humanidad siga existiendo”.

Acerca de la posición de Israel respecto a los quince puntos propuestos por Estados Unidos, Berenstein precisó: “No lo sé, sinceramente. Sí te puedo garantizar de que todos caminamos en un proceso donde lleguemos a la paz con un acuerdo. Este es un camino que se trabaja”.

Frente a la pregunta sobre el objetivo de Israel, expuso: “El Estado de Israel lo que está haciendo es queriendo garantizar que ese proceso nuclear, que no está en búsqueda de la paz, sino en búsqueda de la eliminación de un Estado, no progrese”.

Consultado sobre la línea que divide la crítica legítima al Estado de Israel del antisemitismo, Berenstein fue claro: “Cada uno puede tener su postura y es respetable. El problema es cuando ves que, en el fanatismo, en redes sociales, en ciertos medios que manipulan la información, aparecen expresiones que sí son claramente antisemitas”.

Berenstein alertó sobre el desarrollo nuclear en Irán y la financiación de grupos terroristas que buscan la destrucción del Estado de Israel EFE/Jaime León

Campaña nacional contra el antisemitismo: el delito y la toma de conciencia

Berenstein anunció que “estamos comenzando esta semana una campaña simple en vía pública y medios de comunicación, con una frase que dice: ‘El antisemitismo es un delito’”. Explicó la importancia de la Ley de Antidiscriminación 23.592 en Argentina: “Ante la generación de actos de racismo, sean religiosos, sexuales o de cualquier índole, se infringe la ley. Las penas en Argentina no son tan severas como en Brasil, pero es algo que tenemos que impulsar para que se entienda la gravedad”.

Comentó que en la sociedad argentina “la gente se siente más, tristemente, más libre de decir lo que quiera” y relató que ha recibido manifestaciones antisemitas en lo personal.

Sobre el debate entre antisemitismo y antisionismo, Berenstein sostuvo: “El antisionismo hoy es una manera de disfrazar el antisemitismo concretamente. Desde la bandera del antisionismo uno se permite decir lo que quiera”. También explicó: “Ser sionista es defender la existencia de un Estado judío, más allá de los gobiernos que se sucedan. En 1947 en la ONU se definió que el pueblo judío tenía derecho a un Estado propio y se llamaba Israel”.

Al referirse a la penalización en otros países, ejemplificó: “En Brasil, las penas por manifestaciones racistas incluyen indemnizaciones de hasta USD 50.000 a cada uno de los damnificados y acciones comunitarias. Cuando uno tome conciencia de que es tan grave robar como ser antisemita, se avanzará hacia una sociedad mejor”.

Acciones de la DAIA y herramientas para combatir el odio

Al mismo tiempo, el presidente de la DAIA subrayó el rol de la institución como “sin fines de lucro, representa a la comunidad judía en la Argentina y busca una sociedad más tolerante y mejor”. Detalló que “por medio de distintas acciones, como esta campaña contundente, se concientiza que el antisemitismo es un delito”.

La nueva campaña, en alianza con la empresa TikTok, incluye una guía descargable sobre antisemitismo y códigos QR disponibles en espacios públicos. Berenstein puntualizó: “La guía permite entender qué es antisemitismo y qué no, qué es sionismo y qué no, hasta dónde llega la tolerancia”.

Precisó: “Cuando uno agrede el accionar, los credos, la religión o las costumbres de otra persona, está agrediendo a otro sin derecho a hacerlo”, y cerró reafirmando el compromiso institucional: “Es lo que tenemos que trabajar en la búsqueda de una sociedad mejor”.

La campaña de la DAIA se verá en cines, shoppings, vía pública, estaciones de subte, canales de televisión y quioscos de todo el país. Incluye la nueva guía para combatir el antisemitismo en línea, desarrollada en conjunto con instituciones centrales de la comunidad, como AMIA y el Museo del Holocausto, con el apoyo de TikTok.

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