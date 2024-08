Inés volvió al campamento norte y explotó la interna con sus compañeros de Survivor Expedición Robinson

Las tensiones se volvieron una constante en Survivor Expedición Robinson, y lo ocurrido en el último programa deja a las claras que todo está lejos de calmarse, cuando los cuestionamientos ya pasan a ser cara a cara frente al resto de los compañeros de grupo.

Inés desató la nueva polémica al revelarse las tensiones internas entre los miembros de su equipo, mientras afirmaba que sería eliminada próximamente. Según se observó en los episodios recientes, ella se sinceró sobre la relación conflictiva que mantiene con su campamento original y su preferencia por el equipo contrario.

Todo se desencadenó luego de que durante el último desafío las reglas del juego exigieron que un participante de cada campamento intercambiara sus posiciones. En este contexto, Inés fue recibida por el Campamento Sur, donde expresó su desacuerdo con las dinámicas del Campamento Norte y su opinión de que debería haber comenzado la competencia junto al equipo amarillo debido a su mayor afinidad.

La controversial participante dejó en claro sus diferencias al manifestar en el programa: “Me parece que yo tendría que haber empezado acá y Giselle allá. Con eso te digo todo”, al afirmar la existencia de una enemistad insuperable dentro de su equipo. En un paso dramático, evidenció sin tapujos ante el equipo Sur las tensiones internas que están afectando al agrupamiento rojo.

También admitió estar consciente de que su presencia en el programa estaba en riesgo, al prever su eliminación en breve. Aun así, declaró con firmeza su intención de dejar una marca duradera: “Yo siento que no voy a llegar a la unificación, pero al menos voy a dejar mi huella acá en el Sur. Para que sepan qué es lo que les espera”.

Inés tuvo un fuerte ida y vuelta con sus compañeros de campamento

El conflicto alcanzó su punto más alto cuando a su regreso al campamento original no pudo tolerar más las actitudes de su archienemiga Malena ni las de Fiorela, quien entre otras cosas le aclaró: “Te lo digo como una participante más, estás totalmente fuera de foco. Si se quiere, te estoy dando un consejo que es estar fuera de foco decirle a alguien ‘tené cuidado con cuatro personas’ cuando eso te vuelve”. Fue en ese punto cuando Malena no dudó en disparar: “Sos mala mina, boluda. Sos poco transparente, sos traidora”.

En ese instante, los insultos de Inés no tardaron en llegar, de quien aclaró que “me chupa un huev..., me importás poco y nada, no tengo ninguna explicación, que no me importa ser tu amiga, me parecés la mina menos interesante del mundo, sos una hipócrita de mierda”.

Y ante la mirada de todos, expresó: “Quiero que sepas desde ya que vos no sos nadie para venir a decirme que soy una traidora, una mala mina o tal y tal cosa. No te hagas la buenita, la que puedo confiar en vos. No servís para nada, no sé por qué tendría que tener algún respeto hacia vos”.

La situación se intensificó más aún cuando Inés agregó: “No me interesás como persona, sos la persona más insulsa del mundo. Sos un piojo, tu pelo necesitas que lo laves. Yo tengo amistades hace más de 20 años y un montón de gente que me elige y que me quiere. Y yo me guío en la gente que me elige y que me quiere, y que lo va a hacer para toda la vida”.

Los constantes desencuentros y las discusiones apasionadas han dejado una huella significativa en el desarrollo del programa, revelando las profundas divisiones personales y estratégicas entre los participantes. La tensión perpetua entre Inés y Malena es un reflejo de los desafíos sociales inherentes a la competencia, y sigue siendo un punto central de interés para los espectadores de Expedición Robinson.