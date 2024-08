Elina Costantini mostró la evolución de su embarazo: “La panza crece y estamos muy felices”

Elina y Eduardo Constantini en la dulce espera (Instagram)

A fines de junio pasado, Eduardo y Elina Constantini le contaron al mundo que están a la espera de su primer hijo juntos. La pareja hizo el anuncio a través de un posteo compartido en sus perfiles de Instagram, en el que revelaron la ecografía del bebé.

Así las cosas, fue el empresario quien esta vez actualizó sobre el estado del embarazo y subió al feed de su cuenta de Instagram una postal de su mujer posando de perfil y muy sonriente, en donde se pudo notar la evolución. “Y la ‘panza’ crece y crece y nosotros estamos muy muy felices. Gracias vida”, escribió Constantini junto con emojis de bebé y corazones rojos.

En tanto, ella compartió esa publicación en sus historias de Instagram y agregó a la foto la leyenda: “En unas semanas vamos a contarles el sexo”. Y también abrió una caja de preguntas para extender el juego hacia sus seguidores: “¿Qué piensan ustedes, nena o nene?”.

La felicidad de Elina Constantini con su embarazo (Instagram)

“Estamos refelices, muy emocionados. La verdad que era un sueño súper grande, hace muchos años”, reveló Elina en diálogo con Teleshow. “Gracias a Dios, nos dio este milagro este año, así que estamos realmente muy emocionados con este milagro hermoso de la creación”, expresó, días después de realizar el anuncio en conjunto con el economista.

“Yo estoy hace mucho tiempo con los síntomas, pero muy feliz, preparándome para la llegada de este primer hijo. Ya estoy acomodando el cuarto, todo. Falta, pero el tiempo pasa muy rápido”, comentó, plena, sobre la inminente expansión de su familia, un deseo que viene acunando desde hace varios años.

“Será mi primer hijo y para Eduardo es casi lo mismo porque se había desacostumbrado al tema de los hijos. Hace tantos años que había tenido a su último hijo, por lo que es como vivirlo como si fuera la primera vez”, afirmó.

El anuncio del embarazo de Elina y Eduardo Constantini a través de las redes sociales (Instagram)

La fundadora de la Semana de la Alta Costura (SAC) había anunciado la noticia junto a una foto con su esposo, sosteniendo las ecografías de su bebé. “Más que felices y emocionados de contarles que… Estamos embarazados”, escribieron junto a una tierna postal. La mendocina de 34 años había estado a punto de confirmar su embarazo, en una reciente entrevista para Caras TV, pero intentó retirar sus palabras ante las reiteradas consultas de Héctor Maugeri. “No podemos decirlo todavía, pero falta muy poco. Eduardo me va a reventar, va a haber una sorpresa más adelante, todavía no puedo decirlo”, comentó, no bien el conductor comenzó a felicitarla por la noticia.

En ese momento, manifestó sus deseos de cumplir un anhelo tan profundo para su matrimonio. “Sería divino. Creo que es innato, ya lo tenés adentro, siempre lo tuve muy internalizado”. También hizo alusión a cómo se siente su marido. “A él le encantaría. Se vuelve loco. Tiene siete hijos, 21 nietos y 4 bisnietos. Los nietos tienen desde 35 hasta 1 año. Y los bisnietos, tres, cuatro, cinco años. Con ellos tenemos una relación hermosa, son divinos”. En esa entrevista, Elina reconoció que desde el inicio de su relación tenían planes de tener sus hijos. “Desde 2021 siempre preparamos nuestra casa con un cuarto para un bebé. No está decorado temáticamente, pero sí está asignado”, reconoció.

El casamiento de la pareja tuvo lugar a inicios de febrero de 2020 en una ceremonia realizada en el Hotel Alvear Palace de la Ciudad de Buenos Aires, donde el matrimonio disfrutó de una fiesta sacada de un cuento de hadas junto a sus 50 invitados, pertenecientes a su vínculo íntimo. Al exclusivo evento no solo fueron invitados los familiares de Eduardo, entre los cuales se destacaron sus hijos, sino también los padres y el hermano de la mendocina.

Eduardo y Elina Constantini durante el último verano en Punta del Este (RS Fotos)

En una nota con el El Observador 107.9 en el ciclo de Luis Majul en enero de este año, el fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) dio detalles de su relación con Elina, los comienzos, los cuestionamientos, y los planes a futuro. “Es el gran amor de mi vida”, aseveró, tajante. “Me encantaría, nos encantaría tener un hijo”, se sinceró. “Estamos practicando, no es tan fácil, pero tiramos”, comentó.