Juana Repetto celebró los 8 años de su hijo Toribio: “Mi niño valiente y sensible”

Este lunes 12 de agosto Toribio, el hijo mayor de Juana Repetto, festejó sus 8 años. Y como en cada cumpleaños suyo, su madre se encargó de celebrarlo de manera pública, en sus redes sociales. En este caso, la hija de Reina Reech compartió en su feed de Instagram una serie de fotos que evidenciaron el crecimiento de su hijo mayor.

La primera de las doce fotos que publicó es un abrazo actual, con el niño crecido y sonriente, siendo abarcado por los brazos de Juana. En la segunda, se lo ve en sus primeros minutos de vida, recién nacido y acostado sobre el pecho de su madre. “8 años desde tu llegada, amor de mi vida. Qué bendición y acierto tan enorme haber tenido la seguridad absoluta de elegir tenerte. ¡Lo soñé toda una vida, lo deseé muy fuerte y lo conseguimos juntos!”, escribió Repetto en el pie de las fotos.

“Gracias por elegirme y venir a cambiar mi vida para siempre, todo es mucho más lindo de lo que lo soñé, vos sos mucho más de lo que siempre soñé. Sos tan espectacular que no tengo palabras para describir todo lo que me enorgullece de vos”, prosiguió Juana en su tierna carta de amor para Toro, tal es el apodo de su primogénito.

“Mi niño valiente y sensible, el más dulce y empático, tan intenso y sin filtro (no sé de quién aprendiste... ), el superhéroe de tu hermano y de algunos más”, lo describió Juana a su hijo Toribio. “Qué fortuna tenerte, que suerte la nuestra de crecer al lado tuyo y aprender todos los días del ser más bello y puro del planeta tierra. Te amo infinito”, cerró en su dedicatoria.

En paralelo, en sus historias de Instagram mostró una preparación especial que le realizó a su hijo para agasajarlo en su día. En este caso, le hizo un desayuno sorpresa con una temática futbolera, la cual Juana armó durante la noche previa y en donde se destacaron unas galletitas cookies que lucían deliciosas. Asimismo, decoró el cuarto del niño con carteles, globos y distintos elementos que hacían alusión a la Selección Argentina de Fútbol.

Repetto usa sus redes sociales para contar el día de su maternidad y la crianza de sus hijos, Toribio y Belisario. Así, y además de mostrar el cumpleaños de su hijo mayor, suele exponer distintas cuestiones domésticas relativas. Con el tiempo, creó una comunidad con la que básicamente no se guardan secretos y es por eso que es común verla hablando de las dificultades cotidianas sin ningún tipo de tapujos.

Semanas atrás y previo a la vuelta a clases tras el receso de invierno, Juana compartió, primero, lo tedioso de la tarea infantil y luego, intentó encontrar la ayuda de un especialista para solucionar un tema de salud. Todo en sus historias. “Se acabó lo que se daba... Tengo sentimientos encontrados con la vuelta al cole. No sé si me encanta volver a tener un poco de libertad o me mata de fiaca la rutina”, comenzó en la primera de sus stories de Instagram. Y abrió encuesta “¿La comu cómo lo vive?” y las opciones: “feliz con la vuelta al cole; me muero de fiaca; estoy como Jua”.

Ya en su segunda historia, Juana contó que estaba pasando por un mal momento, más allá de la vuelta al colegio: “¿Cómo los trata la vuelta al cole y a la rutina? Yo fui a pesar de las dificultades físicas que estoy sintiendo. Porque se me salió el arreglo que tenía en la muela y ayer me tomó por completo el dolor. Les juro que ni en el parto me ha dolido tanto. Se me iba hasta la cabeza, me latía el oído, la garganta, se me dormía el cachete. Estuve así toda la noche, sin dormir”.

“¿Algo peor que el dolor de muela? Me agarró anoche, sola con los chicos en casa, juntos antes de dormirlos. Fue desesperante. No puedo más, me la tengo que sacar right now (ahora mismo). Si hubiese habido alguien en casa me iba a una guardia, les juro. Pero fue de un segundo al otro... no entiendo”, explicó, y contó luego cómo siguió su jornada hasta poder dar con un especialista. “Actué inteligentemente y la rutina fluyó bárbaro, desayunaron rico, Toro llegó temprano, con su lunch, agua y snacks. Todo regio. Me falta conseguir odontólogo”, dijo.