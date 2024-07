Juana Repetto sufrió un percance antes de la vuelta al cole: “Ni en el parto pasé algo así”

Juana Repetto y la vuelta a clases

Juana Repetto usa sus redes sociales para contar el día de día de su maternidad y la crianza de sus hijos, Toribio y Belisario, y en ese contexto, creó una comunidad con la que básicamente no se guardan secretos. Por eso es común ver a la actriz hablando de problemas cotidianos sin tapujos.

Esta vez, a horas de la vuelta a clases tras las vacaciones de invierno, la influencer compartió primero, lo tedioso de la tarea infantil y luego, intentó encontrar la ayuda de un especialista para solucionar un tema de salud. Todo en sus historias.

“Se acabó lo que se daba... Tengo sentimientos encontrados con la vuelta al cole. No sé si me encanta volver a tener un poco de libertad o me mata de fiaca la rutina”, comenzó en la primera de sus stories de Instagram. Y abrió encuesta “¿La comu cómo lo vive?” y las opciones: feliz con la vuelta al cole; me muero de fiaca; estoy como Jua.

Ya en su segunda historia, Juana contó que estaba pasando por un mal momento, más allá de la vuelta al colegio: “¿Cómo los trata la vuelta al cole y a la rutina? Yo fui a pesar de las dificultades físicas que estoy sintiendo. Porque se me salió el arreglo que tenía en la muela y ayer me tomó por completo el dolor. Les juro que ni en el parto me ha dolido tanto. Se me iba hasta la cabeza, me latía el oído, la garganta, se me dormía el cachete. Estuve así toda la noche, sin dormir”.

Juana Repetto contó el dolor que tuvo justo el día en el que sus hijos volvían a la escuela (Instagram)

“¿Algo peor que el dolor de muela? Me agarró anoche, sola con los chicos en casa, juntos antes de dormirlos. Fue desesperante. No puedo más, me la tengo que sacar right now (ahora mismo). Si hubiese habido alguien en casa me iba a una guardia, les juro. Pero fue de un segundo al otro... no entiendo”, explicó y contó luego cómo siguió su jornada hasta poder dar con un especialista. “Actué inteligentemente y la rutina fluyó bárbaro, desayunaron rico, Toro llegó temprano, con su lunch, agua y snacks. Todo regio. Me falta conseguir odontólogo”, dijo.

Juana también reflexionó sobre el motivo por el que le suceden cosas en el peor momento posible. “Ni hablar que jamás me pasan estas cosas cuando está Sebi o en la semana que está Grace trabajando en casa. Siempre cuando todo depende de mí 100%. Buen timing”, agregó.

Como suele suceder con cada una de sus intervenciones en sus redes, no tardaron en llegar los consejos y las palabras de aliento, pero también las críticas, las que Juana suele compartir para exponerlos y responderles. “¿De qué comunidad sos? ¿de la vagancia? Si tenés hijos debés ser responsable y cumplir con las obligaciones del niño. Por ejemplo, la escuela. No le fomentés la vagancia, no cocinás, no limpiás, no hacés nada. ¿Encima te molesta mandar a los niños a la escuela?”, le escribió una seguidora, a lo que la influencer le respondió: “Señora, conozco poca gente que se ocupe tanto de sus hijos como yo. Deje de hablar boludeces e intente entender mejor los mensajes, gracias”.

En ese sentido, agregó: “Me levanto todas las mañanas religiosamente desde que Toro arrancó, no hubo un día que delegara esa tarea salvo los 3 post parto del hermano (que igual me levanté, pero lo llevó Sebi). Por el contrario a lo que dice, estoy tratando de soltar y delegar un poco”. Finalmente, Juana contó que encontró odontólogo, que la atendió de urgencia: “Fue una cirugía importante. Lo hice laburar como loco al doc, hay puntos y demás. En cuanto me recomponga un poco les cuento”.