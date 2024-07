Juana Repetto explicó por qué va media hora antes a buscar a sus hijos al colegio: “¿Soy la única ridícula?”

Juana Repetto y un nuevo tip de maternidad (Video: Instagram)

Juana Repetto sorprendió a sus seguidores al compartir un detalle de su rutina diaria al recoger a sus hijos del colegio. Desde sus redes sociales, donde a menudo ofrece consejos sobre maternidad, cuidado infantil y alimentación saludable, esta vez la actriz e influencer reveló una particular estrategia que emplea al final de la jornada escolar de sus pequeños.

En esta ocasión, desde su auto y mirando a la cámara de su celular, Juana explicó por qué llega al colegio media hora antes de la salida de Toribio y Belisario. “Quiero plantearles algo a ver si me bancan. Vengo a la salida del colegio media hora antes de que salga Toro, que es el primero que sale, para encontrar el lugar que me gusta en la manzana del colegio”, comentó.

Explicando más a fondo, Repetto detalló: “Paso a explicar por qué. Beli sale en una esquina y Toro en la otra, a mitad de cuadra. El año pasado estacionaba a una cuadra o dos de donde sale Toro, porque el hermano no venía, y llegaba justo. Unos 5 minutos antes”.

Continuando con su relato, añadió: “Este año, las primeras veces, estacionaba el auto a dos cuadras. Caminaba a buscar a Toro, después a buscar a Beli y después me quedaba como cuatro cuadras con Beli arriba en peso muerto porque sale muy cansado del jardín y no se puede sostener en pie”.

Juana Repetto explicó por qué va media hora antes a buscar a sus hijos al colegio

Además, comentó cómo esta situación la dejaba exhausta: “Llevaba la mochila de Toro y llegaba agotada. Entonces, ahora vengo media hora antes de que salgan los chicos y estaciono al lado de la puerta por la que sale Beli, el último que sale”. Finalmente, Juana concluyó su explicación con una pregunta a sus seguidores: “¿Alguien más que haga lo mismo o soy la única ridícula?”.

Juana Repetto lloró por Gran Hermano

La influencer también les mostró a su más de un millón y medio de seguidores qué hizo la mañana del lunes y por qué lloraba mientras tomaba mate: miraba en su computadora la final de Gran Hermano.

Juana Repetto mostró por qué llora mientras toma mate (Video: Instagram)

Todo se dio mientras la voz en off del programa, la que pertenece al dueño de la casa, lo despedía a Emmanuel Vich, quien ocupó el segundo puesto del reality tras ser derrotado por el uruguayo Bautista Mascia.

“Ok, llorando, todo bien”, escribió irónica sobre la historia en la que se muestra siguiendo el minuto a minuto del ciclo que conduce Santiago del Moro por Telefe. “Muy tarada, llora ella, ¿qué le pasa? No se me caía una lágrima antes de ser madre”, dijo en tono gracioso mientras tomaba mate y escuchaba la despedida al peluquero cordobés. “Para internar estoy, es grave”, sumó respecto a su llamativa emoción.

“Lo amo a Emma, no es joda, soy fan”, dijo sobre el final mostrando su preferencia por el joven quien fue uno de los originals y estuvo en la casa desde el comienzo del programa, en diciembre de 2023. “Yo era un iceberg, ahora lloro por cualquier cosa”, aseguró para cerrar la historia.