Nacho Castañares reveló el peligroso momento que vivió en la autopista junto a Coty Romero: “Se me apagó el auto”

Nacho Castañares reveló el peligroso momento que vivió en la autopista junto a Coti Romero

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, como el subcampeón de la edición pasada, Nacho Castañares no paró de trabajar y de hacer crecer su carrera. Al frente de Fuera de joda, el stream más fuerte de Telefe, el joven influencer supo afianzarse y ganar cada vez más seguidores hasta quedarse también como visualizador y comentarista de Survivor, Expedición Robinson.

En el plano privado, Nacho cortó su relación con Lucía La Tora Villar y comenzó un noviazgo con Coty Romero, ambas excompañeras del reality. Y los jóvenes se muestran más unidos que nunca, de hecho hace unas semanas él viajó a Corrientes a verla con complicidad de la familia de ella y le preparó una sorpresa con velas, ositos de peluche y carteles para proponerle que sea su novia.

Ahora el influencer contó en su programa un episodio no muy feliz que tuvieron que afrontar juntos. Todo comenzó cuando el auto de Nacho comenzó a fallar. “El viernes quiero prender el aire del auto en frío y me salía caliente, y me pareció raro pero pensé que era porque hizo mucho calor”, empezó contando. La pareja fue a un cumpleaños y el malhumor de Nacho iba en aumento mientras que su novia, según relató, quería consolarlo. Pero al regresar las cosas empeoraron.

Coti Romero y Nacho Castañares

“Subimos al auto, todo bárbaro, subo a Acceso Norte, hago 200 mentros y el auto se apaga completamente andando. Volante bloqueado, no lo podía prender”, recordó. Nacho pidió ayuda y pronto llegaron sus amigos con un cable para intentar solucionarlo pero la situación era muy peligrosa porque estaban en un tramo del camino que no cuenta con banquina. “Los chicos empiezan a empujar pero yo no podía frenar porque el auto es automático y no podía frenar, saco la mano para que frenen, el volante estaba bloqueado y el auto hizo así contra la baranda”, dijo haciendo ruido de choque, aunque en realidad su auto se rayó contra el guardarraíl de la autopista.

“Por suerte me cambió la cabeza al toque y dije ´no es nada que no se pueda solucionar´”, terminó contando Nacho que se subió junto a su novia al auto del amigo que fue a asistirlos. “Coty se cayó en el barro y mi primo empieza a hacer chistes, todos a reírnos para sacarle una sonrisa a Nacho”, contó su compañero en el ciclo.

Finalmente el hecho se solucionó y el conductor del stream lo recordó con gracia: “Lo re valoré de los chicos porque yo estaba re caliente. Fue sin querer, se estaban todos mojando, Coty llamó a la grúa y en media hora vino. Ella no se quiso ir con las amigas, me dijo que su sueño de siempre era ir en una grúa remolcando un auto y que no me quería dejar solo así que todos le pusieron onda. Super agradecido con eso”.