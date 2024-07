Nacho Castañares sorprendió a Coty Romero en su ciudad natal con una propuesta oficial: “¿Querés ser mi novia?”

Coty Romero recibió una propuesta inesperada de Nacho Castañares (Instagram)

La relación entre Nacho Castañares y Coty Romero comenzó casi de repente y se fue afianzando con el correr de los días. Si bien ya se conocían desde su participación en Gran Hermano 2022, ambos entablaron vínculos sentimentales con otras personas. Coty con Alexis El Conejo Quiroga, y Nacho con Lucila Villar, apodada La Tora. Las dos parejas continuaron su amor afuera de la casa más famosa del país e, incluso, eran amigos entre sí.

Pero con el tiempo, las dos relaciones se disolvieron y Nacho y Coti continuaron siendo amigos. Tanto fue así que terminaron enamorándose y fortaleciendo una unión impensada un año atrás. Pese al disgusto de La Tora y de El Conejo, que no vieron con buenos ojos este incipiente noviazgo, la relación entre ellos siguió adelante. Ambos se mostraron en redes juntos, y hasta compartieron un video en el que se los vio besándose muy apasionados.

Durante este fin de semana, Coty viajó a su ciudad natal en la provincia de Corrientes para asistir al bautismo de su flamante ahijada, Joaquina en la ciudad de Caa Catí, junto a sus familiares y sus amigos. En una de las postales que compartió la streamer para sus seguidores se la pudo ver abrazada a su abuela, riéndose para la cámara del celular. Por su parte, Nacho la “engañó” durante este sábado diciéndole que él tenía otros compromisos, para finalmente sorprenderla con su presencia. “¡No puede ser!, ¡vino!”, exclamó la joven al verlo y se sacaron una selfie juntos.

Pero eso no fue todo. Nacho la dejó asombrada con una propuesta romántica y muy particular. Sobre el acolchado de su cama le había desplegado un muñeco de peluche, con globos rojos, acorde con el tono de la decoración y unos carteles con letras que decían: “¿Querés ser mi novia?”. Coty no pudo salir de su asombro, y se abrazó de inmediato con su novio. “¡Le dije que sí!”, mostró a sus fans y así lo dejó retratado en sus historias de Instagram.

Acto seguido, los dos hicieron un video que subió Nacho y que ella enseguida reposteó, en donde dándose un beso en la mejilla había escrito “Te amo”.

Coty y Nacho blanquearon su amor

Hace apenas unas semanas atrás, Coty Romero y Nacho Castañares decidieron dejar de ocultar sus sentimientos y confirmaron con una foto su romance y luego, con palabras. Así fue como la correntina dijo, sin eufemismos, lo que siente por su excompañero de Gran Hermano. Al aire de LAM (América) la joven expresó sus emociones: “Estoy enamorada de Nacho”. En ese momento, Ángel de Brito aseguró: “Los que nos mintieron a full fueron ‘Nachoti”. Ante las risas de todos, el conductor siguió: “Tora, te amamos, porque al final tenías razón. Nos mintieron todos: Coty nos mintió, Nacho nos mintió”.

Más adelante, cuando le consultaron por el enojo de sus exparejas, de La Tora y de Alexis, ella fue contundente. “No me voy a hacer cargo igual, porque que yo sepa la única relación que tuve fue con Alexis, que era soltero y no jodí a nadie, a ninguna relación”, sostuvo picante. “Las veces que me han querido tildar de esa manera al final se terminó confirmando que no era así, así que no me voy a hacer cargo de eso. Igual yo en su momento lo dije, no éramos amigas, éramos compañeras, pero no voy a decir que está equivocada ni nada, porque para mí tiene razón. ¿Qué más quiere que haga? Yo ya le di la razón, pido disculpas por si le dolió, le molestó en algún momento porque me imagino que debe ser así, pero no puedo hacer más nada, yo realmente me enamoré”, arremetió Coty, fiel a su estilo directo, confirmando por primera vez sus sentimientos hacia el exjugador.