Sol Cwirkaluk, la hija de El Polaco y Karina, sorprende cada día más por su talento artístico

Sol Cwirkaluk Canta Un Tema De Billie Ellish

Hace un tiempo había sorprendido la decisión de Sol Cwirkaluk, hija de El Polaco y Karina, de trasladarse a los Estados Unidos para estudiar comedia musical en una de las escuelas más prestigiosas del mundo, como lo es Go Broadway, por la que también desfilaron varios argentinos de renombre, como Flor Otero o Ángela Torres. Si bien siempre coqueteó con el canto en sus redes sociales, las últimas interpretaciones la colmaron de elogios.

A través de su cuenta de TikTok, donde suma casi dos millones de seguidores, la joven en las últimas horas compartió un video casero, sin ningún tipo de edición, en que se la ve interpretando el tema L’amour de ma vie, de Billie Ellish, lo que de inmediato dio paso a los más variados comentarios. Así, expresiones como “Mucha tranquilidad me dio escucharla, hermosa voz” o “Sacó lo mejor de papi y mamá. Los superaste”, pueden leerse entre las expresiones elogiosas tras la interpretación.

Pero no sería el único video, ya que en los últimos días también compartió un extracto del tema Me voy, originalmente cantado por Tini, además de Faltas tu, de Morat. De este modo, la joven dejó en claro que tanto en inglés como en castellano sabe desenvolverse. “Qué hermoso cantás, Sol. Hay partes en las que tenés el mismo timbre de voz de tu mamá. Lo que se hereda...”, destacó otra de las seguidoras de la joven que en los últimos días cumplió los 17 años.

Sol Cwirkaluk Canta Me Voy, De Tini

Aunque Ezequiel El Polaco Cwirkaluk tiene tres hijas de tres mujeres diferentes, el artista mantiene una relación muy cercana con cada una de ellas. El músico se encargó de formar una familia ensamblada que resguarda y fortalece en la vida diaria y a quienes considera como “su tesoro más preciado”. Y en esa oportunidad, al momento del festejo del nuevo cumpleaños de su hija mayor, sus palabras conmovieron a sus seguidores hasta que al final de la misiva despertaron la risa de sus fans.

“Hija hermosa ... buena ... inteligente ... amorosa ... mi primogénita ... crack ... educada...”, comenzó escribiendo Ezequiel con un carrete de fotos de su hija junto a él en diferentes momentos de su vida. Acto seguido, agregó: “17 años de vida, mi amor… el mismo tiempo que empezó mi vida como padre. Sos un orgullo de hija. Gracias a Dios por traerte a mi mundo”.

A continuación, le demostró cuánto la quiere. “Te amo hija, papi”, firmó casi al final. Pero lejos de terminar con su conmovedora carta, agregó una frase que llamó la atención de sus seguidores. Mientras arrobaba a la cuenta de Sol, dejó una posdata, a modo de una correspondencia tradicional. “Pd: Pendejos, sí, a los que me dicen suegro, no les voy a contestar a uno por uno, pero los tengo en la mira”, dijo desafiante y con humor, fiel a su estilo.

Sol Cwirkaluk Interpreta Me Faltas Tu

La joven recientemente también publicó una historia junto al músico en donde se los pudo ver a ambos con el mismo tatuaje en el abdomen. “Do what makes your heart sing” (“Haz lo que hace que tu corazón cante”), se escribieron en una frase que perdurará en el tiempo.

Crédito: RS Fotos

Además de una buena relación con su papá, Sol también destaca en su cuenta de Instagram cómo es la relación con su madre. En una oportunidad, la jovencita quiso cambiar su look y cortarse la ceja, pero esto no fue bien visto por Karina, quien se negó a que se haga el procedimiento. En ese momento, la hija mayor de ambos artistas compartió esos instantes junto a la cantante, y se pudo ver cuando Karina le decía rotundamente que no. Entonces, la adolescente la desafió con un juego en sus redes sociales. “¿Cuántos likes tengo que tener para que me dejes hacérmelo?”, le preguntó, y la intérprete le dio una respuesta que la sorprendió: “10 millones”, aunque después redujo la cifra inicial a “5 millones”.