El Polaco y su hija Sol se tatuaron la misma frase en la piel: cuál es su significado

El Polaco y su hija Sol se hicieron un significativo tatuaje (Instagram)

El Polaco tiene una relación muy cercana con sus tres hijas, a pesar de haberlas tenido con tres parejas diferentes. Sol, Alma y Abril Cwirkaluk son, según reveló el músico, “su tesoro más preciado”. Este jueves, la mayor de ellas, Sol -fruto de su relación con Karina La Princesita - compartió en sus redes sociales un momento muy especial junto a su papá. Ambos se tatuaron una frase en inglés, cuyo significado quisieron mostrar a través de sus redes sociales.

La joven, que acaba de cumplir 16 años, se ha convertido en una influencer y en su cuenta de Instagram, que tiene más de un millón de seguidores, publicó una historia junto al músico en donde se los pudo ver a ambos con el mismo tatuaje en el abdomen. “Do what makes your heart sing” (“Haz lo que hace que tu corazón cante”), decía la frase traducida del inglés que padre e hija eligieron para perpetuar a través del tiempo.

La relación entre ambos es de mucha complicidad, y tanto es así, que hace aproximadamente un mes, la jovencita quiso cambiar su look y cortarse la ceja, pero esto no fue bien visto por su mamá, quien se negó al procedimiento. En esa ocasión, compartió ese momento junto a la cantante, y se pudo ver cuando Karina le decía rotundamente que no. La hija mayor de El Polaco la desafió con un juego en sus redes sociales. “¿Cuántos likes tengo que tener para que me dejes hacérmelo?”, le preguntó, y la artista le respondió: “10 millones”, aunque después redujo la cifra inicial a “5 millones”.

El Polaco y su hija Sol se hicieron el mismo tatuaje en la piel (Instagram)

Aunque el video no llegó a la cantidad de repercusión que propuso La Princesita, Sol contó con la complicidad de su papá, quien usó su máquina de cortar el pelo para realizarle el corte en la ceja de su hija, tal como ella quería. A través de un video, se pudo ver al músico en plena tarea mientras su hija cerraba los ojos, y luego exclamaba contenta de felicidad: “¡Ay, me re gustó!”, mirándose al espejo, aunque al principio el cambio le había parecido muy fuerte.

El año pasado, con motivo de cumplir 15 años con una espectacular fiesta que le prepararon en conjunto El Polaco y la cantante, la joven sorprendió con una declaración: “Me quiero ir del país”, dijo en esa oportunidad. “Me quiero ir a cualquier lugar, menos acá”, respondió contundente ante la consulta del cronista de LAM, quien con motivo de sus 15 años se acercó a hacerle una entrevista. Y aclaró: “Quiero estudiar y trabajar afuera, hacer mi vida afuera. No es por ser conocida acá, yo también quiero dedicarme a la música, así que no es eso”.

El significado del tatuaje que se hicieron El Polaco y su hija Sol (Instagram)

En ese momento, los que se acercaron fueron sus padres, quienes expresaron la emoción que sentían ante la celebración de su hija. “Estamos felices, esto es una cosa descomunal que nunca lo viví en mi vida. Es mi princesa, mi amor, y la madre que es una genia total y la estamos pasando muy bien”, expresó el intérprete de “Deja de llorar”. Y Karina agregó: “Toda la preparación para la fiesta es un gran quilombo realmente, te estresás un montón, pero cuando faltan dos días decís: ´quiero que falte un mes´, porque sabés que se viene rápido, que ya estamos acá y de repente se termina, y mañana vamos a estar recordando lo que fue. Aparte, a mí me pasó que después de que cumplí 15, la vida se me pasó volando”.

Seguir leyendo: