Lollapalooza Chicago, día 3: The Killers cerró la jornada en una noche de película

Desde sus parques y paseos sobre el río, hasta abajo de un puente, cada esquina de la ciudad de los vientos parece un posible escenario de película. Esta misma “magia”, o esencia hollywoodense, también llegó a Lollapalooza Chicago, que este sábado vivió su propio film con más de 100.000 espectadores y artistas como Skrillex, Future x Metro Boomin y The Killers. De hecho, Chicago fue el escenario de exitosas películas de Hollywood como Batman: the Dark Night; Home Alone, más conocida como Mi Pobre Angelito, protagonizada por Macaulay Culkin; Risky Business, considerada la película que hizo famoso a Tom Cruise; Transformers: Dark of the Moon, entre otras tantas.

Tal como las jornadas anteriores, el calor predominó a lo largo de las 129 hectáreas del predio. Aun así, el público mantuvo la misma energía y emoción que el viernes 1° y el sábado 2. A diferencia de las ediciones de este festival en otras ciudades (como Argentina, Chile, Brasil, Francia y Alemania), Lollapalooza Chicago es el único con cuatro días a puro show. La modalidad se implementó por primera vez en 2005 y, desde entonces, mantuvo ese formato año tras año.

En comparación con otros días, en los que el Hip-Hop, la electrónica, el K-Pop y el R&B se apoderaron de los escenarios, este sábado 3 de agosto el rock fue el género que tomó por asalto la jornada. Así la cosa, los coloridos outfits dejaron lugar a tonos más oscuros, reflejando el fanatismo por bandas como Brigitte Calls Me Baby, Deftones y The Killers.

The Killers cerró el tercer día de Lollapalooza Chicago en una noche de película

Los fans de The Killers palpitaron el show horas antes de su inicio

En horas del mediodía, Brigitte Calls Me Baby -la banda oriunda de Chicago- pisó fuerte en el escenario IHG Hotels & Resorts. En su debut en el festival de su ciudad, Wes Leavins (voz), Jeremy Benshish (batería), Trevor Lynch (guitarra), Jack Fluegel (guitarra), Zach Lentino (bajo) y Devin Wessels (teclado) desplegaron todo su talento y majestuosidad con los ritmos oscuros de su último lanzamiento, The Future Is Our Way Out.

Tras su aparición, el grupo cautivó al público estadounidense e incluso provocó que la influyente estación de radio WXPN los catalogara como la banda de “la futura realeza del rock”. Previo a su debut en el festival Lollapalooza Chicago, el cual representó su mayor concierto en la ciudad hasta la fecha, la banda había agotado dos noches en el Lincoln Hall y en la Schubas Tavern.

Tras el paso de Stray Kids, este viernes, los fans del K-Pop volvieron a disfrutar de su género favorito con la presencia de IVE. La banda de cinco chicas -Gaeul, Yu-in, Rei, Wonyoung, Liz y Leeseo- se ganó la ovación de su público gracias a su coordinación y ritmo. Con una fama inmediata, tras darse a conocer en 2021, sus hits se volvieron virales en las plataformas, así lo demostró su debut con “Eleven”. Tras el festival, el grupo seguirá de gira por Estados Unidos, buscando ganar popularidad a otra escala.

Algunos vivieron el festival a su propia manera y se disfrazaron de bananas

Mientras el sol se ocultaba detrás de los rascacielos, los fans del Nu Metal se agolpaban a la espera de Deftones, la banda californiana liderada por Chino Moreno -de ascendencia mexicana y china-. El grupo supo ser pionero en su género y alcanzar una época dorada en los 2000. Este sábado en Chicago, la fuerza y estridencia de la banda hizo retumbar el pecho de sus fans, quienes seguían el ritmo agitando sus brazos en el aire.

En simultáneo, al otro extremo de Grant Park, Tate Mcrae brillaba ante un público juvenil. La estrella del pop canadiense de 21 años lucía a tono con los colores de la ciudad, un top y short rojo -en alusión a los Chicago Bulls-. Con su impronta y elegancia, la compositora recorrió el escenario Bud Light junto a su cuerpo de bailarines, mientras el público celebraba sus letras y tiraba pelotas inflables por el campo, dándole un marco de fiesta al show.

La artista canadiense Tate Mcrae brilló con sus canciones pop

Una vez que la noche se había adueñado del corazón de Chicago, Skrillex dio inicio a su concierto en el escenario Sonny’s (antes Perry’s), que este sábado cambió su nombre en honor al reconocido artista, cuyo nombre real es Sonny John Moore. Además de su música, el show estuvo acompañado por un juego de lásers que incluso alcanzaban las nubes.

La “bomba” del día llegó para las 20.45. La estampida de escenario a escenario marcó el fanatismo de la gente, que no quería perderse el show de The Killers. Entre los fans, Oriana Sabatini fue una de las que llegó minutos antes del comienzo para obtener una buena ubicación en el campo.

“Somos The Killers y somos una gran banda de rock and roll. Déjenme mostrarles”, dijo Brandon Flowers al darle la bienvenida a las miles de personas. En los primeros segundos, el músico tocó el piano detrás de una “K” gigante y luego tomó el micrófono para interpretar “Somebody Told Me” y dar rienda suelta a una noche a puro rock en el corazón de Chicago. Para el final, la banda desató la locura con su hit “Human”.