El fuerte testimonio de Patricia Sosa tras sufrir un accidente en la Panamericana: “Estoy bien de milagro”

“La recuperación no está a la vista”: Cavallo destacó la baja de la inflación pero alertó sobre la caída de reservas y un agravamiento de la recesión

El ex ministro de Economía dijo que la brecha y la actividad económica “generan dudas” sobre la nueva fase del plan económico. También consideró que el Gobierno no muestra apuro para salir del cepo cambiario y que por esa razón no baja el riesgo país