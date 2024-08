La palabra de Oscar Mediavilla tras el accidente de Patricia Sosa: “Una camioneta voló por el aire y le cayó a un costado”

El video que Patricia Sosa compartió tras sufrir un accidente en la Panamericana: “La camioneta quedó destrozada” (Video: Instagram/ Patriciasosaoficial)

En la tarde del sábado Patricia Sosa vivió un angustiante momento cuando su camioneta fue chocada en la autopista Panamericana en la localidad de Boulogne, zona norte de la provincia de Buenos Aires, cuando viajaba con su madre Olga de 93 años y su excuñada, Berta. Fue la misma cantante quien relató lo que vivió, mientras destacaba que ninguna había salido herida. En diálogo con Teleshow, Oscar Mediavilla contó cómo fue el accidente en cadena al que sobrevivió de milagro.

“Está todo bien, por suerte. Todavía están esperando a que los peritos vayan al lugar para que podamos retirar la camioneta”, aseguró el productor musical, mientras aguardaban la intervención de la policía científica.

“Patricia fue una simple espectadora de un choque grande. Estaba esperando para doblar. Una camioneta voló por el aire y bueno, le cayó en un costado. Escapó en medio de eso. La foto la deben haber visto”, afirmó el esposo de la artista, sobre las imágenes que compartió Patricia donde se ve una camioneta volcada y su propio auto, con un gran impacto en toda la parte delantera.

Así quedó la camioneta de Patricia Sosa tras su accidente en la Panamericana. "Está destrozada", aseguró (Foto/@Patriciasosaoficial)

“Patricia estaba con su mamá de 93 y su ex cuñada, yendo para una muestra de su escuela, en su nuevo lugar de Almagro. Obvio no pudieron ir. Gracias a Dios ellas están bien y que todos se mejoren, más allá de todo”, destacó. “Por suerte mi suegra está bien, Patricia está bien y bueno, ya pasó. Ojalá que la gente que viajaba en la camioneta también lo esté, como los de la furgoneta que venían muy rápido. Esperemos que no haya ningún problema entre ellos de salud”, deseó.

Según pudo saber Teleshow, el siniestro ocurrió alrededor de las 17.30 bajo la modalidad “choque en cadena”. “Hubo tres autos involucrados y una persona resultó herida, pero está fuera de peligro. Se trata de un hombre de 40 años. Fue trasladado al Hospital Municipal Ciudad de Boulogne”, confiaron fuentes policiales a este medio. También explicaron que se abrió una investigación por “lesiones culposas”, a cargo de la UFI de Boulogne.

Al ser consultado acerca del estado en el que se encontraba la persona que originó el choque múltiple, el músico desconocía lo sucedido. “No escuchamos nada sobre eso, solo que venían muy rápido”, afirmó.

Patricia Sosa mostró las fotos de cómo que su camioneta tras el choque múltiple que sufrió en la Panamericana

La cantautora desde sus redes sociales relató lo sucedido y sus sensaciones a pocos minutos de lo que vivió. “Nos acaba de chocar Panamericana y Capitán Juan de San Martín, uno que venía a una velocidad tremenda. Yo estaba parada. Parada, estaba yo. Hay un hombre tirado ahí. Así quedó mi camioneta”, contó, a la cámara, todavía nerviosa en un video que compartió en su cuanta de Instagram.

“Hay uno que venía a una velocidad tremenda. Yo estaba parada. Ahí viene la policía. Gracias a Dios, porque hay un señor que está tirado en el suelo y la verdad que es un horror”, se lamentó la artista, mientras mostraba las imágenes de un auto dado vuelta y de su camioneta completamente chocada. En la secuencia, que encabeza esta nota, también se veía a varias personas que se habían acercado al lugar ante la escena.

Una de las imágenes de Patricia Sosa sobre el accidente que sufrió el sábado en Boulogne, zona norte de la provincia de Buenos Aires

En el mismo posteo, siempre creyente, Sosa celebró que ella, su madre y su amiga estaban sanas y salvas. “¡Gracias Dios por cuidarnos! Con mi mamá y Patricia Flores íbamos rumbo a disfrutar de una tarde feliz. Y ahora estoy adentro de un patrullero rumbo a la comisaría. La camioneta, destrozada. Nosotras, perfectas. Nosotras, protegidas”, escribió, agradecida de que todo lo sucedido no haya pasado a mayores.

Algunas de sus amigas famosas, al igual que sus miles de seguidores, le dedicaron palabras de preocupación, pero también de amor. “Dios mío, qué momento”, le escribió Fabiana Cantilo. “¡Querida! Por favor”, se sumó Julia Zenko. “Uh, amiga, ¿cómo están?”, le dejó Marcela Morelo, mientras que Ginette Reynal destacó que estaban sanas y salvas. “Qué suerte y gracias a Dios están bien”, expresó. A ellos se sumaron mensajes de Georgina Barbarossa, Nito Artaza, Luis Bremer y Majo Martino, entre otros.