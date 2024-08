Los 8 Escalones: una participante anunció que se va a vivir con su expareja y el motivo sorprendió a todos

Una jugadora dio a conocer el motivo por el que se iba a vivir con su amiga (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Los 8 Escalones (El Trece) viraliza una gran cantidad de historias por parte de los participantes que pasan por el estudio. Sin importar que sean desgarradoras o divertidas, las palabras de las personas quedan resonando en la audiencia y dejan su marca en las redes sociales. Incluso, algunas de ellas llegan a sorprender a su conductor, Guido Kaczka, quien se muestra muy expresivo a la hora de escucharlas.

Ale fue la protagonista de la última emisión del ciclo. Mientras se encontraba en el tercer escalón, la joven dejó anonadado al presentador. “Los que suben entonces, María Victoria, sube Manuel y sube Nora, Lucas y Ale. Va por el 0 KM ella. Su amiga, se van a ir a vivir juntas, pero es ex también, nos contaba”, empezó diciendo el conductor del ciclo sin poder ocultar su curiosidad al respecto. “También le escribí un álbum”, confesó la concursante para la sorpresa de Guido.

“Yo escribo música, y a todos mis ex les escribo un álbum”, continuó la jugadora mientras iba en aumento la curiosidad del presentador del ciclo. “¿Cómo a todos? ¿Cuántos hay?”, indagó Kaczka mientras la joven le devolvía una sonrisa nerviosa. “Tres. Uno de ellos es imaginario, pero bueno...”, le indicó sin dar muchos detalles de la primera obra que compuso y evitó revelar detalles de la persona que le sirvió como musa.

Ale dejó anonadado a Guido Kaczka con la revelación

Sosteniendo esa misma línea, Ale dejó relucir su lado sensible al recordar las personas de las que llegó a enamorarse a lo largo de su vida: “Yo inventé una historia de amor con esta persona, esta persona nunca me dio pelota, pero yo igual le escribí un álbum”. Entre divertido y encantado con la idea que tuvo la jugadora, Kaczka expresó: “¡Ah, sos fantasiosa, Ale...”. Sin dar muchas vueltas, ella coincidió con su opinión y agregó: “Drama... y bueno, arte, arte, arte...”. “Arte, arte, re Marta Minujín ¡Qué cuentos tiene Ale!”, expresó el conductor mientras se definía si su expareja ganaba el auto 0KM al intentar llegar a los 20 litros de nafta.

Una participante sorprendió con su historia familiar

Celeste contó cómo conoció a su marido (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Esta no fue la primera vez que el ciclo dio de qué hablar. Tan solo unos días atrás, por el estudio pasó Celeste, una mujer que dio a conocer el camino recorrido con su pareja. Aunque parecía una similar a las existentes, todo cambió al nombrar a su hijastra Celina, a quien antes se nombró como su ahijada, por lo que se volvió todo confuso.

“La mamá de ella era mi amiga de la infancia y de la adolescencia, éramos mejores amigas. Ella me eligió como madrina y el papá de ella no, porque nos odiábamos, no nos podíamos ni ver”, aseguró respecto al inicio de su vínculo. Los sentimientos no florecieron hasta años más tarde, cuando ambos se encontraban en otro panorama de su vida: “Yo estaba separada del papá de Franco, mi hijo. Y bueno, después de muchos años nos reencontramos con el papá de ella y acá estamos ahora, juntos y tuvimos dos hijos”.

El relato de la competidora dejó anonadados a todos, en especial a los integrantes del jurado. Sin pelo en la lengua, Carmen Barbieri le consultó si seguía en contacto con la expareja de su marido. Con total sinceridad, Celeste comentó que su amistad quedó rota por su decisión, pese a que ella no se involucró en su divorcio. “Yo no le saqué nada a nadie, ¡eh! La otra lo tiró y yo lo agarré”, aseguró en plena transmisión del ciclo.

“A mí también me dejaron, pasaron los años y a él también”, agregó mientras intentaban disipar las dudas respecto al inicio de su historia de amor. Por su parte, Guido intentó obtener más detalles sobre su relación con su ahijada, a quien le destacó que no omitió palabra alguna sobre el tema. “No, pero está todo bien, ¡eh!”, aseguró la muchacha.