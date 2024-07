Fue a Los 8 Escalones y descoló a Guido Kaczka con su vínculo familiar: “Ella es mi ahijada y la hija de mi marido”

Celeste se robó el protagonismo al contar cómo conoció a su marido (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Los 8 Escalones (El Trece) atrae a una gran cantidad de participantes que impactan a la audiencia. Ya sea por sus desgarradoras historias, o sus disparatadas ocurrencias, las personas que pasan por el estudio dejan una huella imborrable en la pantalla chica, como también en su conductor, Guido Kaczka. En esta oportunidad, la historia de amor de una jugadora dejó anonadado al presentador, cuyo asombro no se disipó incluso al conocer en detalle todo el camino recorrido por la mujer y su marido.

Celeste decidió poner a prueba su conocimiento y jugar en el certamen televisivo. Para ello, contó con la ayuda de su familia, quienes fueron a apoyarla y, además, brindarle su ayuda en ciertos desafíos. El auto 0KM era uno de los premios de la jornada, el cual probó suerte su ahijada, quien a su vez era su hijastra, cuyo nombre era Celina. “Es mi ahijada y es la hija de mi marido”, comentó la concursante ante la sorpresa del animador del ciclo, quien intentó indagar más a fondo sobre la relación entre ella y la joven que se encontraba al lado del vehículo lista para jugar al juego de cargar nafta. “Primero fue ahijada y después te enganchaste con él, ¿con el papá?”, consultó Guido totalmente desconcertado.

“La mamá de ella era mi amiga de la infancia y de la adolescencia, éramos mejores amigas. Ella me eligió como madrina, y el papá de ella no, porque nos odiábamos, no nos podíamos ni ver”, continuó respecto a cómo se originó la historia de amor entre ella y su actual pareja, que reconoció que fue completamente inesperada debido a la mala relación que tenía con su actual marido en ese entonces. “Yo estaba separada del papá de Franco, mi hijo. Y bueno, después de muchos años nos reencontramos con el papá de ella y acá estamos ahora, juntos y tuvimos dos hijos”, se explayó, sorprendiendo nuevamente a todos. Entre risas nerviosas, la mujer decidió sumar: “Pasamos de no querernos a, bueno, ahora estar casados y con dos hijos”.

Celeste dejó en claro que no le robó la pareja a su amiga (Los 8 Escalones - El Trece)

El relato de la jugadora avivó la curiosidad de los integrantes del jurado, que le consultaron si seguían siendo amigas. A esta pregunta se sumó Carmen Barbieri, quien indagó si seguían teniendo contacto pese a que se casó con su exmarido. Lejos de darle vueltas al asunto, Celeste fue sincera y reconoció que se había roto el lazo. Sin embargo, dejó en claro que no era su culpa: “Yo no le saqué nada a nadie, ¡eh! La otra lo tiró y yo lo agarré”, expresó sin pelos en la lengua respecto a su actual pareja, a lo cual Barbieri le dio su apoyo.

“A mí también me dejaron, pasaron años y a él también”, sumó la participante en un intento de disipar cualquier duda respecto al origen de su romance. Por su parte, el animador decidió cortar con la historia y continuar con la prueba del vehículo. “Entonces, la ahijada o hija…”, comenzó a decir Guido al volver a presentar a la chica que sostenía la manguera de PVC. “¡Hija!”, corrigió Celeste al notar la duda del presentador a la hora de referirse a la joven, a quien dejó en claro que consideraba su hija pese a que en un principio tenían otro tipo de vínculo afectivo.

“¡Mirá, Celina! La única que no comentó nada de la historia fuiste vos”, indicó Kaczka ante la joven que se encontraba junto al rodado. Esto tomó por sorpresa a la muchacha, quien esperaba pasar desapercibida mientras se escuchaba todo el relato de su madrastra. Ella, con una sonrisa nerviosa, respondió: “No, pero está todo bien, ¡eh!”.