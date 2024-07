Dalila generó gran preocupación por su estado en un show: “Che, ¿ya me pegó el champagne?”

Dalila causó preocupación entre sus fanáticos por su show en Avellaneda (Video: TikTok/ Rolandocascardo)

Este fin de semana la cantante Dalila se presentó en el Teatro Colonial, en Avellaneda y su errático comportamiento arriba del escenario generó preocupación. La estrella de la cumbia comenzando entonó algunos de sus mejores éxitos, sin embargo su show terminó teniendo que ser resguardada por el personal de seguridad para que no se caiga del escenario. Según ella misma admitió, había tomado demás.

A través de la plataforma de TikTok, un usuario que asistió al concierto de la cantautora, conocida como la “Diosa del verbo amar”, subió un fragmento de la presentación. Allí aparece Dalila en medio del escenario, sentada con las piernas cruzadas y sin zapatos. “Che, ¿ya me pegó el champagne? Nos van a sacar en las revistas corte (sic) ‘tiene problemas de alcoholismo la tipa’”, lanzó, en las imágenes que se viralizaron.

En un momento apareció un integrante de la seguridad del lugar, le dice algo al oído, pero se molestó. “Me dicen tantas cosas. Mientras que no se metan con mi hija, está todo bien”, señaló, momento en el que comenzó a cantar su versión de “Qué ganas de no verte nunca más”, la canción que popularizó Valeria Lynch. “Para todas las que estamos acá y somos mamás solteras”, lanzó, mientras un custodio del lugar la ayudaba a pararse.

“Dalila arrancó lindo y terminó patinando. Una lástima, gran cantante”, escribió el usuario sobre el momento, en el que la popular artista terminó siendo cuidada para que no le ocurra ningún accidente y termine cayéndose del escenario. Allí apareció cantando en una esquina, saludando a la gente y poniéndose un sombrero en su actuación, siempre vigilada de cerca.

El video de Dalila en pleno show que generó preocupación (TikTok/ Rolandocascardo)

“Que ganas de darte un abrazo que tengo, Dalila”, “necesita contención”, “queremos a Dalila por y para siempre, queremos verte bien de todo”, “es una lástima que no la cuiden, yo la re banco”, “me duele el alma verla así, con ese dolor que lleva”, fueron algunos de los tantos mensajes que dejaron los adeptos de la cantante, ante la viralización del clip pocas horas después del evento.

Cabe recordar que a principios de abril de 2022, la cantante vivió un episodio similar que la llevó a aclarar la situación. Un mes más tarde, se sentó en el estudio de LAM (América) y dio su palabra al referirse a las presentaciones que tuvieron lugar en Moreno. “Esa noche me llevaron un par de champagnes al camarín, la verdad es que me encanta tomar champagne”, indicó en ese entonces. Para explicar en mayor profundidad la situación, sumó: “Pero lo de la adicción ya me causó una gracia enorme... No me gusta que metan a mis hijos en mis temas. Eso sí me jode, sinceramente. No me cabe ni ahí”.

La artista dio su versión del escandaloso show que protagonizó (Video: LAM - América)

Sosteniendo esa misma línea, la invitada al ciclo dio más detalles: “Esa noche me había tomado un par de copas. Sí, es cierto. Que me había agachado a saludar a una chica y que la chica me tironeó y los de seguridad me sacaron, también es cierto. Ahora, de ahí a que los de seguridad se quedaron sosteniéndome para cantar, ya me parece que la exageraron un toquecito”, afirmó. También se refirió al tratamiento mediático que tuvo por el hecho: “En 24 años de carrera nunca, jamás, fui tapa de revista. Ahora, por una cosa así, sí. Y encima diciendo que sufro alcoholismo”.

Indignada por la repercusión que tuvo, Dalila se definió como “antidroga” y explicó: “He visto a gente que he apreciado, o amistades de mi ambiente, que han fallecido por el tema de la droga. Siempre le hinché mucho las pe... a mis hijos: ‘Ojo a quién te acercas’, ‘el que te ofrece, no es tu amigo’. La persona que te ofrece es alguien que te quiere ver caer o hacer”. Y, una vez más en alusión al tema del alcohol, la referente de la cumbia aseguró que no es un problema para ella y que no lo consume en su vida diaria. “No tengo una adicción al alcohol. La única adicción que tengo es a mi pastilla cuando me voy a dormir”, sentenció en ese momento.