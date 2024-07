Santiago del Moro mostró la intimidad de sus vacaciones familiares en la playa

Tras alzarse con el Martín Fierro de Oro por su desempeño en la radio, Del Moro volverá a conducir la ceremonia de los premios a la televisión

Fue un año de alta exposición en los medios para Santiago del Moro. Además de estar al mando de la temporada más larga en la historia de Gran Hermano en la Argentina, es la voz de la primera mañana de FM 100 con El club del Moro. Con tan poco descanso, ni bien pudo acomodarse los horarios al finalizar el reality, comenzó unas jornadas de descanso junto a su familia.

“Estoy cansado, se debe notar en mi cara, ¿no? Ya estoy contando las horas para irme de vacaciones”, explicó entre risas en una charla exclusiva con Teleshow un rato después de la gran final que coronó a Bautista Mascia como ganador.

“No se me hizo largo porque amo hacer televisión. Yo pienso todo el tiempo en televisión. Nunca me lo tomo personal. Y esto no es agitado para mí. Imaginate que con todos los años que estuve en Intratables, para mí esto es Disney”, agregó a modo de balance. Y continuó: “Me lo tomo con mucha responsabilidad, miro todo el día la transmisión en vivo... Creo que mi familia me tiene que recuperar ahora. Yo tengo que recuperar mi vida. Fueron siete meses donde yo me fui de mi vida. Porque entre la radio, que me levanto a las 5 de la mañana, y esto... Mi vida es el trabajo”.

Santiago Del Moro compartió una imagen con su hija Santa en medio de las vacaciones

Así, en las últimas horas, desde sus redes sociales compartió algunos momentos de su viaje, aunque sin dar detalles específicos sobre el destino. En una foto publicada se lo puede ver disfrutando de la playa junto a su hija menor, Santa. “¡Hay abrazos que son para toda la vida! ¡Hay amores infinitos!” reza el texto que acompaña las imágenes, a la vez que dejó en claro que está aprovechando al máximo este tiempo de calidad en familia.

El conductor, agradecido siempre por el reconocimiento público, reiteró en diversas entrevistas que su objetivo no es la fama. subrayó en varias oportunidades su intención de separar su vida privada de su carrera profesional. Esto quedó ejemplificado en su limitada actividad en plataformas sociales respecto a su círculo íntimo.

Así, la excepcional publicación en que se lo ve cargando en sus brazos a la menor, causó asombro entre sus fanáticos, quienes de inmediato comenzaron a dejarle comentarios de todo tipo. “Volvé porque ya te extrañamos”, destacó una de sus seguidoras, en tanto que otra expresó que “lo más bello que nos da la vida son los hijos y luego los nietos”. Por su parte también dejaron en claro que lo esperan para lo que vendrá: “Merecidas vacaciones después de tanto. En la radio se te extraña, pero está en buenas manos El Club. Te esperamos con ansias para los Martin Fierro, el indicado. Este año el oro también es tuyo”.

Santiago Del Moro disfruta de unos días de relax antes de su regreso y próxima conducción de los Martín Fierro

En tanto, en otra de las imágenes se lo puede ver casi completamente de espaldas, con un short de baño y una gorra como únicas prendas en una playa cuyo nombre también mantuvo en el anonimato. En el texto que acompaña afirmó: “¡Renovando energía! Feliz, tranca. ¡Les mando saludos! Gracias por estar siempre. El 9/9 nos vemos en los Martín Fierro y por supuesto todos los días en El Club del Moro en La 100″.

Em este sentido, cabe destacar que esta semana se confirmó que del Moro conducirá la gala de los Premios Martín Fierro de Televisión Abierta. El anuncio lo hizo la propia Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), ente organizador del galardón, a través de sus redes sociales. A su vez, confirmaron la fecha de la premiación y la señal que se encargará de transmitirla. “No te pierdas de la ceremonia más esperada del año, el domingo 9 de septiembre, en exclusiva por Telefe”, dijeron desde la asociación presidida por Luis Ventura “¡Prepárate para una noche llena de estrellas, sorpresas y mucho glamour!”, cerraron en la publicación en cuestión.