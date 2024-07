Se vienen los Martín Fierro de Televisión Abierta: quién será el conductor y cuándo será la gala

Santiago del Moro conducirá la gala de los Martín Fierro a la Televisión Abierta (Adrián Díaz Bernini)

Este martes se confirmó que Santiago del Moro conducirá la gala de los Premios Martín Fierro de Televisión Abierta. El anuncio lo hizo la propia Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), ente organizador del galardón, a través de sus redes sociales. “Estamos encantados de anunciar que el conductor de los Premios Martín Fierro de Televisión Abierta será nada más y nada menos que... ¡Santiago del Moro!”, anunciaron a través de un posteo publicado en el feed de su cuenta de Instagram.

A su vez, confirmaron la fecha de la premiación y la señal que se encargará de transmitirla. “No te pierdas de la ceremonia más esperada del año, el domingo 9 de septiembre, en exclusiva por Telefe”, dijeron desde la asociación presidida por Luis Ventura “¡Prepárate para una noche llena de estrellas, sorpresas y mucho glamour!”, cerraron en la publicación en cuestión.

APTRA confirmó a Santiago del Moro como conductor

El evento tendrá lugar en el hotel Hilton y será el segundo año consecutivo en el que Del Moro se cargue la tarea de conducir el premio más importante de todos los que entrega APTRA, desde que decidió desdoblar sus galardones. El 9 de julio de 2023 estuvo al frente de la transmisión de Telefe, misma gala en la que Santiago se llevó un premio a la Mejor labor en conducción masculina por su tarea en Masterchef Argentina y Gran Hermano. Asimismo, el reality show de convivencia se llevó el Oro, máximo trofeo de la jornada.

“Estoy feliz con lo del Martín fierro, ya se confirmó. Así que estoy contento. (...) Es una fiesta que amo y en su momento estuve por hacerla, hace unos años atrás. Y al final no se dio. Pero ahora están dadas todas las condiciones y después de semejante año con Gran Hermano, me parece que está bueno hacerla. Es divertido, me gusta”, había declarado Del Moro tras la confirmación de su conducción.

“Estoy cansado, se debe notar en mi cara, ¿no? Ya estoy contando las horas para irme de vacaciones”, le había declarado Santiago a Teleshow tras el final de la última temporada de Gran Hermano, la más extensa de la historia del reality en la Argentina. Así, tras un descanso después de siete meses ininterrumpidos de acción, volverá a conducir en la televisión abierta.

Discurso de Santiago del Moro al ganar el Martin fierro de Oro a la radio FM

En junio pasado, Del Moro levantó el Oro en los Martín Fierro de Radio por su labor en FM, a través de su programa El Club del Moro (La 100). “Hay tanto... Tantas madrugadas, tantos días levantándose sin dormir, acostándome tan tarde, tan aturdido por todo y cada vez que se me vuelan un poco los patos, lo que pienso es en ese pibe que era yo a los 11 años, cuando iba a hacer radio en Tres Algarrobos -su pueblo natal- a un criadero de chinchillas devenido en radio FM”, evocó Santiago en su discurso de premiación.

“De acá, la verdad que les quiero agradecer a mucha gente que respeto que está acá... Hay popes de la radio... Y en especial a todos mis compañeros, a cada uno de los que está en la mesa 3, que me hacen cada día mejor persona. Porque la radio es equipo, sin equipo no hay absolutamente nada. Es uno con el equipo y el micrófono para el mundo. Amo la radio desde que tengo 11 años. Cuando alguien dice que la radio está muriendo, miente”, enfatizó luego. Por último, muy emocionado, le dio las gracias a los directivos de la radio en la que conduce su show. “Gracias por permitirnos hacer el programa número 1 de la radio argentina. ¡Aguante la radio, carajo!”, cerró con un grito.