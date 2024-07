La salud de Jorge Lanata: difundieron el segundo parte médico desde su internación

Jorge Lanata (Franco Fafasuli)

Jorge Lanata se encuentra internado en el Hospital Italiano desde el 14 de junio pasado y desde entonces poco se sabe sobre su salud. El periodista ingresó por una infección urinaria, pero su cuadro se complicó y desde entonces permanece en el nosocomio del barrio de Palermo, acompañado por su esposa Elba Marcovecchio y en el medio de un profundo hermetismo respecto a su situación.

En este panorama, recién este martes en horas de la tarde se conoció el segundo parte oficial firmado por las autoridades médicas. “El paciente Jorge Ernesto Lanata continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires con leve mejoría del cuadro clínico general”, comienza el documento, con membrete oficial y fechado el 23 de julio

“Actualmente se encuentra traqueostosmizado, conectado a asistencia ventilatoria mecánica, con bajo requerimiento de soporte”, continúa el documento. “Presenta mejoría de la función renal, hemodinámicamente compensado sin requerimiento de drogas vasoactivas ni antibiótico terapia. Continúa en proceso de descomplejización, con respuesta neurológica adecuada a los estímulos”.

El parte médico oficial de Jorge Lanata

El escrito lleva las firmas de los doctores Nicolás Ciarrochi, Coordinador de Terapia Intensiva, y Sergio Giannasi, Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital ubicado en el barrio porteño de Almagro, los mismos que habían certificado el documento anterior. “El paciente actualmente, se encuentra cursando una infección urinaria con tratamiento antibiótico adecuado Paciente en buen estado general, estable, en asistencia ventilatoria mecánica, hemodinámicamente compensado, con leve deterioro de la función renal, sin requerimiento soporte artificial. Sin otras alteraciones orgánicas asociadas, se encuentra en proceso de descomplejización”, decía el parte emitido hace once días.

Como en sus últimas internaciones, Lanata está acompañado por su esposa Elba Marcovecchio, con quien se casó en abril de 2022. En una entrevista reciente con Agarrate Catalina, la abogada contó cómo intenta sobreponerse a los miedos que conlleva estar al lado de una persona con los antecedentes clínicos de Jorge. “Me pasa de despertarme para mirarlo a ver si respira bien. Muchas veces intento cancelar el miedo, intento que no se haga presente el miedo general. Vivo con miedo. Tengo mucho miedo”, se sinceró la también panelista de DDM.

El creador de Página 12, Día D y Periodismo para todos es paciente de riesgo y viene batallando hace largos años por diferentes cuestiones vinculadas a su salud. En abril pasado había sido su última internación, cuando ingresó a la Fundación Favaloro debido a una dificultad respiratoria.

A mediados de 2023, Lanata estuvo cerca de un mes internado en la mencionada clínica con un delicado cuadro producto de una infección urinaria bacteriana. Y en su regreso al aire, dio detalles de aquellos días con una crudeza propia de la situación. “Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar”, relató ante la cámara.