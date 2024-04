El romántico mensaje de Elba Marcovecchio a Jorge Lanata por sus dos años de casados

Una de las imágenes compartidas por Elba Marcovecchio al cumplirse dos años de su unión con Jorge Lanata

Elba Marcovecchio celebró el segundo aniversario de su casamiento con Jorge Lanata con un conmovedor mensaje a través de su perfil en una conocida plataforma digital. En la publicación, la abogada expresó su felicidad y amor por el periodista y destacó la importancia de apoyarse mutuamente en las fortalezas y las debilidades que presenta la vida en pareja. A través de este gesto, subraya la solidez y profundidad de su relación, más allá de la tradicional alianza matrimonial.

Es un posteo con dos imágenes junto a su marido, Elba sumó un texto en el que expresó el amor por su marido: “¡Tan feliz en nuestro segundo aniversario! ¡Te amo!”, escribió, antes de revelar una anécdota de aquella inolvidable jornada: “La alianza, contaba un párroco, está en el dedo anular, el dedo más débil. Cualquier dedo se puede levantar con facilidad, pero el anular no”.

Luego, ahondó sobre esta figura: “Es hermoso, porque el casamiento es con las fortalezas y las debilidades y lo que simboliza es que te abracen en la debilidad, caminar sin miedo, juntos, en los tropiezos y en la llanura. Gracias, mi amor, porque al estar juntos somos más felices... ¡forever!”, cerró en la publicación que en pocos minutos sumó miles de likes además de una gran cantidad de mensajes festejando el amor de la pareja.

Este mensaje conlleva un profundo significado personal y público para Elba y Jorge, lo que evidencia la solidez de su relación a dos años de haber contraído matrimonio. La pareja se mostró en diversas ocasiones apoyándose mutuamente, tanto en su vida privada como profesional, constituyendo un ejemplo de compañerismo y amor frente a los desafíos.

Otra de las imágenes compartidas por Elba Marcovecchio al cumplirse dos años del casamiento con Jorge Lanata

Cabe recordar que en los últimos días generó preocupación una nueva internación a la que debió someterse el periodista, que fue confirmada en su programa de Radio Mitre: “Jorge Lanata se está recuperando, tuvo una dificultad respiratoria pero ya está bien, está en Favaloro y en cualquier momento sale, así que le mandamos un beso grande desde acá”, informaron en Lanata sin filtro.

Según se pudo saber horas después, el conductor había ingresado al centro de salud tras algunas complicaciones y una pequeña neumonía. La hospitalización fue a instancias de su médico personal, quien le recomendó acudir al sanatorio tras experimentar los mencionados problemas respiratorios.

A punto de recibir el alta médica, su esposa Elba Marcovecchio habló en exclusiva para Teleshow y dio detalles de su salud: “Me dice que está haciendo los papeles para el alta, que está bien, que ya vuelve a la casa, y si por él fuera, mañana ya volvería a trabajar... es más, no sé cómo no hace radio hoy a la noche”, expresó la abogada, dando cuenta del amor que tiene el periodista por su profesión.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Lanata enfrenta desafíos de salud que requieren atención hospitalaria. En octubre del año pasado, de hecho, fue admitido en la misma Fundación Favaloro. “Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”, relató en esa oportunidad vía telefónica en el envío radial que comanda.

A la vez, el conductor intercambió chistes con su equipo, capitaneado por Jesica Bossi y Marina Calabró desde los estudios de la emisora. Y aseguró no estar pendiente de lo que salía al aire: “Ustedes tiene que agradecer que no los escuche, porque si los escuchara echaría a la mitad del equipo”, bromeó. “Es un buen porcentaje”, respondieron casi a coro, siguiéndole el juego y ansiando su pronta recuperación.