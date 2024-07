El tremendo cruce de Cinthia Fernández con Fernanda Iglesias por su romance con Roberto Castillo: “Vivís resentida”

El fuerte cruce de Fernanda Iglesias con Cinthia Fernánez por su romance con Roberto Castillo: “No me dan las fechas” (Video: LAM, América)

Después de blanquear su romance con el abogado Roberto Castillo, después de varias semanas de rumores, Cinthia Fernández vive con felicidad la nueva oportunidad que le dio al amor. En LAM compartieron imágenes de la fiesta sorpresa de cumpleaños que ella le organizó el fin de semana, pero terminó teniendo un filoso ida y vuelta con Fernanda Iglesias motivado por el comienzo de su relación.

“Para variar tengo algo para contradecir a Cinthia y sé que ella me va a put...”, comenzó diciéndole la periodista a la modelo. “La fiesta no fue sorpresa. Él ya sabía y voy a contar por qué”, dijo, picante mientras su compañera en el ciclo de Ángel de brito salía al cruce. “¿Qué querés? ¿Qué te felicite? Yo intenté que sea sorpresa, pero hubo gente que la arruinó”, aseveró.

“Un amigo de él le contó a la exmujer que iba a pasar eso y la exmujer se lo contó a él”, aseguró, en alusión a Daniela Vera Fontana, la exmujer del letrado quien lo acusó de comenzar su noviazgo cuando todavía estaba en pareja con ella. “No, no. Te voy a corregir, tenés mal la data, amor”, se despachó la expareja de Matías Defederico. “Le cag... la sorpresa. Obvio que me odia y que no me busque porque si empiezo a hablar, está al horno”, arrojó.

Cinthia Fernández vive un apasionado romance con el abogado Roberto Castillo (Instagram)

En ese momento Fernanda fue el hueso. “Tiene razón en odiarte. No dan las fechas”, comenzó diciendo. “Ya que sos tan amiga, pedile un mensaje...”, lanzó una. “No soy tan amiga, así que a mí no me bolud... con eso”, le contestó la otra, levantando el tono. “Se supone que si sos buena panelista vas a venir con data firme y se supone que vas a tener la data y las fechas”, la chicaneó Cinthia, pero Fernanda no se quedó callada. “Si vos me vas a cuestionar como panelista, termino de hablar con vos en este mismo momento”, se despachó.

La influencer comenzó a pedirle a la periodista que diga cuándo habían comenzado su relación y esta prometió mandarle capturas de pantalla a modo de pruebas. Incluso Ángel de Brito invitó al programa a la expareja del abogado y Cinthia no se achicó. “Que venga. Si le gusta más la cámara que el dulce de leche”, arrojó, sobre la posibilidad. “Llévenme al piso y hablamos en el piso si quiere cámara”, leyó Fernanda cómo la ex del abogado aceptaba tener un cara a cara con la actual pareja de él.

Fernanda Iglesias aseguró que no le daban las fechas en el romance de Cinthia Fernández con Roberto Castillo (LAM, América)

“Yo me la recontra banco, pero que se agarre porque está haciendo cosas muy peligrosas”, redobló la apuesta la “angelita”. “¿Por qué no fueron las nenas al cumpleaños del padre? ¿Por qué no las pudo ver en todo el día? ¿O a todo el mundo le parece normal que haga vivos hablando mal frente a las criaturas de su padre?”, afirmó. “Tengo mil audios en donde me trata de ‘put...’. Dice ‘te fuiste con la put... esa’”, aseveró.

Sin embargo, Fernanda continuó con su postura. “Vos deberías ser más empática con ella y entender que apenas el tipo se separa, se pone de novio con otra chica”, sostuvo. “Él dejó de amar y lo dijo acá”, señaló la bailarina. “Bueno, según ella no fue así. Que ella te muestre todos los chats donde él le dice que no funcionan como pareja y que él como padre va a estar siempre. El maltrato que ejerce esa mujer para todo el mundo”, lanzó.

Y la pelea continuó. “Yo no me meto porque es un tema que no me compete, pero vos me estás provocando. Si no te dan las fechas, hacé todo el cronograma, traé todas las fechas y decime si querés ‘put...’ en la cara. No tengo ningún problema”, disparó Cinthia. “Nunca te dije eso”, se defendió Fernanda. “¡Ay, sos tan inocente! ¿Por qué lo estás diciendo entonces?”, la apuró. “Vos vivís resentida”, concluyó una. “Vos decime lo que quieras, pero las fechas no me dan”, cerró la otra.