Cinthia Fernández abrió su corazón: “Él nos defendió a mí y a mis hijas durante 4 años y se mezclaron los sentimientos”

Cinthia Fernández se mostró muy segura sobre el comienzo de su relación con Roberto Castillo

Los rumores comenzaron mucho antes de que los hechos finalmente ocurrieran. O, al menos, que tomaron estado público. Y entonces, cada una de las partes salió a explicar lo que estaba sucediendo. Y, como ocurre sucede en estos casos, las versiones no concuerdan. Fechas, lugares, mensajes, posteos y demás señales se confunden, y se entrecruzan acusaciones de infidelidad con un muestrario de pruebas que las desmienten.

Los protagonistas de esta historia son Cinthia Fernández y su abogado, Roberto Castillo, quienes comenzaron una relación sentimental hace poco más de un mes. El blanqueo en los últimos días abrió un nuevo escándalo mediático, que incluyó a Daniela Vera Fontana, la expareja del letrado. Cinthia se sentía desde hace un tiempo atraída por él, pero no lo decía por respeto al hombre que estaba llevando una de las causas más importantes para ella y sus hijas: el acuerdo definitivo con su ex, Matías Defederico. Eso era lo fundamental. Sin embargo, del otro lado había una persona que estaba transitando algunos desacuerdos de pareja que derivaron en la separación.

Y entonces, se sucedieron los hechos. Fernández confirmó que empezó una relación con Castillo “hace un mes y una semana o dos”, y muchas voces se alzaron cuestionando lo rápido que el vínculo había avanzado. Y en este escenario, la bailarina habló con Teleshow para hacer frente a las versiones: “Nosotros nos conocemos hace cuatro años. Que no haya pasado nada antes, es porque yo soy una persona ubicada y porque ninguno expresó lo que le pasaba”.

“Obviamente yo estaba libre, pero él no, y también había una cuestión de mucho respeto”, dejó en claro sobre el presente sentimental que transitaba cada uno en aquel momento. Sin embargo, pese a no expresarlo, algo comenzó a sentir: “Durante cuatro años nos defendió a mí y a mis hijas y eso obviamente que te mueve, se te mezclan sentimientos, pero yo siempre fui muy ubicada”, reconoció.

Además, la panelista admitió que no fue la forma usual de encarar una relación, sobre todo porque él ya era conocido de sus hijas: “Él es una cara, esta visible, es reloco, pero en el ámbito de mis hijas es visible. O sea, hay procesos que con una pareja normal tengo que transitar, pero acá no, porque es parte de mi casa hace cuatro años. Si bien desde otro lado, pero hasta en ese punto es como raro, difícil de entender”.

La mediática también se refirió a los celos que manifestó Daniela Vera Fontana, la expareja del abogado: “Yo también estaría celosa con una figura de la tele, o una mina que por ahí es llamativa en sus formas”, señaló, y reveló detalles de su relación previa a que se desatara el escándalo: “He mandado regalos a través de Roberto a su familia en cada juicio que que ganábamos, porque me parecía como un gesto de la ayuda que ellos me daban en distintas cosas que fui solucionando. Imaginate que yo ni sabía, por ejemplo, que ella los tiraba”, destacó, sobre el destino de esos presentes.

Además, le respondió a Vera Fontana luego de que circularan una serie de mensajes que le mandó a Castillo al enterarse de su nueva relación: “¿Y ahora de novios, enamorados? Nunca te lo voy a perdonar”, lo cuestionó la abogada. “Caradura, yo te amé profundamente”, agregó, y aludió a Cinthia, aunque sin nombrarla, para esgrimir las razones por las cuales ya no había intimidad en la pareja: “Vos no me tocabas porque la tocabas a esa”.

Sobre ello, Cinthia se mostró muy segura de sus actos: “Yo jamás tuve una coma mal puesta. Pueden agarrar mi teléfono y el teléfono de Roberto y ella lo podría haber agarrado tranquilamente. Yo no me oculté, no me encapriché. Salí a cenar normalmente, como conociendo a alguien. No me veía en ningún hotel. Me veía en un departamento, que era su casa de separado”, se justificó, y concluyó: “Fue un proceso totalmente normal”.