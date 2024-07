La impactante fiesta de cumpleaños que Cinthia Fernández le organizó a Roberto Castillo: “Al apoderado de mi corazón”

La panelista le organizó una fiesta al letrado en su día (Video: Socios del Espectáculo - América)

Si bien pasaron solo unas semanas desde que Cinthia Fernández confirmó su noviazgo con Roberto Castillo, esto no fue un impedimento para que su relación avance a pasos agigantados. Luego de hacer frente a las versiones difundidas, en especial por parte de la expareja del abogado, Daniela Vera Fontana, la modelo decidió ir por más. En esta oportunidad, la mediática tuvo un romántico detalle con el abogado, quien cumplió años en las últimas horas.

En ese sentido, la bailarina le organizó una fiesta de cumpleaños que tomó completamente por sorpresa al letrado. Rodeados de amigos y familiares, el hombre fue agasajado en su día tan especial en un salón con todos los detalles, donde no faltaron una torta temática haciendo alusión a su profesión de abogado, hasta gorros, música y luces neón. En ese marco, el equipo de Socios del Espectáculo (El Trece) tuvo la oportunidad de entrevistar a la pareja de la panelista de LAM, quien habló sobre su situación familiar.

“¿Qué significa tu cumpleaños hoy, Rober?”, le consultó Matías Vázquez, quien fue el enviado del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. “Significa, digamos, un renacer en la vida, significa tener una vida nueva. Tengo a mi hija más grande un día conmigo, digamos, en mi cumpleaños, me gustaría tener a las tres, yo sé voy a poder”, expresó Castillo con respecto a las más pequeñas, a quienes tuvo fruto de su vínculo con Fontana.

En medio de la fiesta, la pareja se mostró abrazada (Socios del Espectáculo - América)

“Pero bueno es todo muy pronto digamos, hace muy poco me separé y es lo que más deseo. Estar los tres juntos, ya sea en mi cumpleaños o en la vida ,” sumó Roberto en referencia al malestar presente entre él y la madre de sus hijas más pequeñas, quien lo acusó de serle infiel con Fernández en medio de los rumores de su noviazgo.

El cronista le preguntó cómo se sentía con el agasajo que Cinthia le había organizado “¿Estás contento por el cumpleaños que te prepararon?”. En ese momento, Castillo convocó a su novia a la nota. “Te pusiste la diez, alta fiesta le hiciste a Roberto”, le indicó el periodista a la mediática, quien expresó que se lo merecía mientras le daba un gran beso en la mejilla.

La torta que la bailarina le encargó a su novio (Instagram)

Cabe recordar que ambos dejaron en claro que se toman con seriedad su romance. Por su parte, Cinthia contó cómo es el vínculo entre él y sus hijas Charis, Bella y Francesca, quienes juegan un gran rol en su vida: “¡Sí! Ya lo conocen. Nos acompañó en cuatro años de lucha. Ese punto fue fácil porque es una persona que ya conocían y tenían vista. Él ama a los chicos y siempre fue muy amoroso con ellas porque su trabajo fue defenderlas también durante mucho tiempo.”

El tierno mensaje de Cinthia Fernández a Roberto Castillo por su cumpleaños (Instagram)

En tanto, Castillo habló sobre sus sentimientos a su novia durante su paso por el estudio de LAM (América). Ante la mirada del equipo de Ángel de Brito, el hombre comentó: “Siempre me pareció una mujer hermosa y lo que más me gustó fue su evolución, lo que más me gustó fue el conocerla en el 2020 y ver cómo creció. Me generó admiración”. Además, indicó: “Yo en una mujer busco admirarla intelectualmente sobre todas las cosas”.

El letrado habló de su vínculo amoroso con la modelo (Video: LAM - América)

En esa misma línea, Castillo aseguró que a Fernández la conoce hace cuatro años. “No es que fui a un bar, me crucé a una chica y empezamos a salir”. Embelesado por la mujer que le robó el corazón mientras trabajaban a la par la pelea por la cuota alimentaria que le debía Matías Defederico a la mediática y a sus hijas, dejó en claro que los dichos de su exmujer son completamente falsos. “Te juro por mis tres hijas que jamás, pero ni una charla fuera de lo profesional habíamos tenido”, cerró al referirse de su flamante relación con Cinthia.