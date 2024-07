El Conejo Quiroga apuntó fuerte contra Nacho tras la confirmación del noviazgo con su ex, Coty Romero: “Se me hizo el amigo”

El Cone Quiroga habló del romance de su ex Coty Romero y Nacho Castañares: “La falsedad vino de él”

La relación entre Nacho Castañares y Coty Romero continúa creciendo desde que los exparticipantes de Gran Hermano 2022 confirmaron su noviazgo a través de sus redes sociales. Pero claro, ambos habían estado en pareja durante el reality: ella salió con Alexis El Conejo Quiroga; y él estuvo con Lucila la Tora Villar. Las parejas continuaron su amor afuera de la casa más famosa del país e, incluso, eran amigos entre sí, pero con el tiempo los vínculos se disolvieron hasta que se formó la nueva pareja.

En las últimas horas, Alexis habló del tema en Nuevas tardes, el programa que conduce Denise Dumas por la TV Pública, donde se desempeña como panelista. Allí le preguntaron por la confirmación del noviazgo entre Coty y Nacho y, si bien se mostró superado, confesó que hubo una traición por parte del panelista de Telefe, que ahora está de novio con su ex: “Nacho fue falso conmigo”, comenzó diciendo el cordobés, y agregó: “De mi ex (por Coty) no tengo nada que decir. De él, sí, hubo una falsedad. No sé si fuimos amigos, pero sí se me hizo el amigo. Ahí estuvo la falsedad”.

También, contó cuál fue la charla que tuvo con el subcampeón de la última edición: “Hacía muchísimo tiempo me había enterado de que había pasado entre ellos. Lo supe hace mucho, meses. Yo fui contundente con él, le mandé un mensaje y le dije: ‘Mirá sé que si esto fue verdad, no hace falta que me vengas a caretear ni nada. Está todo más que bien’”.

"¿Querés ser mi novia?", la sorprendió Nacho Castañares a Coty Romero en Corrientes (Instagram)

“Considero que son chicos. Nacho tiene 20 o 21 años, le van a pasar 500 cosas en la vida”, agregó el exparticipante del Bailando 2023 y siguió: “Yo lo tomé por otro lado. Me agarró en una situación que gracias a Dios con mi ex no me pasaba nada. No me preguntés cómo sucedió. Me pasó de un día para el otro. Entonces no me modificó tanto”, se quiso excusar Quiroga ante Denise.

A raíz de estas declaraciones, Teleshow se comunicó con Alexis, quien reveló cómo está su vínculo actualmente con su ex y con Castañares y explicó qué le genera verlos juntos. “Sí, soy muy sincero, la verdad me da lo mismo, no estoy molesto ni enojado con nadie, por qué realmente hace tiempo no me interesa en lo absoluto nada de ellos. No tengo relación con ninguno”, dijo. “A lo criollo, me ch... un huevo”, concluyó.

Sobre su estado sentimental, el cordobés aclaró que por el momento está soltero. Luego de su separación de la correntina, se lo vinculó con la influencer Martina Arrascaeta, a quien conoció durante una gira con su obra de teatro. “Establecimos una amistad, con amigos en común. Pero estamos los dos solteros, ¡ninguno tiene compromiso con uno y el otro! Yo en lo personal sigo solo y por ahora tranquilo”, dijo en aquella ocasión, y hasta el momento lo mantiene.

Mientras tanto, lo que empezó como una amistad entre Nacho y Coty, creció al punto de enamorarse, lo que fortaleció una unión impensada tras su paso por el reality de Telefe. Pese al disgusto de La Tora y de El Conejo, que no vieron con buenos ojos este incipiente noviazgo al principio del blanqueo, la relación entre ellos siguió adelante. Ambos se mostraron en redes juntos, y hasta compartieron un video en el que se los vio besándose muy apasionados.