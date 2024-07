El apasionado video de Coty Romero y Nacho Castañares a los besos: “Pensaba que era un bandido y es un osito”

Los exparticipantes de Gran Hermano compartieron su amor en las redes (Video: TikTok)

Coty Romero y Nacho Castañares ya dejaron de ocultar su amor. Luego de atravesar un sinfín de rumores, la flamante pareja desmanteló el secreto y comenzó a mostrar su amor sin tapujos. En especial en las redes sociales, donde sus fanáticos disfrutan de cómo continúa su vínculo amoroso, a casi dos años de conocerse en la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). Ahora se mostraron súper enamorados y a puros besos.

Luego de blanquear su noviazgo, la modelo y el influencer comenzaron a aparecer juntos en el ciberespacio, ya sea en la intimidad o en alguna salida pública. Su primera foto se dio a través de la cuenta secundaria de la correntina, donde suele compartir lo que no puede en la otra. Allí apareció con el muchacho acostado en su cuello. Con el pasar de los días, los videos y postales comenzaron a multiplicarse, como su paso por la final de la última temporada del reality y sus salidas a algunos boliches.

En esta oportunidad, a través de su cuenta en la plataforma TikTok, la correntina subió un breve clip en el que se la ve junto al subcampeón de la temporada anterior en una sesión de besos. “Cuando pensaba que era un bandido, pero es un osito”, escribió, enamorada.

El video a puro chape que compartió Coty Romero con Nacho Castañares (TikTok/ cotyrommero)

La publicación no tardó en llamar la atención de sus seguidores en la red social de videos. Entre sus más de 17 mil ‘me gusta’, Coty recibió una catarata de mensajes. “Ya no sé si quiero un Nacho o un Coty en mi vida”, “Necesito más capítulos de esta novela”, “Fan de su relación”, “Tenía toda la barba roja Nacho”, “No dan más de tiernos”, “Mi pareja favorita”, “Pensar que se peleaban por un queso rallado”, fueron algunos de los que se destacaron en la sección de comentarios.

Cabe mencionar que, desde hace poco, la pareja comenzó a abrirse respecto a su noviazgo. Una de las oportunidades que usaron para referirse a ello fue en su paso por el ciclo A la Barbarossa (Telefe). Su conductora, Georgina, les consultó sobre cómo llegó a nacer el amor y el video que se filtró de ellos en un boliche, hace unos meses, que puso en imágenes las versiones que circulaban. “Nosotros nos conocíamos ya de antes. Después cortamos la relación que teníamos en ese momento, estábamos solos y se empezó a dar naturalmente”, explicaron casi en sintonía.

La pareja durante su entrevista con Georgina Barbarossa (A la Barbarossa - Telefe)

Sosteniendo esa línea, Nacho confesó: “No sé si fue exactamente ahí cuando nació el amor pero puede ser que ahí haya empezado algo más. Creo que se dio solo”. A la par, la influencer señaló: “Hay una frase que dice que enamorarse es como cuando te estás durmiendo, que te empezás a quedar dormido y no te das cuenta”.

Por otro lado, la animadora del programa quiso indagar sobre cómo llevar adelante su vínculo, especialmente si están conviviendo. Y aunque estuvieron compartiendo la misma casa durante su paso por el reality de Telefe, él se sinceró acerca de que no tienen esos planes. “No, cada uno vive en su casa. Vivimos muy cerca la verdad y estamos mucho tiempo juntos, pero cada uno en la suya”.

Coty Romero confirmó su noviazgo con Nacho Castañares

La mediática fue consultada por un notero de LAM (América) después de que la pareja dijo, de una vez por todas, que estaban en pareja. Al ser consultada si se encontraba enamorada, no lo dudó. “Sí, no lo voy a ocultar”. “Para mí el amor es re lindo y si lo tengo que decir lo voy a decir, no lo voy a ocultar más, sí, realmente me enamoré”.

Coty Romero blanqueó su noviazgo (LAM - América)

“Antes no pasaba nada entre nosotros y de un momento para otro empezamos a compartir más tiempo, y pasó así y bueno, pasó”, se explayó. “Estoy re contenta, y re feliz porque haya pasado, y hay otra cosa que siento que si en algún momento se termina o nos dejamos de ver, yo le voy a seguir deseando lo mejor, como hice con mi relación pasada”, sentenció, en alusión a su noviazgo con Alexis Quiroga, más conocido como El Conejo o El Cone.

Incluso, Coti se abrió contó cómo quedó su vínculo con La Tora, la exnovia de Nacho y con quien él tuvo un mediático romance dentro y fuera de la casa. “Yo la quiero, todavía la quiero, que no haya una relación no significa que se haya terminado el amor”, expresó.