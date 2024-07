La Tora apuntó contra Coty Romero luego de que confirmara su romance con su ex, Nacho Castañares: “No me sorprendió”

La palabra de la Tora luego de que Coty Romero confirmara su romance con Nacho Castañares

La relación entre Coty Romero y Nacho Castañares, participantes de la edición 2022 de Gran Hermano, ya es un hecho. Los rumores comenzaron cuando apareció un video de ambos a los besos en un boliche a mediados de febrero de este año. Desde entonces los influencers continuaron conociéndose y soltando algunas pistas, hasta que dejaron de ocultar su amor.

La confirmación del vínculo empezó a generar mucha repercusión entre sus excompañeros en el reality, en especial con aquellos en los que se habían involucrado sentimentalmente. Al aire de LAM (ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV) fueron a buscar a Lucila la Tora Villar, ex de Nacho y también examiga de Romero.

”¿Te sorprendió verlos juntos?”, le preguntó el cronista a Lucila quien contestó sin dudar: ”No, para nada”. El notero insistió: “¿De verdad?¿Pero nunca ni desde el principio cuando aparecieron esas fotos a los besos en un boliche?“, indagó, pero ella siguió firme en su postura: “No, hazte la fama y échate a dormir“, sentenció.

”Con Coty yo no tengo relación. Es imposible tener un vínculo con alguien que dos semanas antes a ese video me dijo públicamente que conmigo tenía la mejor, que me quería, que era la amiga y después se haga la viva, pero bueno, eso es mambo de cada uno”, siguió Villar.

Por último, la conductora del stream de Telefe aclaró que con Nacho está todo bien, que son compañeros de trabajo y que esa relación ya pasó y que no le interesa volver a tener buena onda con la correntina.

Coty Romero confirmó su romance con Nacho Castañares: "Estoy enamorada"

La reacción de Coty Romero

A raíz de las declaraciones de Villar, el cronista de LAM encontró a Romero y le mostró la nota que le habían hecho a la Tora para que ella diera su visión al respecto. “No me voy a hacer cargo igual, porque que yo sepa la única relación que tuve fue con Alexis, que era soltero y no jodí a nadie, a ninguna relación”, sostuvo picante, aludiendo a su vínculo con el Cone Quirga. “Las veces que me han querido tildar de esa manera al final se terminó confirmando que no era así, así que no me voy a hacer cargo de eso. Igual yo en su momento lo dije, no éramos amigas, éramos compañeras,pero no voy a decir que está equivocada ni nada, porque para mí tiene razón. ¿Qué más quiere que haga? Yo ya le di la razón, pido disculpas por si le dolió, le molestó en algún momento porque me imagino que debe ser así, pero no puedo hacer más nada, yo realmente me enamoré”, disparó Coty sin filtro, confirmando por primera vez sus sentimientos hacia el exjugador.

“¿Estás enamorada?”, le consultó el notero, y ella se sonrió nerviosa. “Y sí, no lo voy a ocultar”, dijo con un gesto que mostraba su emoción. “Para mí el amor es re lindo y si lo tengo que decir lo voy a decir, no lo voy a ocultar más, sí, realmente me enamoré. Antes no pasaba nada entre nosotros, y de un momento para otro empezamos a compartir más tiempo, y pasó así y bueno, pasó”, admitió la influencer. Enseguida agregó: “Y estoy recontenta, y refeliz porque haya pasado, y hay otra cosa que siento que si en algún momento se termina o nos dejamos de ver, yo le voy a seguir deseando lo mejor, y lo re quiero, como hice con mi relación pasada, y ya está”, definió Coty.

Sin embargo, aclaró que “el enamoramiento no es lo mismo que amar”. “‘Te amo’ es muy fuerte”, aseguró sin dar más pistas sobre su flamante relación con Nacho. Con respecto a sus sentimientos hacia Lucila Villar, expareja de su actual novio, Coty se sinceró: “Yo la quiero, todavía la quiero, que no haya una relación no significa que se haya terminado el amor. Uno cuando empieza a sentir algo por alguien más hay veces que no lo puede frenar, yo podría haber decidido no hacerlo pero también yo sufrí un montón y es como que en un momento dije: ‘Bueno, por fin conozco a alguien que me trata bien, que es buena gente porque todos saben que Nacho es increíble, que es rebuena persona, y también me permití sentir, y yo dije: ‘Ojalá que lo entiendan’ y entendía que podía pasar lo contrario, que es lo que pasó, pero pensé que como cada uno ya había hecho su vida, ella también ya había salido con alguien, entonces dije: ‘capaz por ese lado me entiende’, y también dije: ‘Bueno, si no me entiende no pasa nada, porque es normal, suele pasar eso’”, agregó.