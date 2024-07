El elegante vestido que Catherine Fulop eligió para el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: las imágenes de su look

La mujer dejó todo en manos del diseñado Gino Bogani (Instagram)

Luego de una larga espera, Oriana Sabatini y Paulo Dybala pasaron por el altar y dieron el ‘Sí’ en presencia de sus seres queridos. En medio de una boda de ensueño que coincidió con el Día del Amigo, la pareja le dio a quienes más querían un gran regalo: compartir su amor con lujo de detalles. El evento del año causó furor gracias a todos los detalles y más de 300 invitados, quienes no decepcionaron al vestir sus mejores galas, aunque la que más se destacó fue la mamá y el papá de la flamante novia, Catherine Fulop y Ova Sabatini, quienes no desentonaron para la ocasión.

Si bien los recién casados se aseguraron de que no se conocieran detalles a lo largo de la mega fiesta, lo cierto es que no pudieron evitar que sus acompañantes lo compartieran una vez finalizada. Este fue el caso del look de la actriz venezolana, el cual llamó la atención de los usuarios en las redes sociales. La actriz decidió dejar la difícil tarea en manos del reconocido diseñador Gino Bogani, quien se ocupó de diseñarle un vestido a su gusto para el gran momento de su hija.

Catherine Fulop modelando el vestido que lució en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala (Instagram/ Vickymiranda)

Las mangas desmontables, el detalle que llamó la atención del vestido de Catherine Fulop (Instagram/ Vickymiranda)

Como contraparte de las tonalidades claras de la decoración de la boda, Fulop se decidió por un atuendo azul oscuro con una falda hasta el suelo. En cuanto a la parte superior, la animadora contó con un cuello redondo bordado con apliques de pedrería del mismo tono que resaltaban al ponerse en contraluz. A raíz de las bajas temperaturas que se esperaban para la jornada, las mangas largas fueron un plus para afrontarlas, pero Bogani le sumó un detalle inesperado, ya que podían desmontarse fácilmente cuando ingresaran a la fiesta, tras la ceremonia nupcial.

En cuanto a su peinado, Catherine decidió dejar su larga cabellera suelta con un par de ondas que dejó caer detrás de su espalda. Por otra parte, el maquillaje fue natural, por lo que se decidió por un gloss nude y unas sombras cálidas a tono. Finalmente, el look quedó completo al ser acompañado por unos aros colgantes con una gran piedra azul, la cual tenía la misma tonalidad que su vestido.

Los looks de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini para la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala (Video: Instagram)

Catherine Fulop y Ova Sabatini, a los besos con los looks de la boda de su hija

De la mano de su pareja Ova Sabatini, Fulop lució orgullosamente el atuendo que eligió para acompañar a Oriana en su día. En cuanto a su marido, el empresario fue por lo clásico y se vistió con el sastre Nicolás Záffora, de Zaffora Bespoke Tailoring, con un smocking confeccionado en una tela italiana de lana merino. Además, en la solapa izquierda del saco le sumó un pequeño ramillete, el cual tenía las mismas flores que integraron el ramo de su hija cuando caminó hacía el altar.

“El saco presenta una solapa con puntas de flecha en los extremos del cran, la unión del cuello con la solapa, característica del dinner jacket o tuxedo. Este diseño se inspira en las solapas utilizadas en el frac, del cual deriva el smoking. Los puños de las mangas cuentan con detalles opcionales en seda, creando un equilibrio elegante entre la solapa superior y los puños inferiores, ambos realizados en seda italiana”, aseguró el sastre.

La emotiva carta de Catherine Fulop a Oriana Sabatini antes de su casamiento

A horas de que la modelo y el futbolista sellaran su amor en el altar, Catherine le dedicó unas tiernas palabras en su gran día. “Y llegó el gran día, hijita. Comparto fragmentos de la carta a mi hija que se casa hoy”, adelantó la actriz. “Para serte honesta, no soy buena escribiendo, pero sí sé que eres una parte esencial y súper especial en mi vida por lo que creo que este es un buen momento para decírtelo. Te he soñado siempre, ya vivías en mí, Oriana, eras parte de mis sueños y el día que supe que estabas en camino, no te imaginás cómo mi corazón se aceleró”, continuó.

La mamá de la flamante novia le abrió su corazón en las redes sociales (Instagram)

“Crecías dentro mío y confieso que tenía mucho miedo. Era importante para mí amamantarte, pero no sabía si lo iba a lograr… te amamanté tres años y eso me hizo pensar que desarrollaría en ti una sensibilidad superior, empatía, amorosidad hacia todos los seres de este mundo. Quería que fueras la mejor persona que nadie pudiera conocer”, explicó en alusión a la importancia que tiene en su vida.

En otro momento de la carta, Fulop expresó que “ese día la materialización me unió a tu papá. Fue muy fuerte mirar tus ojitos de un gris, te juro que eran como un gris azulado que transmitían tanta pureza y armonía, no podía dejar de mirarte, te repito, eras la materialización del amor, ese amor intenso de papá y mío, fue sublime tenerte, eras nuestro amor. Ori es amor.”

“Deseo con todo mi corazón que Paulo te ame tanto como tu papá me ha amado a mí, a nosotras todo este tiempo. Me queda bendecirte hija, Dios y la virgencita te bendigan a ti y a tu futuro esposo Paulo. Dios bendiga esta unión. Te amo para siempre hija mía. Mamá”, cerró la mamá de la joven en su día tan especial.