La emotiva carta de Catherine Fulop a Oriana Sabatini a horas de su boda: “Siempre voy a estar para ti”

Oriana Sabatini y Catherini Fulop

En horas Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebrarán su amor pasando por el altar para dar el sí y luego harán una mega fiesta que contará con más 300 invitados tras casi seis años de noviazgo. Y quien ya se manifestó muy emocionada fue la madre de la novia, Catherine Fulop. A través de su cuenta de Instagram, compartió el emotivo video de la propuesta de casamiento que el futbolista le hizo a la cantante y debajo escribió una sentida carta en homenaje a su hija mayor.

“Y llegó el gran día hijita. Comparto fragmentos de la carta a mi hija que se casa hoy”, avisó Catherine en la introducción del texto y se sinceró: “Para serte honesta no soy buena escribiendo, pero sí sé que eres una parte esencial y súper especial en mi vida por lo que creo que este es un buen momento para decírtelo. Te he soñado siempre, ya vivías en mí, Oriana, eras parte de mis sueños y el día que supe estabas en camino, no te imaginas como mi corazón se aceleró”.

“Crecías dentro mío y confieso que tenía mucho miedo Era importante para mí amamantarte, pero no sabía si lo iba a lograr... te amamanté tres años y eso me hizo pensar que desarrollaría en ti una sensibilidad superior, empatía, amorosidad hacia todos los seres de este mundo. Quería que fueras la mejor persona que nadie pudiera conocer”, reveló Cathy sobre cómo vivió el embarazo de su primera hija. Y continuó con el momento en el que cambió su vida.

”Un día llegaste. Cuando te tuve en mis brazos supe que eras mía. ¿Mía? El tiempo me diría rudamente que solo la vida te prestaba un rato para poner luces en tu camino. Fuiste ese día la materialización del amor que me unió a tu papá. Fue muy fuerte mirar tus ojitos denim gris, te juro que eran como un gris azulado que trasmitían tanta pureza y armonía, no podía dejar de mirarte, te repito, eras la materialización del amor, ese amor intenso de papa y mío, fue sublime tenerte, eras nuestro amor. Ori es AMOR”.

La propuesta de casamiento que Paulo Dybala le hizo a Oriana Sabatini

“Siempre voy a estar para ti. La añoranza de la casa llena de ruido, mi terremotito, tan amiga de tus amigos, tan llena de sueños y divertida: la vida a tu lado ha sido realmente bella, llena de vértigo”, sostuvo Fulop, y continuó con un mensaje para su futuro yerno: “Confío plenamente en la decisión que estas tomando al tomar a Paulo como esposo. Siento que viste en él su bondad, la humanidad de su corazón, el buen padre que podrá ser para tus hijos si Dios los bendice con esa dicha“.

“Deseo con todo mi corazón que Paulo te ame tanto como tu papá me ha amado a mí, a nosotras todo este tiempo. Me queda bendecirte hija, Dios y la virgencita te bendigan a ti y a tu futuro esposo Paulo. DIOS bendiga esta unión. Te amo para siempre hija mía. Mamá”, concluyó Cathy en la emotiva carta que le dedicó a su hija mayor.

La emotiva carta que Catherine Fulop le dedicó a Oriana Sabatini a horas de su casamiento con Paulo Dybala

A dos horas de haberlo publicado, el video cosechó más de un millón de reproducciones, casi 82 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus colegas, familiares y seres queridos quienes le regalaron muchos elogios a su hija y el futbolista. Oriana incluso le comentó: “Te amooooo”, a lo que ella le contestó: “Yo te amo con toda mi alma, ya te veo”.

También otros famosos se proclamaron en la publicación como Camila Galante la mujer de Leandro Paredes que son muy amigos de Dybala y de Oriana, Zaira Nara se mostró feliz por lo que Cathy le escribió a su hija y Ricardo Montaner también fue otra figura que le dejó un comentario en el posteo. “Querida y recordada amiga, Dios te ha recompensado con una hermosa familia y una vida llena de salud. Eres auténtica y buena persona. Deseo para ti, en este día tan importante, que veas lo consentida que eres para Papá Dios y que no dudes jamás que eres de sus favoritas. Disfruta este día, no te pierdas ni un minuto, porque sin lugar a dudas, esta es tu boda también. Te quiero, besos para todos”, le dijo el cantante.