Los espectaculares días de Graciela Alfano en Croacia a pura bikini y chapuzones en el mar: “Una aventura llamada vida”

Los días de Graciela Alfano en Croacia: bikini, sol y chapuzones en el mar

Las vacaciones de Graciela Alfano en Europa siguen causando sensación en las redes sociales. Es que la actriz y modelo, a sus 71 años, sigue impactando por su belleza y por su personalidad desprejuiciada. En las últimas horas se convirtió en tendencia al publicar una serie de historias a su perfil de Instagram: en una se la ve disfrutando de un gran chapuzón desde un barco hacia el mar, acompañada por otras mujeres.

A este video corto le agregó un curioso hashtag: “aquelarre”, palabra que según la Real Academia Española significa “reunión nocturna de brujos y brujas, con la supuesta intervención del demonio ordinariamente en figura de macho cabrío, para sus prácticas mágicas o supersticiosas”.

Y en la siguiente, en un primer plano en contrapicado, aparece solo ella y de frente, luciendo una ajustada bikini, lentes espejados y la bandera de Croacia flameando de fondo, mientras el sol estalla en todo su cuerpo. Lo que une a ambas postales marítimas es la misma canción: “Anybody Seen My Baby”, de The Rolling Stones como banda sonora. En esta story agregó la ubicación exacta del lugar en el que se encuentra: Korčula, una paradisíaca isla croata.

Graciela Alfano, sol, mar y bikini en una isla paradisíaca de Croacia (Instagram)

“Comparto con ustedes este lugar increíble, un viaje al pasado en una geografía alucinante. Rincones detenidos en el tiempo conviven con un nutridísimo turismo. La aventura acompaña mis días cómo desde un principio. Una aventura fantástica llamada Vida. Los quiero y los bendigo”, escribió, en uno de sus posteos en el país europeo.

En los últimos días, Graciela viene disfrutando de cada momento de relax y amor junto a su novio, el empresario Carlos Bustin. La pareja se encuentra descansando en el país europeo, donde aprovechan el buen clima para navegar las aguas del mar Adriático. Mientras tanto, ella utiliza sus redes sociales para mostrar el detrás de escena de su aventura y las particularidades de su viaje. En ese sentido, la actriz sorprendió a sus fanáticos al compartir el particular baile que hace antes de empezar su día.

Graciela Alfano, en sus vacaciones en Croacia (Instagram/ Iconoalfano)

Bajo un cielo celeste, luciendo lentes y una bikini plateada con brillos, Alfano bailó en medio de la cubierta del barco. Frente a un mar totalmente azul, la artista mostró toda su alegría saltando y moviéndose por todo el lugar al ritmo de “Mamma Mia”, la canción de ABBA. La figura del espectáculo se mostró sumamente agradecida por las experiencias que vivió y, junto al video en cuestión, escribió unas palabras para transmitir esa misma ideología a su millón de seguidores. “Empezar cada día con la alegría y el agradecimiento de poder vivir un día más”, comenzó diciendo.

Luego, la rubia detalló: “Un regalo hermoso es respirar y vivir todo lo bueno que nos ofrece la vida. Comparto este navegar por las divinas islas de Croacia con su gente amable y dispuesta. Los quiero y los bendigo”. Al mismo tiempo, la influencer compartió en sus stories algunos de los platos que probó en su paso por Croacia. Al encontrar en el mar Adriático, Alfano probó una diversidad de pescados y hasta tentáculos de pulpo.

El sexy ritual de Graciela Alfano para empezar el día (Instagram)

En su viaje, la pareja también visitó diversas maravillas arquitectónicas en aquel país. “¡Comparto estas imágenes de este lugar increíble en Croacia, Trogir, desde donde embarcamos a la goleta que nos llevará a destinos maravillosos! Lugar digno de GOT”, escribió, en alusión a Game of Thrones, ya que allí se grabaron algunas de las escenas más famosas de la serie de HBO. La exjurado del Bailando apareció visitando con su pareja las maravillas arquitectónicas del lugar, siempre pendiente al detalle de sus looks.

“¡La capelina es necesaria, el calor no descansa! Los amo y los bendigo!”, apuntó, sobre las temperaturas en el lugar que superan los 35° en pleno verano europeo. Grace eligió un vestido cómodo negro, siempre protegida por un gran sombrero, lentes de sol y sandalias, mientras paseaba por sitios como la Catedral de San Lorenzo, construida en el 1200, y la costa de Dalmacia.

El gran calor consiguió que Alfano se tiente en una heladería, desde donde compartió fotos comiendo un helado. Pero no fue todo. También les mostró a sus seguidores los platos que comió en un exclusivo restaurante, al igual que la intimidad de la embarcación que los llevó. Allí apareció luciendo un traje de baño marrón, de buen humor y dándolo todo para sus redes, mientras posaba con el mar azul de fondo.

La actriz celebró con su pareja seis meses de noviazgo el mes pasado en Miami. “A veces, la vida nos sorprende con experiencias deliciosas y nos llena de sonrisas, complicidad y amor”, puso, en un posteo en el que adjuntó fotos y videos a los besos con su novio. “Feliz Aniversario amor por estos seis meses a pura felicidad. Te amo”, escribió con mucha ternura. “Los 6 mejores meses de mi vida”, agregó, completamente enamorada.