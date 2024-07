Las últimas declaraciones de Catherine Fulop sobre la presencia de Gabriela Sabatini en la boda de Oriana y Paulo Dybala

Catherine Fulop contó si Gabriela Sabatini asistirá a la boda de Oriana y Paulo Dybala (Archivo)

Los preparativos están en marcha para el casamiento entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala el próximo sábado 20 de julio. Entre familiares y amigos, la pareja dará el sí ante el altar para sellar su amor para siempre. Ellos cuentan con la presencia de su familia y amigos, aunque todavía queda en duda la de Gabriela Sabatini, la tía paterna de la modelo. Al respecto, Catherine Fulop habló sobre el tema con Teleshow.

“¡Sí, va!”, dijo con certeza apenas comenzó el diálogo. Acto seguido, fue más cauta con sus palabras. “Yo creo que sí”, indicó la esposa de Ova Sabatini a días del gran evento familiar. También dejó entrever lo ocupada que se encontraba ella como los protagonistas del evento que está llevando adelante Claudia Villafañe en su rol de wedding planner. “La verdad, no vi los confirmados (al casamiento)”, sostuvo.

El martes por la noche, las cámaras de LAM (América) abordaron a Fulop respecto a la presencia de la extenista en la ceremonia. “¿Quién dijo que no venía? Eso lo dicen, pero Gaby está reinvitada y seguramente va a estar. No sé ya si llegaría, porque estaba en Wimbledon, pero seguramente va a estar en la ceremonia y compartiendo con sus sobrinas y la familia lo que es este evento tan bello”, señaló la actriz con respecto a la hermana de Ova, con quien se rumoreaba que mantenían un tenso vínculo.

Catherine Fulop habló sobre la extenista a días de la boda de su hija (Video: LAM - América)

A su vez, indicó: “Con mi cuñada la mejor pero, como todos sabemos, siempre fue una persona súper reservada, especial y que tiene sus tiempos. Siempre con las puertas abiertas porque es la más bella y divina, así que nosotros la estamos esperando con los brazos abiertos”. Por otro lado, Cathy sorprendió a la hora de realizar una revelación que dejó a muchos sin palabras: “Nunca hablé con Gaby en toda mi vida, y tengo 30 años con mi marido. Nunca la llamo porque no soy amiga, soy su cuñada. La amo, cuando viene a mi casa es a cuerpo de rey, feliz de recibirla, pero no soy amiga de llamarla”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Sabatini y Fulop se encuentran envueltas en rumores de enemistad. Todo surgió a raíz de que la intérprete había dejado de seguir a la figura del tenis profesional en la plataforma de Instagram. En agosto de 2022, su cuñada le confió al equipo de Ángel de Brito que eran solo rumores, ya que no se había dado cuenta que no la seguía. “Nuestra relación, igualmente, nunca fue por redes. ¡Gaby es lo más”, expresó en ese momento cuando fue consultada por este medio.

La organización de la boda de Oriana y Paulo

Las nupcias entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala son esperadas con ansias por el mundo del espectáculo y deportivo, ya que se la tildó como uno de los eventos del año. Ante la expectativa, la madre de la joven se refirió a los preparativos, que están a cargo de Claudia Villafañe.

Respecto al traje de la novia, el vestido será de la exclusiva firma italiana Dolce & Gabbana. Pese a su apretada agenda, Catherine y su hija pasaron en múltiples ocasiones por el atelier de la marca para hacer todas las confecciones necesarias previo al gran día. Así, ambas lo destacaron a través de sus redes sociales. En cuanto a los detalles, la actriz decidió guardárselos para el gran día.

Madre e hija en Milán, donde realizaron la última prueba del vestido (Instagram)

Cathy también aprovechó para hablar de la fiesta en su última visita a Cortá por Lozano (Telefe) a mediados de mayo pasado. En diálogo con Verónica Lozano, la actriz adelantó algunas de las exigencias de Sabatini. “No quieren video. ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar”, aseguró con un toque de humor.

A su vez, confesó que en la fiesta estará prohibido el uso de celulares, ya que contarán con alguien que capture los momentos más significativos con la pareja. “A veces me pongo hasta nerviosa y digo: ‘Ay, qué lindo eso, voy a capturarlo’, pero ellos van a tener un fotógrafo encargado. Es más, en su tarjeta lo dicen, que no se preocupen porque todos los momentos van a ser capturados. Ellos van a compartir sus fotos, es para que no se los pierdan y estén diciendo: ‘Ay, vamos a tomarnos esta foto’”, sumó.