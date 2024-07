Catherine Fulop habló sobre su relación con Sabatini a días de la boda de Oriana: “En 30 años nunca hablé con Gaby”

Qué dijo Catherine Fulop habló sobre Gabriela Sabatini (Video: LAM, América)

El próximo sábado 20 de julio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebrarán su casamiento con una gran fiesta en Buenos Aires. La pareja, que ha sido muy mediática, promete un evento que será memorable. Sin embargo, una de las especulaciones que surgió es sobre la presencia de Gabriela Sabatini, la tía de Oriana, en la ceremonia.

Durante mucho tiempo, se rumoreó sobre una mala relación entre Catherine Fulop, madre de Oriana, y la tenista Gabriela Sabatini. Las cámaras de LAM (América) abordaron a la actriz para preguntarle si la extenista asistirá a la boda.

“¿Quién dijo que no venía? Eso lo dicen, pero Gaby está re invitada y seguramente va a estar. No sé ya si llegaría, porque estaba en Wimbledon, pero seguramente va a estar en la ceremonia y compartiendo con sus sobrinas y la familia lo que es este evento tan bello”, comentó Catherine, desmintiendo los rumores.

Fulop añadió: “Con mi cuñada la mejor pero, como todos sabemos, siempre fue una persona súper reservada, especial y que tiene sus tiempos. Siempre con las puertas abiertas porque es la más bella y divina, así que nosotros la estamos esperando con los brazos abiertos”.

En cuanto a la organización del evento, la artista explicó: “Ella dijo: ‘sí, claro voy, divino’. Pero no sé quién confirmó y quién no. Esto lo está organizando Claudia Villafañe y ella es la que sabe. Yo no sé quienes están confirmados y tampoco leí la lista”.

¿Gabriela Sabatini vendrá a la boda de su sobrina?

Finalmente, Cathy sorprendió con una revelación personal: “Nunca hablé con Gaby en toda mi vida, y tengo 30 años con mi marido. Nunca la llamo porque no soy amiga, soy su cuñada. La amo, cuando viene a mi casa es a cuerpo de rey, feliz de recibirla, pero no soy amiga de llamarla”.

La boda de Oriana y Paulo será uno de los eventos más destacados del año, con la presencia de numerosas figuras del espectáculo y del deporte. La relación de la pareja ha sido seguida de cerca por los medios, y esta celebración promete ser un punto culminante en su historia de amor.

El vestido de la novia será de la exclusiva firma italiana Dolce & Gabbana. “Mi gente hermosa, cómo andan. Yo estoy acá, en Milán. Estamos ya probándole el vestido a la Ori para llevarlo”, comentó Fulop en una historia de Instagram días atrás. Aunque no mostró el vestido, filmó el atelier donde se realizaron las pruebas finales antes de traer la prenda a Argentina.

A pesar de su apretada agenda, madre e hija aprovecharon para hacer turismo en Milán. Catherine Fulop compartió su entusiasmo en Instagram, destacando la belleza de la Catedral de Milán y mostrando su lado más turístico. También visitaron el lujoso restaurante Dolce & Gabbana Martini y compartieron detalles de los últimos ajustes al vestido de Oriana.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se conocieron en 2017, durante un evento de una marca de ropa en Buenos Aires. Según revelaron en entrevistas posteriores, ambos sintieron una conexión inmediata. Sin embargo, fue en 2018 cuando comenzaron oficialmente su relación, poco después de que Oriana terminara su noviazgo con el actor Julián Serrano.

Desde entonces, la pareja mantuvo una relación sólida, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras. Oriana, hija de la actriz Catherine Fulop y el empresario Ova Sabatini, se destaca como cantante y modelo, mientras que Paulo se consolidó como uno de los mejores jugadores argentinos en los últimos años, compitiendo en clubes de renombre como la Juventus y el AS Roma.