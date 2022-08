Catherine Fulop se sinceró sobre su relación con Gaby Sabatini: “Nunca fui íntima amiga de ella”

Catherine Fulop habló sobre su relación con Gabriela Sabatini (Video: "LAM", América)

A mediado de julio, los rumores de una enemistad entre Catherine Fulop y su cuñada Gaby Sabatini sorprendieron a todos. Es que la actriz había dejado de seguir en Instagram a la extenista y ese gesto fue motivo suficiente para que se especule con una mala relación entre ellas. “Nooo, nada que ver. ¡Ni me di cuenta de que no la seguía! Ya la estoy siguiendo de vuelta. Nuestra relación, igualmente, nunca fue por redes. ¡Gaby es lo más!”, había expresado en ese entonces cuando fue consultada por Teleshow.

Lo cierto es que, a más de un mes de esta declaración, siguen trascendiendo versiones en torno a este tema y, por eso, en LAM (América) fueron en busca de la palabra de la exparticipante de Masterchef Celebrity, quien se explayó sobre el vínculo que mantiene con la deportista. “No pasó nada con Gaby, no sé de dónde salieron los rumores. Gaby es lo más. Súper, bella, siempre fue una cuñada amorosa, pero ella siempre llevó su vida personal y profesional como muy separada”, comenzó expresando.

Y explicó: “Ella vive afuera y nunca nuestra relación pasó por las redes sociales. De hecho, yo la había dejado de seguir, que por ahí capaz que vino la cosa, y la verdad es que yo no estaba ni pendiente que la había dejado de seguir porque yo nunca subo nada de ella, ni ella de nosotros. Si chequeás su Instagram, vas a ver que su familia no pasa por ahí”. Sin embargo, aclaró: “Eso no quiere decir que sea malo (el vínculo). Siempre tuvimos una relación muy tranqui, así que no sé qué es lo que les sorprende, y ahora imaginate que no tiene una obligación de venir a ver a su mamá y estar con nosotros, así que la relación va a ser un poco más distante, por teléfono o mensajito”. En ese sentido, también admitió que nunca pudo ir a visitar a su hija Oriana a Italia. “Hace cuatro años que vive allá y no la fui a ver, y no por eso yo la quiero más o menos”.

“Gaby y yo siempre tuvimos la relación más linda, lo que pasa es que yo he estado en este último tiempo demasiado ocupada en la enfermedad de mi suegro, después de mi suegra, y en salir adelante con mis hijas. Y capaz que en todo esto Gaby no formaba parte de mi familia pequeña: Ova, y mis dos hijas. Gaby, por vivir alejada, pero nada más… Yo nunca fui íntima amiga de ella, tampoco. Pero vamos a trotar, vamos a hacer esto...ella siempre me tomó en cuenta y yo también a ella”, profundizó.

Por último, al ser consultada sobre si se escriben con frecuencia, reconoció: “Poco y nada, pero nunca fue así. Yo nunca vi a mi cuñada que llegara acá y me llamara ‘Hola Cathy, estoy acá’. A mí me gusta la relación que tengo con ella y la amo porque nos amamos. Por lo menos de mi parte”.

La noticia había causado asombro, especialmente, por la buena onda que la venezolana demostró tener siempre con su cuñada. De hecho, a principios del 2020, había cometido una infidencia al blanquear la relación que Gaby había mantenido con Ricky Martin allá por el año ‘92. “Me acuerdo que él venía para la Argentina, era famoso pero todavía no era la mega estrella, y quería conocer a Gaby. Entonces le hicimos ese gancho y tuvo una ‘cosita’ “, había contado en Los ángeles de la mañana.

