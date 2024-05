Catherine Fulop reveló las exigencias que le impuso Oriana Sabatini para su casamiento con Paulo Dybala: “¡Los quiero matar!”

Catherine Fulop reveló las exigencias del casamiento de su hija Oriana y Paulo Dybala (Video: Cortá por Lozano - Telefe)

A tan solo unos meses de dar el ‘sí, quiero’, Oriana Sabatini y Paulo Dybala han comenzado a encargarse de los últimos preparativos. La recta final hacia el gran evento nupcial no ha sido para nada sencilla, en especial para sus familias. No solo compartieron sus exigencias con sus seres queridos, sino también con algunas personas de su círculo, entre las cuales se destacó Catherine Fulop.

La animadora pasó por el diván de Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe) y respondió todas las consultas respecto al casamiento de su hija y el futbolista. Divertida, confesó las limitaciones que le han puesto. “No quieren video. ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar”, expresó con humor la mamá de la cantante, quien recibió un ‘no’ por parte de Claudia Villafañe, la wedding planner del evento.

También confesó que en la fiesta no se permitirá el uso de celulares. Esto fue recibido positivamente por la conductora, quien comentó que “esto ayuda a pasarla mejor”. Por su parte, Fulop comentó: “A veces me pongo hasta nerviosa y digo ‘ay, qué lindo eso, voy a capturarlo’, pero ellos van a tener un fotógrafo encargado. Es más, en su tarjeta lo dicen, que no se preocupen porque todos los momentos van a ser capturados. Ellos van a compartir sus fotos, es para que no se los pierdan y estén diciendo ‘ay, vamos a tomarnos esta foto’”.

Entre risas, la actriz comentó que esto era una ventaja ya que Juariu, una de las panelistas, no podría revelar intimidades de la fiesta. Esto dio lugar a que Costa mandara al frente a la entrevistada, quien recibió una fuerte advertencia por parte de la joven novia. “Contale a Vero sobre el mensaje, que te dijeron que no hagas show”, lanzó, entre risas, desde el otro lado del estudio.

La pareja está a tan solo unos meses de pasar por el altar y sellar su amor (Instagram)

“Mi hija, mi Ori. Yo le dije ‘te lo juro, cuando es un evento importante, de familia, yo no tomo’. ‘Ahora, si me invitas a tu casa, que voy a estar relajada en familia, voy a tomar algo, ahí sí’”, explicó, entre risas, respecto a su comportamiento cuando bebe. “Mi hija me pidió que no haga show, que no me suba a la tarima, ni baile en los parlante, sino se van a asustar”, sumó con un tono humorístico.

Sosteniendo esa línea, recordó una de sus visitas a la pareja en el continente europeo, donde residen por el trabajo de Dybala. “Ya me conocen, cuando fui a Italia y vi todas las botellas, me las escondió. Un Don Perignon la escondió. Me dijo ‘estas no’. Me marcó una de champagne y las de vino”, explicó. Divertida por la anécdota, Lozano aprovechó para acotar: “Te marcó lo que se podía y lo que no”.

La modelo reveló la angustia que siente por el "nido vacío" (Instagram)

En esa misma entrevista, la madre de Oriana habló de su estado emocional al darse cuenta de cuánto han crecido sus hijas. “Da mucha nostalgia, sobre todo por pensar que es emocionante, con Ova nos ponemos a llorar, se nos llenan los ojos de lágrimas, porque la familia se va a agrandar, pero ella (Oriana) va a formar su familia”, confesó.

“O sea, nosotros somos su familia, pero ella va a formar la propia. Es una cosa de nostalgia de algo que no va a volver a ser”, explicó la modelo, en alusión a la próxima boda que marcará una nueva etapa en la vida de la joven y el futbolista argentino.

Además, hizo alusión a la más pequeña de la familia: “Mi hija menor Tiziana también está tomando su camino, y en algún momento también se va a ir de casa. No saben lo que las extraño, a Ori, el día a día… La verdad, es re lindo”.