El padre de Camila Homs denunció un robo en su casa de campo de General Madariaga: los detalles

Horacio Homs, el padre de Camila Homs, sufrió un robo en una propiedad que tiene en un campo en la zona de General Madariaga, en la provincia de Buenos Aires. El episodio ocurrió el pasado 11 de julio en una casa conjunta a la suya, pero que está dentro de su predio, según confiaron fuentes policiales a Teleshow.

Más tarde, en diálogo este medio, el exsuegro de Rodrigo De Paul detalló lo sucedido y aclaró que él no estaba en el lugar porque vive en Mendoza y viaja poco a visitar esa propiedad. “La tranquera estaba con candado. Para entrar, cortaron un alambrado y rompieron una puerta”, arrancó.

Según Horacio, una vez adentro, los delincuentes “destruyeron muchas cosas con maldad y se llevaron dos ventanas, un bajomesada, dos cuchetas con colchones y un termotanque”, contó y aseguró conocer, al menos, a uno de los ladrones. “Es una mujer que vivía ahí. Yo la conocía, pero no teníamos una amistad ni nada por el estilo”, agregó.

Tras radicar una denuncia, personal policial del G.T.O. y la UFI N° 8 de General Madariaga, a cargo de Walter Mercuri, iniciaron una investigación y, finalmente, lograron esclarecer el hecho. “Gracias al relevamiento de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho y a las declaraciones testimoniales y de la víctima, se estableció que los elementos denunciados pertenecen a N.P.A.B., quien se encontraba viviendo en la finca, autorizada por su propietario. Respecto a las ventanas, las mismas fueron reemplazadas por las que se encontraban antes que la misma viviera en ese inmueble y de las cuales se encuentran trabajando en su colocación”, explicaron fuentes policiales a Teleshow.

Homs, sin embargo, desmintió esta versión. “Fue un robo. Esta persona primero se fue de la casa y después volvió y se llevó todo. Luego, cuando se enteró de que estaba identificada, se presentó ante la Justicia para no quedar detenida. Ahora el caso está en manos de mis abogados Pablo González, Christian Bouza y Augusto Garrido, que pertenecen al estudio de Mariano Cúneo Libarona”, dijo.

La casa que desvalijaron

La noticia del robo fue dada a conocer en el ciclo que conduce en las redes sociales de Radio Mitre, el periodista Juan Etchegoyen. Si bien el padre de la modelo mantenía un perfil bajo, tras la separación de su hija optó por levantarlo un poco y, más de una vez, habló por ella. De hecho, en abril pasado apuntó contra su exyerno.

“Mi admiración a mi hija Camila es porque a pesar de que fue engañada y maltratada durante tantos años, siempre la prioridad fueron sus hijos, no solo respetándolos, sino también cuidándolos, mimándolos y estando presente todos los días de su vida, no cada 6 meses. La prioridad siempre fueron ellos y no su pareja”, escribió en sus redes sociales.

“Ellos el día de mañana estarán orgullosos de su mamá y su familia, ya que fueron los que estuvieron en los momentos más difíciles, siempre trabajando duro, pero trabajando de verdad”, aseguró Horacio. “Podría decir tantas cosas más de los que permanentemente quieren figurar al lado de figuras internacionales, pero mejor permanecer así. ¡Ya me da lástima!”, arrojó.

También tuvo palabras para José Sosa, la actual pareja de su hija. “Gracias José por sacar a Cami adelante, por cuidar a mis nietos como un verdadero padre, por tener las pelotas que tenés para hablarme siempre de frente, no como otros que no se animan y temen que saque más basura debajo de la alfombra”, expresó.

“Gracias Cami por cuidarme a mí y principalmente a mis nietos ante tantas injusticias. Admiro que puedas hacer en tu querida profesión una de las personas más respetadas y queridas por los medios, a pesar de que tu camino todavía es corto”, puso, en la red social.