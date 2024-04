Horacio Homs, el padre de Camila Homs, salió con los tapones de punta en un mensaje en sus redes que parecería dedicado a Rodrigo de Paul, su exyerno

En una nota con LAM prendió el ventilador Horacio Homs, padre de Camila Homs, contra Rodrigo de Paul en medio del lanzamiento del disco de Tini Stoessel donde analiza el polémico noviazgo que tuvo. La respuesta del futbolista no tardó en llegar y ahora, el papá de la modelo tomó el guante.

Fue a través de una story en Instagram donde, sin mencionarlo, lanzó fuertes frases que parecería dedicadas a quien era su yerno. “Mi admiración a mi hija Camila es porque a pesar de que fue engañada y maltratada durante tantos años, siempre la prioridad fueron sus hijos, no solo respetándolos, sino también cuidándolos, mimándolos y estando presente todos los días de su vida, no cada 6 meses. La prioridad siempre fueron ellos y no su pareja”, escribió.

“Ellos el día de mañana estarán orgullosos de su mamá y su familia ya que fueron los que estuvieron en los momentos más difíciles, siempre trabajando duro, pero trabajando de verdad”, aseguró en su descargo. “Podría decir tantas cosas más de los que permanentemente quieren figurar al lado de figuras internacionales, pero mejor permanecer así. ¡Ya me da lástima!”, arrojó.

El padre de Camila Homs, durísimo en medio de su pelea con Rodrigo de Paul: “Mi hija fue engañada y maltratada” (Foto: Instagram Stories)

También Horacio Homs tuvo palabras para José Sosa, la actual pareja de su hija. “Gracias José por sacar a Cami adelante, por cuidar a mis nietos como un verdadero padre, por tener las pelotas que tenés para hablarme siempre de frente, no como otros que no se animan y temen que saque más basura debajo de la alfombra”, expresó.

“Gracias Cami por cuidarme a mí y principalmente a mis nietos ante tantas injusticias. Admiro que puedas hacer en tu querida profesión una de las personas más respetadas y queridas por los medios, a pesar de que tu camino todavía es corto”, puso, en la red social.

Hacia el final el hombre cargó aún más pesado. “La vida es sabia, por eso cada uno tiene lo que se merece. No permitas más que te sigan maltratando cada vez que suena tu celu ¡Te amo siempre! ¡Feliz vida! ¡Viva el amor!”, completó, para despedirse con un “Ah, para echarse unos polvos no hay pandemia ni concentraciones que valga”.

La fuerte frase del padre de la modelo parecería estar conectada con la que utilizó el jugador de la Selección, luego de que su exsuegro se metió en el ciclo de Ángel de Brito con el romance que tuvo con Tini. “Esa relación comenzó cuando mi hija estaba embarazada”, había dicho. “Cuando Bauti estaba en la panza, yo estaba encerrado en Italia porque había una pandemia y de ahí al predio de Ezeiza 50 días para ganar la Copa América”, se defendió De Paul desde una story en Instagram.

Rodrigo de Paul se defendió de Horacio Homs, su exsuegro, a través de un posteo en sus redes

El contraataque de Horacio Homs llegó un día después del posteo. “Mi admiración a Tini y a toda mi familia es porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo”, escribió, en un mensaje que parecería tener un claro destinatario.

“El día de mañana ellos estarán orgullosos cómo su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie. Podría decir tantas cosas de los que salen a hablar y sacar a la luz tanta tierra que hay abajo de la alfombra, pero yo no soy eso”, señaló.

“Gracias, Triple porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias, porque ellos te adoran, admiro que puedas hacer arte del camino recorrido... La vida es muy sabia y pondrá a cada uno en su lugar. Feliz vida, los quiero”, aseveró, para luego hacer referencia a su concentración durante la pandemia y el nacimiento de su segundo hijo.