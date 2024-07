Cecilia Milone contó sus sentimientos a seis meses de su separación de Nito Artaza: “Me sentí muy sola”

Tras su separación de Nito Artaza, Cecilia Milone contó cómo se siente

Desde su separación de Nito Artaza, seis meses atrás, Cecilia Milone atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Desde escritos hasta poemas, la cantante busca distintas maneras de reflexionar y superar el final de su vínculo con el actor. En ese sentido, en un nuevo posteo en Instagram, la artista reveló sus sentimientos y contó cómo se siente: “Me sentí muy sola”.

Frente a la cámara, Milone se sinceró y contó un descubrimiento que hizo sobre su personalidad. “Siempre nos van a tildar de locos a quienes nos regimos por el sentimiento, por lo que nos inspira y nos apasiona. Ellos no hablan como nosotros necesitamos que nos hablen. A nosotros no nos sirven esos consejos. Vos no se los darías a ellos”, comenzó diciendo la actriz sobre las ‘Personas Altamente Sensibles’, el término utilizado por la psicóloga estadounidense Elaine Aron.

Luego, en cuanto a su estado sentimental, Cecilia comentó cómo se siente: “Me he sentido muy sola. Hay personas que no me toman en serio. Me burlaron, muchas veces, por verme dramática o exagerada, sin imaginar que ‘adentro’ es todavía más fuerte. Hoy me doy cuenta de que he podido estar de pie, medio muerta por dentro, pero de pie, gracias a expresar lo que siento”.

Cecilia Milone y Nito Artaza

Al mismo tiempo, la cantante también habló sobre la reacción que tuvieron sus seres cercanos a su separación: “Lo que siento les es demasiado a algunos e incomprensible a quienes quieren entender el alma con la mente. ¡Estamos jodidos! La vida nos duele un poquito más que al resto, no hay remedio. Así, que hagámonos compañía, entre nosotros”.

Así, con el objetivo de transmitir su conocimiento a sus seguidores, y de ayudar a quienes se sienten de la misma manera, Milone expresó: “Siempre nos van a tildar de locos a quienes nos regimos por el sentimiento, por lo que nos inspira, por lo que nos apasiona. Nos va a pasar siempre, y no me estoy refiriendo a los artistas, me estoy refiriendo a los sensibles en general, a los que tenemos otro sistema operativo”.

A mediados de mayo, después de varios idas y vueltas, Artaza decidió mostrarse públicamente con Belén Di Giorgio en un estreno teatral. “Hay que seguir adelante igual pensando en que uno vuelve a sentir esas cosas de nuevo. Si uno no resuelve las cuestiones del pasado, no va a poder ser feliz”, reflexionó el humorista en una nota por televisión.

Belén Di Giorgio, la supuesta novia de Nito Artaza habló sobre su vínculo con Cecilia Milone: “La amistad se rompió”

Los dichos de Artaza no fueron en vano y Cecilia Milone fue quien, horas después, a través de sus redes sociales se expresó con un contundente mensaje, que acompañó de un cartel totalmente en negro, de manera de luto con la frase “Cerré la puerta”.

La artista acompañó ese dicho con las siguientes palabras: “Me lastimabas, ahí, donde sangraba el alma; y me arrojabas al abismo (una y mil veces) mirándome caer. Y conseguías que ardieran mis lágrimas sobre heridas abiertas… Y con tu mueca quieta, te burlabas de mí”. Y continuó: “Pero mi propio amor gritó en silencio. Porque sólo en silencio nos despierta el amor. Salí del espejismo de una vida perfecta y me fui. Pero antes de partir, cerré la puerta.